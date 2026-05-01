ETV Bharat / technology

ગુગલ ફોટામાં AI વોર્ડરોબ ફીચર લોન્ચ, કપડાં પસંદ કરવા હવે વધુ સરળ બનશે

ગૂગલે ફોટામાં કપડાંની સૂચિ બનાવવા માટે અને જેમિનીમાં ડાયરેક્ટ ફાઇલ બનાવવા અને ડાઉનલોડ કરવા માટે AI સુવિધાઓ ઉમેરી છે.

Google Photos વડે તમારા કપડાં સ્કેન કરીને ડિજિટલ કપડા બનાવો, (ફોટો/ Google)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 1, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : ગૂગલે ગૂગલ ફોટોઝ માટે એક નવી AI-સંચાલિત સુવિધા શરૂ કરી છે જે વપરાશકર્તાઓને તેમના કપડાંનો ડિજિટલ કબાટ બનાવવાની મંજૂરી આપશે. આ સુવિધા તમારા ફોટામાં તમે પહેરેલા કપડાંની સૂચિ બનાવશે અને તેને ભેગા કરીને કપડાનો સંગ્રહ કપડાનો સંગ્રહ કરશે, જેનાથી તમને તમારા માટે યોગ્ય કપડા પસંદ કરવાનું સરળ થશે.

વધુમાં, ટેક જાયન્ટે જેમિનીમાં એક નવી ક્ષમતા ઉમેરી છે જે વપરાશકર્તાઓને ફક્ત એક પ્રોમ્પ્ટ સાથે ફાઇલો બનાવવી અને ડાઉનલોડ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આનાથી Google Docs અથવા Sheetsમાં ડેટા કોપી કરવાની મુશ્કેલી દૂર થશે. આ સુવિધા ટેક્સ્ટ પ્રોમ્પ્ટ્સને ડાઉનલોડ કરી શકાય તેવા અને શેર કરી શકાય તેમ PDF, Word, Docs, Excel, Sheets, Slides અને અન્ય ફોર્મેટમાં સીધુ ચેટમાં પણ મોકલી શકાય છે.

ગૂગલ ફોટોઝનું ડિજિટલ વોર્ડરોબ

ગૂગલ ફોટોઝમાં એક નવી સુવિધા AI નો ઉપયોગ કરીને યુઝરના ફોટામાંથી કપડાંને આપમેળે સ્કેન અને કેટલોગ કરે છે, જેનાથી તેમના વોર્ડરોબનો ડિજિટલ સંગ્રહ બને છે. આ સંગઠિત વ્યૂ યુઝર્સને ટોપ્સ, બોટમ્સ, જ્વેલરી અને વધુ જેવી કેટેગરી દ્વારા કપડાંને ફિલ્ટર કરવામાં મદદ કરશે.

તેઓ વિવિધ સ્ટાઈલમાં નવા કપડાની જોડ બનાવી શકે છે, અને મિત્રો સાથે શેર પણ થઈ શકે છે અથવા ડિજિટલ મૂડબોર્ડમાં સાચવી શકે છે. આ એપ્લિકેશન વપરાશકર્તાઓને ઉનાળામાં લગ્નના કપડા અને વિવિધ પ્રસંગો માટે વિવિધ મૂડબોર્ડ બનાવવાની પણ મંજૂરી આપે છે.

ગુગલ ફોટોઝે એઆઈ-સંચાલિત ડિજિટલ કપડા (ફોટો/ Google)

વધુમાં, ગૂગલ ફોટોઝ વપરાશકર્તાઓને તેમણે બનાવેલા દેખાવનો વર્ચ્યુઅલી પ્રયાસ કરવાની મંજૂરી આપશે. તેઓ વિવિધ વસ્તુઓ પસંદ કરીને અને 'ટ્રાય ઇટ ઓન' પર ક્લિક કરીને તેનું પ્રીવ્યૂ કરી શકે છે. નવી ગૂગલ ફોટોઝ સુવિધા એન્ડ્રોઇડ પર અને પછી iOS પર ઉપલબ્ધ થશે.

જેમિનીમાં ફાઇલો જનરેટ કરો

હાલમાં, જેમિની જવાબો ચેટમાં જ માહિતી પ્રદર્શિત કરે છે. તમે ડેટાને બીજે ક્યાંય કોપી-પેસ્ટ કરો કે પછી એક ક્લિકથી ગૂગલ વર્કસ્પેસ એપ્સમાં કોપી કરો, તમારે હંમેશા માહિતીને ફરીથી ફોર્મેટ કરવી પડશે. જો કે, ગૂગલે જેમિનીમાં ફાઇલ ક્રિએશન ફીચર ઉમેર્યું છે, જે તમને ચેટમાંથી સીધા તમારા મનપસંદ ફોર્મેટમાં ફાઇલો ડાઉનલોડ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

જેમિની ઇન્સ્ટન્ટ ડાઉનલોડ માટે ફાઇલ જનરેશન (ફોટો/ Google)

જેમિની હાલમાં કેટલાક ફોર્મેટને સપોર્ટ કરે છે, જેમાં ડોક્સ, શીટ્સ અને સ્લાઇડ્સ, .pdf, .docx, .xlsx, .csv, LaTeX, પ્લેન ટેક્સ્ટ (TXT), રિચ ટેક્સ્ટ ફોર્મેટ (RTF), અને માર્કડાઉન (MD) જેવી વર્કસ્પેસ ફાઇલોનો સમાવેશ થાય છે. આ સુવિધા વિશ્વભરના બધા જેમિની એપ્લિકેશન વપરાશકર્તાઓ માટે ઉપલબ્ધ છે.

TAGGED:

GOOGLE PHOTOS AI FEATURES
DIGITAL WARDROBE ON GOOGLE PHOTOS
DIGITAL WARDROBE BY GOOGLE PHOTOS
GOOGLE PHOTOS AI
GOOGLE PHOTOS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.