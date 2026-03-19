22 કરોડથી વધુ iPhonesનો ડેટા ચોરી રહ્યો છે નવો ખતરનાક સ્પાઈવેર, Appleએ યૂઝર્સને આપી ચેતવણી
એપલનું સૂચન છે કે,સોફ્ટવેર અપડેટ રાખવું એ આઇફોનને ડાર્કસ્વોર્ડ જેવા જોખમોથી બચાવવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે
Published : March 19, 2026 at 6:26 PM IST
હૈદરાબાદ: DarkSword નામના એક સ્પાઈવેરે આઈફોન યૂઝર્સને ચિંતામાં મૂકી દીધા છે. અસલમાં આ ખતરનાક સ્પાઈવેર આઈફોન્સ પર એટેક કરી રહ્યો છે, જે યૂઝર્સ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ માલવેર નબળાં ડિવાઈસ પર એટેક કરે છે અને પળવારમાં હેકિંગ કરીને ડેટા ચોરી લે છે. આનાથી લાખો-કરોડો આઈફોન્સ પ્રભાવિત થવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે.
લુકઆઉટ આઈવેરિફાઈ અને આલ્ફાબેટની ગૂગલ કંપનીએ સાથે મળીને આ અંગે ઊંડું રિસર્ચ કર્યું છે. શોધકર્તાઓએ ડાર્કસ્વૉર્ડ પર વિસ્તારમાં નોટ્સ પર રિલીઝ કરી છે, જે આ સ્પાઈવેરના એટેક કરવાના પ્રયાસને સમજાવે છે. રિસર્ચર્સે અનુમાન લગાવ્યું છે કે, 22થી 27 કરોડ આઈફોન જે અત્યારે જૂના વર્ઝન પર ચાલી રહ્યા હોવાને કારણે આ સ્પાઈવેરનો શિકાર બની શકે છે.
કેવી રીતે એટેક કરે છે DarkSword સ્પાઈવેર?
આ સ્પાયવેર ઘણી સત્તાવાર યુક્રેનિયન વેબસાઇટ્સમાં છુપાયેલો મળી આવ્યો છે. તે iOS વર્ઝન 18.4 થી 18.6.2 ચલાવતા iPhones ને અસર કરે છે અને ખૂબ જ સુંદર પણ ખતરનાક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે જે પબ્લિક ડોમેનમાં પહેલાં ક્યારેય જોવા મળી નથી. ત્યારબાદ, જે ક્ષણે યૂઝર્સ આ સંક્રમિત સાઇટ્સમાંથી એકની મુલાકાત લે છે, તે જ ક્ષણે સ્પાયવેર ચૂપચાપ ડિવાઈસને હેક કરે છે.
ત્યારબાદ સ્પાયવેર વાઇ-ફાઇ, પાસવર્ડ્સ, ટેક્સ્ટ મેસેજિસ, કૉલ હિસ્ટ્રી અને રૂટ લોકેશન હિસ્ટ્રી સહિતની તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી ચોરી કરી લે છે. આ સ્પાઈવેરથી પ્રભાવિત વેબસાઇટ્સમાંથી એકનું ડોમેન એડ્રેસ .gou.ua હતું, જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે હેકર્સે યુક્રેનિયન સરકારી સર્વર્સની સફળતાપૂર્વક ઍક્સેસ મેળવી લીધી છે. વધુમાં, આ ખતરો ફક્ત યુક્રેનિયન વેબસાઇટ્સ સુધી મર્યાદિત નથી; તે અન્ય દેશોની વેબસાઇટ્સને પણ અસર કરી શકે છે.
તેના અહેવાલમાં, ગૂગલે જણાવ્યું હતું કે ઘણા કૉમર્શિયલ વેન્ડર્સ અને શંકાસ્પદ રાજ્ય-જોડાયેલા હેકિંગ જૂથોએ જુદા-જુદા કેમ્પેઈનમાં ડાર્કસ્વર્ડનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ ઝુંબેશો સાઉદી અરેબિયા, તુર્કી, મલેશિયા અને યુક્રેનના યૂઝર્સને લક્ષ્ય બનાવી રહી હતી. મલેશિયા અને તુર્કીમાં હાથ ધરવામાં આવેલા ઓપરેશન્સ PARS ડિફેન્સ, એક ટર્કિશ કોમર્શિયલ સર્વેલન્સ ફર્મ સાથે જોડાયેલા છે.
સંશોધકોએ એ પણ નોંધ્યું છે કે ડાર્કસ્વૉર્ડ એ જ સર્વર પર હોસ્ટ કરવામાં આવે છે જ્યાં 3 માર્ચ, 2026 ના રોજ કોરુના સ્પાયવેર મળી આવ્યો હતો. કોરુનાનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે યુક્રેનમાં યૂઝર્સ પાસેથી ક્રિપ્ટોકરન્સી ચોરી કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો હતો. iVerify દાવો કરે છે કે સમગ્ર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રશિયન ધમકી આપનાર વ્યક્તિ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. ફેબ્રુઆરી 2022 માં દેશ પર આક્રમણ કર્યા પછી રશિયા યુક્રેન સામે યુદ્ધ કરી રહ્યું છે. જો કે, હેકર્સની સાચી ઓળખ હજુ સુધી જાણી શકાઈ નથી.
