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ISROનું 8 મહિના બાદ કમબેક, 4 સપ્ટેમ્બરે આકાશમાં ઉડશે ભારતીય રૉકેટ

ચાર સપ્ટેમ્બરની સવારે ISROનું GSLV રૉકેટ EOS 5 સેટેલાઈટ લઈને જશે જે દેશ પર સતત નજર રાખશે અને આપત્તિઓની તરત જાણકારી આપશે

ચાર સપ્ટેમ્બરની સવારે ISROનું GSLV રૉકેટ EOS 5 સેટેલાઈટ લઈને જશે જે દેશ પર સતત નજર રાખશે અને આપત્તિઓની તરત જાણકારી આપશે
ચાર સપ્ટેમ્બરની સવારે ISROનું GSLV રૉકેટ EOS 5 સેટેલાઈટ લઈને જશે જે દેશ પર સતત નજર રાખશે અને આપત્તિઓની તરત જાણકારી આપશે (IRSO)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2026 at 5:33 PM IST

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હૈદરાબાદ: છેલ્લા આઠ મહિનામાં ISRO એ એક પણ સફળ રોકેટ લોન્ચ કર્યું નથી, પરંતુ ભારતીય અવકાશ સંસ્થા હવે મોટાપાયે પુનરાગમન માટે તૈયાર છે. સતત બે PSLV રોકેટ નિષ્ફળતાઓ પછી, ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ISRO) તેની આગામી ઉડાન માટે તૈયાર છે.

ISROના અધ્યક્ષ ડૉ. વી. નારાયણને NDTVને જણાવ્યું હતું કે, GSLV F17 રોકેટ 4 સપ્ટેમ્બરની સવારે જ્યારે દેશ ઊંઘતો હશે ત્યારે ઉડાન ભરશે. આ મિશનમાં EOS-5 ઉપગ્રહ જશે જે અગાઉ GISAT-1A તરીકે ઓળખાતો હતો ને લઈ જશે. પૃથ્વીથી આશરે 36,000 કિલોમીટર ઉપર સ્થિત, ઉપગ્રહ સમગ્ર દેશ પર સતત નજર રાખશે. તે એક વ્યક્તિની જેમ કાર્ય કરશે જે ઉચ્ચ સ્થાનથી આખા ગામનું નિરીક્ષણ કરે છે.

ભૂતકાળની નિષ્ફળતા, નવી તક

12 ઓગસ્ટ, 2021 ના ​​રોજ સમાન ઉપગ્રહ લૉન્ચ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે, EOS-03, જે મૂળ GISAT તરીકે ઓળખાતું હતું, GSLV-F10 રોકેટ પર માઉન્ટ થયેલ હતું, પરંતુ ઉપલા ક્રાયોજેનિક તબક્કામાં ખામી સર્જાઈ. એન્જિન યોગ્ય રીતે કામ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું અને ઉપગ્રહ ખોવાઈ ગયો. તે દિવસે, ભારત તે વિશિષ્ટ ક્ષમતા ગુમાવી દીધું જેના માટે વૈજ્ઞાનિકો વર્ષોથી તૈયારી કરી રહ્યા હતા.

હવે, EOS-5 તે અગાઉના મિશનના અનુગામી તરીકે સેવા આપે છે. તે દિવસભર ભારતીય પ્રદેશની છબીઓ સતત કેપ્ચર કરશે અને તોફાન, પૂર, વાદળ ફાટવા અને જંગલની આગ જેવી ઝડપથી વિકસતી ઘટનાઓ વિશે વાસ્તવિક સમયની માહિતી પ્રસારિત કરશે. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટીમો, હવામાનશાસ્ત્રીઓ, કૃષિ આયોજકો અને સુરક્ષા એજન્સીઓ ઉપગ્રહ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા ડેટાનો ઉપયોગ ન્યૂનતમ વિલંબ સાથે કરી શકશે. તાજેતરના સમયમાં હવામાન સંબંધિત અસરોની વધતી જતી તીવ્રતાને જોતાં, આ ક્ષમતા વધુ મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે.

નિરીક્ષણ પછીના પરીક્ષણો સુધી PSLV ગ્રાઉન્ડેડ રહે છે, જ્યારે GSLV Mk-II રોકેટ PSLV જેવા જ એન્જિન અથવા મુખ્ય ઘટકોનો ઉપયોગ કરતું નથી, જેના કારણે આ મિશન આગળ વધી શકે છે.

ભવિષ્યની યોજનાઓ

આ જ GSLV Mk-II રોકેટે તાજેતરમાં NASA-ISRO NISAR ઉપગ્રહને અવકાશમાં સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યો હતો - જેને વિશ્વનો સૌથી મોંઘો પૃથ્વી-નિરીક્ષણ ઉપગ્રહ માનવામાં આવે છે. NISAR મિશનની સફળતાએ ક્રાયોજેનિક ટેકનોલોજીમાં વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બનાવ્યો. હવે, EOS-5 મિશન ફરી એકવાર રોકેટની વિશ્વસનીયતા દર્શાવશે.

ડૉ. નારાયણને જણાવ્યું હતું કે ISRO માર્ચ 2027 સુધીમાં સાત રોકેટ લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આમાં G1 મિશનનો સમાવેશ થાય છે - ગગનયાન કાર્યક્રમની પ્રથમ ક્રુડ ફ્લાઇટ. ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે, ISRO 12 ઉપગ્રહો બનાવવા અને આઠ રોકેટ લોન્ચ કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. આ મિશન સંદેશાવ્યવહાર, નેવિગેશન અને પૃથ્વી નિરીક્ષણથી લઈને વૈજ્ઞાનિક સંશોધન સુધીના હેતુઓ પૂરા કરશે, જ્યારે ભવિષ્યમાં માનવ અવકાશ ઉડાન અને સંશોધન માટે માર્ગ મોકળો કરશે.

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GSLV F17
EOS 5 SATELLITE
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