ચંદ્રયાન-4 મિશન: ઈસરોએ લેન્ડિંગ સાઈટ પસંદ કરી, ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર રોવર લેન્ડ કરશે
ઈસરોએ ચંદ્રયાન-4 મિશન માટે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર સુરક્ષિત લેન્ડિંગ સાઈટને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે.
Published : February 9, 2026 at 9:51 PM IST
બેંગલુરુ: ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ઇસરો) તેના આગામી મોટા ચંદ્ર મિશન માટે ઝડપથી તૈયારી કરી રહ્યું છે. ચંદ્રયાન-4 ના લોન્ચિંગને હજુ લગભગ બે વર્ષ બાકી હોવા છતાં, સૌથી મહત્વપૂર્ણ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ઈસરોએ ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર સલામત લેન્ડિંગ સાઈટ પણ પસંદ કરી છે. કેન્દ્ર સરકારે ચંદ્રયાન-4 મિશનને પહેલાથી જ મંજૂરી આપી દીધી છે. આ મિશન ભારતનું પ્રથમ ચંદ્ર નમૂના પરત મિશન હશે. આનો અર્થ એ છે કે ચંદ્રની માટી અને ખડકોના નમૂના પૃથ્વી પર પાછા લાવવામાં આવશે. આ કારણોસર, ચંદ્રયાન-૪ ને અત્યાર સુધીનું સૌથી મુશ્કેલ ચંદ્ર મિશન માનવામાં આવે છે.
ઈસરોના વડા વી. નારાયણન પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યા છે કે ચંદ્રયાન-4 2028 માં લોન્ચ કરવાનું લક્ષ્ય છે. આ મિશનના વૈજ્ઞાનિકોએ ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવની નજીક સ્થિત મોન્સ મુટોન ક્ષેત્રનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો હતો. આ ક્ષેત્રમાં ચાર સંભવિત ઉતરાણ સ્થળો ઓળખવામાં આવ્યા છે, જેમને MM-1, MM-3, MM-4 અને MM-5 કહેવામાં આવે છે.
MM-4 સ્થળ સૌથી સલામત
ઓર્બિટર પર ISRO ના હાઇ-રિઝોલ્યુશન કેમેરાનો ઉપયોગ કરીને આ તમામ સ્થળોનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. વિવિધ ખૂણાઓથી લેવામાં આવેલી છબીઓ અને ડેટાના આધારે, વૈજ્ઞાનિકોએ જમીનની ઢાળ, ઊંચાઈ અને જોખમ સંભવિતતાનું મૂલ્યાંકન કર્યું. આ અભ્યાસમાં MM-4 સ્થળ સૌથી સલામત હોવાનું જાણવા મળ્યું. ISRO અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, MM-4 ની આસપાસ એક કિલોમીટર ત્રિજ્યામાં જોખમ સંભવિતતા સૌથી ઓછી છે.
અહીં જમીનનો સરેરાશ ઢાળ લગભગ 5 ડિગ્રી છે, જે ઉતરાણ માટે એકદમ સલામત માનવામાં આવે છે. આ સ્થળની સરેરાશ ઊંચાઈ 5334 મીટર છે, અને ઘણા 24-મીટર બાય 24-મીટર ગ્રીડ મળી આવ્યા છે જ્યાં લેન્ડરને કોઈપણ અવરોધો વિના ઉતરાણ કરી શકાય છે.
ચંદ્રયાન-4 મિશનમાં પાંચ મોડ્યુલ હશે
આમાં પ્રોપલ્શન મોડ્યુલ, ડિસેન્ડર મોડ્યુલ, એસેન્ડર મોડ્યુલ, ટ્રાન્સફર મોડ્યુલ અને રી-એન્ટ્રી મોડ્યુલનો સમાવેશ થાય છે. ડિસેન્ડર અને એસેન્ડર મોડ્યુલ સંયુક્ત રીતે ચંદ્રની સપાટી પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ કરશે. ત્યારબાદ નમૂનાઓ એકત્રિત કરવામાં આવશે અને સુરક્ષિત રીતે પૃથ્વી પર પાછા ફરવામાં આવશે. આ મિશનની સફળતા ભારતને ચંદ્ર સંશોધનના ક્ષેત્રમાં વિશ્વના પસંદગીના કેટલાક દેશોમાં સ્થાન આપશે.
