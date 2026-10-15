Mahindra XUV 3XOનું CNG વર્ઝન થયું લૉન્ચ, જાણો કેટલી છે કિંમત અને ફીચર્સ વિશે બધું જ
Mahindraએ તેની Mahindra XUV 3XOનું CNG વર્ઝન લોન્ચ કર્યું છે. તેની પ્રારંભિક કિંમત ..... લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે.
Published : October 15, 2026 at 4:30 PM IST
હૈદરાબાદઃ એસયૂવી નિર્માતા કંપની Mahindra & Mahindraએ પોતાની Mahindra XUV 3XOનું CNG વર્ઝન લૉન્ચ કરી દીધું છે. કંપનીએ તેના CNG વર્ઝનને 9.99 લાખ રૂપિયાની શરૂઆતી કિંમત પર ઉતારી છે. આ CNG SUVનું બુકિંગ અને ડિલીવરી 20 ઓક્ટોબર, 2026થી શરૂ થશે. Mahindra XUV 3XO CNGનો મુકાબલો Maruti Brezza અને Tata Nexon જેવી કારો સાથે થવાનો છે, જેમાં ફેક્ટરી-ફિટેડ CNG કિટ મળે છે.
Mahindra XUV 3XO CNGનું પ્રાઈસ લિસ્ટ
|XUV 3XO CNG ના CNG વેરિયન્ટ
|કિંમત
|MX Edge
|9.99 લાખ રૂપિયા
|RevX Edge (O)
|10.79 લાખ રૂપિયા
|AX5
|11.19 લાખ રૂપિયા
|RevX A
|12.27 લાખ રૂપિયા
Mahindra XUV 3XO CNGનો પાવરટ્રેન
Mahindraએ આ SUVમાં 1.2-લીટર MPFI (મલ્ટી-પૉઈન્ટ ફ્યૂલ ઈજેક્શન) ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન સાથે CNG કિટનો ઉપયોગ કર્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે, પેટ્રોલ અને CNG, બન્ને મોડમાં તેનો પીક આઉટપુટ 111hpનો પાવર અને 200Nm ટૉર્ક રહે છે.
Mahindraએ જણાવ્યું કે, આવું ટર્બોચાર્જર કેલિબ્રેશન અને ECU મેપિંગમાં સુધારો કરીને તેને શક્ય બનાવવામા આવ્યું છે. CNG ઓછું થવા પર આ સિસ્ટમ જાતે જ પેટ્રોલ મોડમાં સ્વિચ થઈ શકે છે. તેમાં 6-સ્પીડ મેનુઅલ ટ્રાન્સમિશનનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે, અને તેની માઈલેજ 24.7km/kgની હોઈ શકે છે.
કારના બૂટ સ્પેસને વધારવા માટે, તેમાં ડ્યુઅલ CNG ટેન્ક સેટઅપનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે. કારના બૂટની ક્ષમતા 270 લીટર રાખવામા આવી છે, અને સ્પેર વ્હીલને ગાડીની નીચે લગાવવામા આવ્યું છે.
Mahindra XUV 3XO CNGનું ઈન્ટીરિયર અને ફીચર્સ
CNG વર્ઝનના ઈન્ટીરિયર ડિઝાઈન અને લેઆઉટમાં કોઈ ફેરફાર નથી કરવામા આવ્યો. ટ્રિમના આધાર પર, તેમાં પૈનોરમિક સનરૂફ, બ્લેક કલરની લેધરેટ સીટ્સ, ડ્રાઈવર ડિસ્પ્લે અને ટચસ્ક્રીન (બન્ને 10.25-ઈંચની), વાયરલેસ એન્ડ્રૉઈડ ઑટો અને એપ્પલ કાર પ્લે, ડૉલ્બી એટમૉસ જેવા ઘણા ફીચર્સ આપવામા આવ્યા છે. સેફ્ટી ફીચર્સ માટે આ એસયૂવીમાં છ એરબેગ્સ, ઈલેક્ટ્રૉનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ અને આઈસોફિક્સ ચાઈલ્ડ સીટ માઉન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે મળે છે.
Mahindra XUV 3XO CNGનું એક્સટીરિયર
કારના ઈન્ટીરિયરની જેમ જ, આ SUVના એક્સટીરિયરમાં પણ કોઈ ફેરફાર નથી કરવામા આવ્યો. ટેલગેટ પર રહેલું 'ZNG' બેજ તેને CNG વર્ઝન તરીકે ઓળખાવે છે. ટ્રિમના આધારે, તેમાં 16-ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ, બૉડીના રંગ જેવી જ ગ્રિલ, LED પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ્સ, DRLs અને અન્ય ઘણી વિશેષતાઓ મળે છે.
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