Cloudfareની સેવાઓ ડાઉન, BookMyShowથી લઈને Canva સુધીના પ્લેટફોર્મ ડાઉન!

ક્લાઉડફ્લેરની સેવા અચાનક બંધ થઈ ગઈ, જેના કારણે વિશ્વભરમાં સોશિયલ મીડિયા, એઆઈ ટૂલ્સ, ઈ-કોમર્સ અને ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ પર થોડા કલાકો માટે ગંભીર અસર પડી.

ક્લાઉડફ્લેરમાં આંતરિક ખામીને કારણે ઘણા લોકપ્રિય પ્લેટફોર્મ અસ્થાયી રૂપે ખોરવાઈ ગયા, જેના કારણે વિશ્વભરના વપરાશકર્તાઓ માટે કનેક્ટિવિટી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ (Cloudflare)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 4:38 PM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ : વિશ્વભરમાં ઘણી વેબસાઇટ્સ અને એપ્સનું સંચાલન કરતી ક્લાઉડફ્લેર આજે ફરી ડાઉન થઈ ગઈ છે. ભારતમાં પણ તેની અસર જોવા મળી રહી છે. ભારતમાં પણ ઘણી વેબસાઇટ્સ અને એપ્સ ડાઉન છે. ડાઉનડિટેક્ટર, એક પ્લેટફોર્મ જે વેબસાઇટ અથવા પ્લેટફોર્મની આઉટેજ સ્થિતિ તપાસે છે, તે પણ ડાઉન છે. ક્લાઉડફ્લેરે પોતે આઉટેજની પુષ્ટિ કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે તે આંતરિક સેવામાં ઘટાડો હતો.

કઈ સેવાઓ પ્રભાવિત થઈ?

ક્લાઉડફ્લેર ડાઉન હોવાને કારણે, ઘણા મોટા ઇન્ટરનેટ પ્લેટફોર્મ પર લોગિન ભૂલો, ધીમી લોડિંગ અને સંપૂર્ણ આઉટેજ પણ જોવા મળ્યું.

  • સોશિયલ મીડિયા અને ચેટિંગ પ્લેટફોર્મ.
  • X (ટ્વિટર) પર ફીડ લોડ થવામાં નિષ્ફળ ગયું.
  • LinkedIn લોગિન અને પેજ લોડ નિષ્ફળ ગયું.
  • ડિસ્કોર્ડ સર્વર્સ બિલકુલ કનેક્ટ થઈ રહ્યા ન હતા.

પ્રોડક્ટિવિટી અને AI ટૂલ્સ

  • Canva અને Notion બંને થોડા સમય માટે સંપૂર્ણપણે બંધ હતા.
  • ChatGPT અને Perplexity જેવા AI ટૂલ્સ વપરાશકર્તાઓને રિસ્પોન્સ આપવામાં અસમર્થ હતા.

મનોરંજન અને મીડિયા

  • Spotify પર સ્ટ્રીમિંગ નિષ્ફળ
  • લેટરબોક્સ પણ નથી ખુલ્લી રહ્યું

ફાઇનાન્સ અને ટેક પ્લેટફોર્મ્સ

  • Coinbase અને Groww ને લોગિન અને ટ્રાન્ઝેક્શન ભૂલોનો સામનો કરવો પડ્યો.
  • સ્પેસએક્સની ઘણી ઓપરેશનલ સાઇટ્સ પણ ડાઉન જોવા મળી હતી.

ઈ-કોમર્સ ક્ષેત્ર

ક્લાઉડફ્લેર દ્વારા શેર કરાયેલ સ્ટેટસ (Cloudflare)
  • ઘણા Shopify સ્ટોર્સ અને એડમિન પેનલ્સને કનેક્ટિવિટીની નોંધપાત્ર સમસ્યાઓનો અનુભવ થયો.

હવે શું પરિસ્થિતિ છે, શું ઇન્ટરનેટ પાછું સામાન્ય થઈ ગયું છે?

ક્લાઉડફ્લેરે થોડા સમય પછી તેની સેવા સ્થિર કરવાનું શરૂ કર્યું. ઘણા મુખ્ય પ્લેટફોર્મ, જેમ કે:

  • Canva
  • LinkedIN
  • Grow
  • Quillbot
  • Downdetector

આ પ્લેટફોર્મ પાછા ઓનલાઇન થઈ ગયા છે, પરંતુ પુનઃપ્રાપ્તિ હજુ પણ સંપૂર્ણપણે સુસંગત નથી. ઘણા પ્લેટફોર્મ ખોલવામાં સમસ્યાઓ અનુભવી રહ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે:

  • AbhiBus
  • Ixigo
  • Crunchyroll
  • Fortnite

આ આર્ટિકલ સમયે, ક્લાઉડફ્લેરે તેના નવીનતમ સ્ટેટસમાં જણાવ્યું હતું કે, મોટાભાગની ક્લાઉડફ્લેર સેવાઓ કાર્યરત છે. જો કે, કેટલાક ડેટાસેન્ટરોમાં સુનિશ્ચિત જાળવણી ચાલી રહી છે અને ક્લાઉડફ્લેરના કામદારો સાથે તપાસ ચાલી રહી છે.

