DeepSeekનું નવું AI મોડેલ લોન્ચ, રિઝનીંગ અને એજન્ટિક ટાસ્કમાં ChatGPT અને Gemini પણ પાછળ!
DeepSeek-V3.2 હવે વધુ સ્માર્ટ, ઓછા કમ્પ્યુટમાં લાંબી વાતચીત, વધુ સારા તર્ક અને હાઈ-લેવલ ઓલિમ્પિયાડ પ્રદર્શન કરવા સક્ષમ છે.
Published : December 3, 2025 at 12:04 PM IST
હૈદરાબાદ : DeepSeek દ્વારા પોતાની નવી જનરેશન મોડેલ સીરીઝ DeepSeek-V3.2 લોન્ચ કરવાની સાથે જ AI ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ફરી એકવાર હલચલ મચી છે. આ નવું મોડેલ OpenAI ના GPT-5 High, ગૂગલના Gemini 3 Pro અને Claude 4.5-Sonnet તથા ખુદ પોતાના DeepSeek-V3.2-Thinking મોડેલને રિઝનીંગ અને એજન્ટિક ટાસ્કમાં પાછળ છોડી દે છે.
આ અંગે કંપની કહે છે કે યગ મોડેલ ફક્ત ઝડપી જ નહીં પણ વાસ્તવિક વિશ્વમાં સચોટ તર્ક, ટૂલ યુઝ અને એજન્ટિક ટાસ્ક હેન્ડલ કરવામાં પણ વધુ સારું છે. DeepSeek દ્વારા લાંબા સમયથી "ઓછા ખર્ચે ઉચ્ચ-પ્રદર્શન AI" દેવાના વિચારને સમર્થન આપ્યું છે, અને V3.2 આ ફિલસૂફીને વધુ આગળ લઈ જાય છે.
DeepSeek-V3.2 ની વિશેષતા
DeepSeek Sparse Attention (DSA) : DeepSeek ની નવી DSA સિસ્ટમ મોડેલના ધ્યાનને સ્માર્ટ રીતે સંભાળે છે. તે મોટા કોન્ટેક્સ્ટ, લાંબી ચેટ્સ અથવા લાંબા દસ્તાવેજોને સમજવા માટે અગાઉની પદ્ધતિ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછી ગણતરીનો ઉપયોગ કરે છે. DSA એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું કે મોડેલ ઓછા સંસાધનો સાથે પણ સમાન ગુણવત્તા જાળવી રાખે છે.
સ્કેલેબલ RL ફ્રેમવર્ક : કંપનીએ DeepSeek-V3.2 ને RL સાથે એટલા મોટાપાયે ટ્રેન કર્યું છે કે તેનું પ્રદર્શન GPT-5 જેટલુ બરાબર હોવાનું કહેવાય છે. DeepSeek-V3.2-Speciale નામનો એક પ્રકાર તો એટલી ઉચ્ચ-ગણતરી તાલીમ પર બનાવવામાં આવ્યો છે કે કંપની દાવો કરે છે કે તે GPT-5 થી આગળ છે, અને Gemini 3.0 Pro જેવી જ તર્ક ગુણવત્તા પ્રદાન કરે છે. મોડેલની સૌથી મોટી સિદ્ધિ એ છે કે તેણે ઇન્ટરનેશનલ મેથ ઓલિમ્પિયાડ (IMO 2025) અને ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિયાડ ઇન ઇન્ફોર્મેટિક્સ (IOI 2025) માં ગોલ્ડ-લેવલ પ્રદર્શન દર્શાવ્યું હતું.
એજન્ટિક ટાસ્ક સિન્થેસિસ પાઇપલાઇન : કંપનીએ એક નવી પાઇપલાઇન બનાવી છે જે જટિલ કાર્ય, કોડિંગ કેસ, મલ્ટી-સ્ટેપ રિઝનિંગ અને ટૂલ-યુઝ સિનારિયો આપમેળે જનરેટ કરી શકે છે. આનાથી વાસ્તવિક દુનિયાની સમસ્યાઓ માટે મોડેલને તાલીમ આપવાનું સરળ બને છે. DeepSeek દ્વારા IMO, IOI, ICPC અને CMO 2025 માટે તેના અંતિમ સબમિશન પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે, જેથી રિસર્ચ કોમ્યુનિટી તેમને ચકાસી શકે.
ચેટ ટેમ્પલેટમાં ફેરફારો : V3.2 માં ચેટ સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે અપડેટ કરવામાં આવી છે, જેમાં એક નવું ટૂલ-કોલિંગ ફોર્મેટ અને "થિંકિંગ વિથ ટૂલ્સ" ક્ષમતા ઉમેરવામાં આવી છે. કંપનીએ GitHub પર પાયથોન સ્ક્રિપ્ટ્સ પણ શેર કરી છે, જે ડેવલપર્સને એન્કોડિંગ અને આઉટપુટ પાર્સિંગ દ્વારા માર્ગદર્શન આપે છે.
સ્થાનિક રનિંગ : DeepSeek-V3.2 અને તેના Speciale વેરિઅન્ટ બંને સ્થાનિક મશીન પર ચલાવી શકાય છે. કંપની સ્થાનિક રનિંગ માટે તાપમાન 1 અને top p ને 0.95 પર સેટ કરવાની ભલામણ કરે છે. Speciale વર્ઝન ઊંડા તર્ક માટે રચાયેલ છે, અને ટૂલ-કોલિંગને સપોર્ટ કરતું નથી.
