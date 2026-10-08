15 ઓક્ટોબરે લૉન્ચ થઇ શકે છે Mahindra XUV 3XOનું CNG વર્જન, જાણો શું બદલાવ જોવા મળશે
Mahindra Auto પોતાની Mahindra XUV 3XO કૉમ્પેક્ટ SUVનું CNG વેરિએન્ટ લોન્ચ કરવાનું છે.
Published : October 8, 2026 at 9:13 PM IST
હૈદરાબાદ: SUV બનાવતી કંપની Mahindra Autoએ જાણકારી આપી છે કે કંપની આગામી 15 ઓક્ટોબરે પોતાની Mahindra XUV 3XO કોમ્પેક્ટ SUVનું CNG વેરિએન્ટ લોન્ચ કરવાની છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે પહેલા પણ કેટલાક રિપોર્ટ્સ સામે આવ્યા હતા કે કંપની આ કોમ્પેક્ટ SUVનું CNG વેરિએન્ટ પર કામ કરી રહી છે અને હવે કંપનીએ CNG વર્જનનું એક ટીઝર જાહેર કર્યું છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ Mahindra XUV 3XOનું ચોથુ પાવરટ્રેન ઓપ્શન છે, જે વર્તમાન પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ઇલેક્ટ્રિક વેરિએન્ટ્સ સાથે વેચવામાં આવશે, તેને Mahindraની સૌથી સસ્તી SUVને Tata Nexon સાથે આ સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ રીતના પાવરટ્રેન લાઇન્પમાંથી એક મળશે.
Mahindra XUV 3XO CNGમાં શું મળશે?
વર્તમાન સમયમાં Mahindra XUV 3XOને બે પેટ્રોલ એન્જિન સાથે રજૂ કરવામાં આવે છે. પ્રથમ 1.2 લીટર MPFI ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન છે, જે 111hpનો પાવર આપે છે. બીજો 1.2 લીટર ડાયરેક્ટ ઇન્જેક્શન ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન છે, જે 131hpનો પાવર આપે છે. એવામાં સંભાવના છે કે કંપની પ્રથમ એન્જિન સાથે ફેક્ટરી-ફિટેડ CNG કિટ આપી શકે છે.
જોકે, તેના વિશે કંપનીએ સચોટ જાણકારી આપી નથી. જાણકારી અનુસાર, MPFI એન્જિન બનાવવું અપેક્ષાકૃત સસ્તુ હોય છે અને તેને CNG માટે બદલવું પણ આસાન છે, કારણ કે તેમાં ફ્યૂલને ઇનટેક મેનિફોલ્ડમાં ઇંજેક્ટ કરવામાં આવે છે. બીજી તરફ ડાયરેક્ટ ઇન્જેક્શન એન્જિન સાથે આમ કરવું મુશ્કેલ અને મોંઘુ છે.
જોકે, આ જોવું રસપ્રદ હશે કે Mahindra XUV 3X0માં CNG ટેન્કને કેવી રીતે ફિટ કરે છે, કારણ કે આ સેગમેન્ટમાં આ કારની બૂટ સ્પેસ પહેલાથી સૌથી ઓછી છે અને CNG ટેન્ક લગાવવાથી આ વધુ ઓછી થઇ શકે છે.
આ જોવું પણ બાકી છે કે શું Mahindra ટાટાની જેમ ડુઅલ CNG ટેંક સેટઅપ અપનાવે છે અથવા ટેંકના બૂટની નીચે લગાવે છે. જે પણ હોય, તેના માટે કેટલાક રી-એન્જિનિયરિંગની જરૂરિયાત પડી શકે છે.
કોમ્પેક્ટ-SUV સેગમેન્ટમાં CNGની સંભાવના
તાજેતરમાં ભારતીય બજારમાં CNGની જે લોકપ્રિયતા વધી છે તેને જોતા મહિન્દ્રા માટે આ સેગમેન્ટમાં ઉતરવું એક સારો નિર્ણય હોઇ શકે છે, તેનાથી માત્ર Mahindra XUV 3X0નું વેચાણ વધશે અને Mahindraના એપ્રિલ 2027થી લાગુ થતા CAFE III નિયમોને પૂર્ણ કરવામાં પણ મદદ મળશે, ખાસ એટલા માટે કારણ કે Mahindraની મોટાભાગનું વેચાણ ડીઝલ ગાડીઓમાં થાય છે.
Mahindra માટે CNG ઓપ્શન નવી કોઇ વાત નથી. કંપની પહેલા પણ પોતાના કેટલાક કોમર્શિયલ પિકઅપ ગાડીઓમાં આ ફ્યૂલ ઓપ્શન આપી ચુકી છે. આ સાથે જ જૂની Mahindra Logan અને Verito માટે કન્વર્જન કિટ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી. જોકે, Mahindra XUV 3X0 કંપનીની વર્તમાન લાઇનઅપમાં પ્રથમ CNG કાર થવાની છે.
આ સાથે જ Mahindra પણ Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors, Kia, અને Toyota જેવી કંપનીઓની લિસ્ટમાં સામેલ થઇ જશે જે પોતાની ગાડીઓમાં ફેક્ટરી-ફિટેડ CNG કિટ પ્રદાન કરે છે. કોમ્પેક્ટ SUV સેગમેન્ટમાં CNG માટે નોંધપાત્ર સંભાવના છે, કારણ કે હાલમાં માત્ર Maruti Brezza અને Tata Nexon જ CNG પાવરટ્રેન સાથે બજારમાં વેચવામાં આવી રહી છે.
15 ઓક્ટોબરે લોન્ચ થયા બાદ, મહિન્દ્રા આગામી અઠવાડિયામાં તેની કિંમત જાહેર કરી શકે છે. આ કારની કિંમત પેટ્રોલ વેરિએન્ટ કરતાં અંદાજે ₹1 લાખ વધુ હોવાની અપેક્ષા છે.
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