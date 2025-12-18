કંપનીએ મારુતિ વેગન આર માટે સ્વિવલ ફ્રન્ટ સીટ લોન્ચ કરી, સુવિધાઓ અને કિંમત વિશે જાણો
Published : December 18, 2025 at 7:18 PM IST
હૈદરાબાદ: સ્થાનિક કાર ઉત્પાદક મારુતિ સુઝુકીએ વરિષ્ઠ નાગરિકો અને અપંગ લોકોના આરામને ધ્યાનમાં રાખીને એક મોટું પગલું ભર્યું છે, તેની સૌથી લોકપ્રિય કાર, મારુતિ સુઝુકી વેગન આર માટે એક મહત્વપૂર્ણ એસેસરી લોન્ચ કરી છે.
આ એસેસરી ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી, આગળની પેસેન્જર સીટ બહારની તરફ ફરે છે, જેનાથી વૃદ્ધો અને અપંગ લોકો માટે બેસવાનું સરળ બને છે. બેંગલુરુ સ્થિત સ્ટાર્ટઅપ ટ્રુએસિસ્ટ ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી એક અનોખી પદ્ધતિ દ્વારા આ શક્ય બન્યું છે.
મારુતિ સુઝુકી કહે છે કે આ સ્વિવલ સીટ કીટનું ઓટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (ARAI) દ્વારા સંપૂર્ણ સલામતી પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે અને કારમાં જરૂરી સલામતી ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે.
મારુતિ સુઝુકી વેગનઆર સ્વિવલ ફ્રન્ટ સીટ કિંમત
આ વધારાની સુવિધા માટે, મારુતિ વેગનઆર ખરીદનારા ગ્રાહકોએ સ્વિવલ ફ્રન્ટ સીટ કીટ માટે વધારાના ₹59,999 ચૂકવવા પડશે, સાથે જ ₹5,000 નો ઇન્સ્ટોલેશન ફી પણ ચૂકવવી પડશે. ઇન્સ્ટોલેશન ફી સહિત, સ્વિવલ ફ્રન્ટ સીટ કીટની કુલ કિંમત ₹64,999 થાય છે.
મારુતિ સુઝુકી વેગનઆર સ્વિવલ ફ્રન્ટ સીટ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં કેટલો સમય લાગશે?
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ મિકેનિઝમમાં સીટમાં કોઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી, તેથી રેટ્રોફિટ પ્રક્રિયા મારુતિ વેગનઆરની હાલની ફ્રન્ટ સીટનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે. મારુતિ સુઝુકીનો દાવો છે કે સમગ્ર પ્રક્રિયા એક કલાકમાં પૂર્ણ કરી શકાય છે.
કયા શહેરોમાં મારુતિ સુઝુકી વેગનઆર સ્વિવલ ફ્રન્ટ સીટ ઉપલબ્ધ છે?
શરૂઆતમાં, મારુતિ વેગનઆર માટે સ્વિવલ ફ્રન્ટ સીટ મુંબઈ (નવી મુંબઈ સહિત), દિલ્હી-એનસીઆર, લખનૌ, પુણે, અમદાવાદ, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ, ચેન્નાઈ, કોચી, કોલકાતા અને ભુવનેશ્વર સહિત 11 શહેરોમાં 200 મારુતિ સુઝુકી એરેના ડીલરશીપ પર ઉપલબ્ધ થશે.
મારુતિ સુઝુકી વેગનઆર સ્વિવલ ફ્રન્ટ સીટ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
આ એક્સેસરી લોન્ચ કરવા માટે મારુતિ સુઝુકીએ મારુતિ વેગન આર કેમ પસંદ કર્યું તે સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે. મારુતિ વેગન આર ભારતમાં સૌથી વધુ વેચાતા પેસેન્જર વાહનોમાંનું એક છે, જે દર મહિને સતત પાંચ-અંકનું વેચાણ હાંસલ કરે છે.
આ કાર દેશમાં વેચાતી સૌથી જગ્યા ધરાવતી હેચબેકમાંની એક છે, પરંતુ વધુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે, મારુતિ વેગન આર એક એવી કાર છે જે ફ્લીટ સેગમેન્ટમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. સ્વિવલ ફ્રન્ટ સીટ વૃદ્ધો અને અપંગ લોકો માટે કારમાં ચઢવા અને બહાર નીકળવાનું ખૂબ સરળ બનાવે છે.
