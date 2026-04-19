ભારત આવી રહી છે ચીનની વધુ એક ઈલેક્ટ્રિક કાર કંપની, આ હશે પહેલી કાર
ચીનની કાર કંપની Chery ભારતીય બજારમાં એન્ટ્રી કરવાની છે. કંપનીએ Chery QQA SUVની ડિઝાઈનને ભારતમાં પેટન્ટ કરી છે.
Published : April 19, 2026 at 6:02 PM IST
હૈદરાબાદ: ચીની ઓટોમેકર કંપની Chery ભારતીય બજારમાં પ્રવેશ કરવા માટે તૈયાર છે. આ હેતુ માટે, કંપનીએ ભારતમાં તેની નવી Chery QQ3 SUV ની ડિઝાઇન પેટન્ટ કરાવી છે. JSW સાથે સહયોગ કરીને, Chery આ વર્ષના અંતમાં Jetour T2 SUV લોન્ચ કરવાની યોજના ધરાવે છે. આ પછી, Jaecoo J5, iCar V23, Tiggo 7L અને Lepas L6 જેવા અન્ય વાહનો પણ લોન્ચ થવાની ધારણા છે.
Chery QQ3નો આકાર
Chery QQ3 ના ચીન-સ્પેસિફિક મોડેલની વાત કરીએ તો, તે 4,195 mm લંબાઈ, 1,811 mm પહોળાઈ અને 1,569 mm ઊંચાઈ ધરાવે છે, જ્યારે તેનો વ્હીલબેઝ 2,700 mm છે. Chery QQ3 375 લિટરની બૂટ સ્પેસ આપે છે, જેને 1,450 લિટર સુધી વધારી શકાય છે. વધુમાં, તેમાં 70-લિટર સ્માર્ટ ફ્રંક પણ મળે છે, જે આ કોમ્પેક્ટ SUVની કુલ સ્ટોરેજ ક્ષમતાને વધુ વધારે છે.
Chery QQ3નું એક્સટીરિયર
કારના એક્સટીરિયરની વાત કરીએ તો Chery QQ3 માં આગળના બમ્પરના નીચેના ભાગ પર એક નાની ગોળાકાર ગ્રિલ છે, જે આ ઇલેક્ટ્રિક SUV ને એક વિશિષ્ટ "સ્માઇલી ફેસ" આપે છે. વધુમાં Chery QQ3 ફ્રન્ટ-વ્યૂ કેમેરા અને ફ્રન્ટ પાર્કિંગ સેન્સરથી સજ્જ છે, સાથે Q-આકારની LED હેડલાઇટ્સ છે જે વાહનને આકર્ષક ડિઝાઇન આપે છે.
કારની સાઇડ પ્રોફાઇલની વાત કરીએ તો, તે 17-ઇંચના ડ્યુઅલ-ટોન સ્ટાર શીલ્ડ એલોય વ્હીલ્સ, વ્હીલ આર્ચ પર બ્લેક ક્લેડીંગ, સેમી-ફ્લશ ડોર હેન્ડલ્સ અને બોડી-કલર્ડ એક્સટીરિયર રીઅરવ્યૂ મિરર્સ (ORVMs) જેવા ઘણા ફીચર્સ આપેલા છે. તેની પાછળના ભાગમાં Q-આકારની LED ટેલલાઇટ્સ અને સ્પોઇલર છે.
Chery QQ3નું ઇન્ટિરિયર
ચીન-સ્પેસિફિક QQ3 ના ઇન્ટિરિયર પર નજર કરીએ તો, આ કારમાં 15.6-ઇંચ ડિજિટલ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, AI આસિસ્ટન્ટ, ક્વોલકોમ સ્નેપડ્રેગન 8155 કોકપિટ ચિપ, ડ્રાઇવર ફટીગ વોર્નિંગ સિસ્ટમ, USB ચાર્જિંગ પોર્ટ અને રિમોટ વ્હીકલ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ છે.
વધુમાં, આ કારના અન્ય ફીચર્સની વાત કરીએ તો, તે મલ્ટી-કલર એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ, વાયરલેસ સ્માર્ટફોન ચાર્જર, રીઅર એસી વેન્ટ્સ, બ્લૂટૂથ કી, કીલેસ એન્ટ્રી, પેટ મોડ, 10-સ્પીકર ઓડિયો સેટઅપ, 540-ડિગ્રી પેનોરેમિક કેમેરા, ક્રુઝ કંટ્રોલ, પાર્ક આસિસ્ટ અને લેવલ-2 ADAS સુવિધાઓથી સજ્જ છે.
Chery QQ3 બેટરી પેક અને પાવર
ચીન-સ્પેસિફિક Chery QQ3 SUV બે અલગ-અલગ બેટરી પેક વિકલ્પો સાથે ઉપલબ્ધ છે: 29.48 kWh બેટરી પેક અને 41.28 kWh બેટરી પેક. આ બેટરી પેક કારના પાછળના એક્સલ પર માઉન્ટ થયેલ ઇલેક્ટ્રિક મોટરને પાવર આપે છે.
કારમાં રીઅર-વ્હીલ ડ્રાઇવ છે. પાવર આઉટપુટની વાત કરીએ તો, પહેલું બેટરી પેક 77.77 bhp પાવર અને 90 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે, જ્યારે બીજું બેટરી પેક 128.69 bhp પાવર અને 115 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે.
