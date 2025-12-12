Chandrayaan 3ના ડેટાએ ચોકાવ્યા, ચંદ્રનું સાઉથ પોલ ઇલેક્ટ્રિકલી હૉટ ઝોન બન્યો
Published : December 12, 2025 at 2:33 PM IST
હૈદરાબાદ: 23 ઓગસ્ટ 2023થી લઇને 3 સપ્ટેમ્બર 2023 સુધી ભારતના ચંદ્રયાન 3 મિશનમાંથી મળેલા ડેટાનું એનાલિસીસ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન વૈજ્ઞાનિકોને ચંદ્રની સપાટી સાથે જોડાયેલું એક એવુ રહસ્ય જોવા મળ્યુ જેની આશા કોઇએ કરી નહતી. સાઉથ પોલ વિસ્તારમાં પ્લાઝ્મા એટલે કે ચાર્જ્ડ પાર્ટિકલ્સનો માહોલ પહેલાની તુલનામાં ઘણો વધારે એક્ટિવ અને ડાયનેમિક હતો. આ પ્રથમ વખત છે કે જ્યારે ચંદ્રની સપાટીનું આટલી નજીકથી સીધુ માપ લેવામાં આવ્યું છે.
આ સમગ્ર અભ્યાસના પરિણામો ચંદ્રયાન 3 ના વિક્રમ લેન્ડર પર સ્થાપિત RAMBHA LP સાધનનો ઉપયોગ કરીને મેળવવામાં આવ્યા હતા. RAMBHA LPને સ્પેસ ફિઝિક્સ લેબોરેટરી (SPL), વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર (VSSC), તિરુવનંતપુરમ દ્વારા ડિઝાઇન અને વિકસાવવામાં આવ્યું હતું. આ અભ્યાસની વૈજ્ઞાનિક વિગતો ઘણી મહત્ત્વપૂર્ણ આંતરદૃષ્ટિ દર્શાવે છે. ચાલો આપણે આ સ્ટડી વિશે જાણીયે તે પહેલા પ્લાઝ્મા શું છે તે સમજવું મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
પ્લાઝ્મા ખરેખર શું છે અને ચંદ્ર પર તેનું મહત્ત્વ શું છે?
ભૌતિકશાસ્ત્રમાં, પ્લાઝ્માને પદાર્થની ચોથી સ્થિતિ માનવામાં આવે છે. પદાર્થની પ્રથમ ત્રણ સ્થિતિ ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ છે, અને પ્લાઝ્માને ચોથી સ્થિતિ માનવામાં આવે છે. તેમાં આયન અને ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન જેવા ચાર્જ્ડ કણોનો સમાવેશ થાય છે. ભલે તે ગેસ જેવું દેખાય છે, પરંતુ તેની ખાસિયત એ છે કે તે વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રો સાથે મજબૂત પ્રતિક્રિયા આપે છે. ચંદ્રની સપાટીની નજીક આ પાતળું પ્લાઝ્મા સ્તર ઘણા પરિબળો દ્વારા નક્કી થાય છે.
- સૌર પવન, જે સતત સૂર્યમાંથી ચાર્જ થયેલા કણો મોકલે છે.
- ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ, જેમાં ઉચ્ચ-ઊર્જા સૂર્યપ્રકાશ ચંદ્રની માટીમાંથી ઇલેક્ટ્રોન છીનવી લે છે.
- પૃથ્વીની મેગ્નેટોટેલ, જ્યારે ચંદ્ર મહિનામાં 3થી 5 દિવસ પૃથ્વીની ચુંબકીય ટેલમાં પ્રવેશ કરે છે.
- આ ત્રણ પરિબળોને કારણે, ચંદ્રનું વિદ્યુત વાતાવરણ સતત બદલાતું રહે છે.
RAMBHA LPએ શું અવલોકન કર્યું?
વિક્રમ લેન્ડર જ્યાં ઉતર્યું તે સ્થાનને શિવ શક્તિ પોઇન્ટ કહેવામાં આવે છે. તેનું સ્થાન 69.3 દક્ષિણ અને 32.3 પૂર્વમાં છે. અહીંથી, RAMBHA LPએ પ્રતિ ઘન સેન્ટીમીટર 380થી 600 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા રેકોર્ડ કરી.આ આંકડો અગાઉના અંદાજ કરતા ઘણો વધારે છે.
અગાઉના અભ્યાસો રેડિયો ઓક્યુલ્ટેશન જેવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવતા હતા, જે દૂરથી ઉપગ્રહના સિગ્નલના તબક્કાનો અંદાજ લગાવતા હતા, પરંતુ આ પહેલી વાર હતું જ્યારે કોઈ લેન્ડરે જમીનથી થોડા અંતરેથી વાસ્તવિક ડેટા લીધો હતો.
સપાટીની નજીક ઇલેક્ટ્રોન શા માટે ખૂબ જ ઊર્જાવાન હોવાનું જાણવા મળ્યું?
RAMBHA LP દ્વારા બીજી એક મોટી શોધ એ હતી કે ઇલેક્ટ્રોનનું તાપમાન 3,000 થી 8,000 કેલ્વિન સુધી પહોંચ્યું હતું. આ આશ્ચર્યજનક માહિતી દર્શાવે છે કે ચંદ્રની સપાટીની નજીક ખૂબ જ ઊર્જાવાન ચાર્જ્ડ કણો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અભ્યાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે આ પ્લાઝ્મા સ્થિર રહેતો નથી. ચંદ્રની સ્થિતિના આધારે તેનું વિદ્યુત વાતાવરણ બદલાય છે.
- જ્યારે ચંદ્ર સૂર્ય તરફ હોય છે, ત્યારે અહીં બદલાવને કારણે સૌર પવન અને ચંદ્રની નજીકના છૂટાછવાયા તટસ્થ વાયુ, એટલે કે, એક્સોસ્ફિયર સાથે ઇન્ટરએક્શનને કારણે થાય છે.
- જ્યારે ચંદ્ર મહિનામાં ત્રણથી પાંચ દિવસ પૃથ્વીની ભૂ-ચુંબકીય ટેલમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે પ્લાઝ્મામાં ફેરફાર થાય છે. આ ફેરફારો મેગ્નેટોટેલમાંથી આવતા ચાર્જ્ડ કણોને કારણે થાય છે.
આનો અર્થ એ થયો કે ચંદ્રનો દક્ષિણ ધ્રુવ એક કુદરતી વિદ્યુત પ્રયોગશાળાની જેમ કાર્ય કરી રહ્યો છે, જ્યાં હંમેશા માહોલ બદલાતું રહે છે.
મોલેક્યુલર આયનોની હાજરી પણ મળી
ISRO દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ Lunar Ionospheric Model LIM સૂચવે છે કે ચંદ્રમાં માત્ર મૂળભૂત આયનો જ નથી, પરંતુ CO2 અને H2O જેવા વાયુઓથી બનેલા મોલેક્યુલર આયનો પણ છે, જે આ ચાર્જ્ડ સ્તરની રચનામાં ફાળો આપે છે. આ સ્પષ્ટ કરે છે કે ચંદ્રનું પ્લાઝ્મા ફક્ત સોનેરી સૂર્યપ્રકાશ અને સૌર પવનોનું ઉત્પાદન નથી, પરંતુ સપાટી પરથી ઉત્સર્જિત વાયુઓ અને જટિલ આયનોનું પણ ઉત્પાદન છે.
આ ડેટાનું મહત્ત્વ
RAMBHA LP દ્વારા એકત્રિત કરાયેલ ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવની સપાટી વિશેની આ અનોખી માહિતી ભવિષ્યના લેન્ડર અને રોવર ડિઝાઇન, ચંદ્ર કોમ્યુનિકેશન, ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જિંગ જોખમો અને માનવ મિશન માટે ઇલેક્ટ્રિકલ સલામતી માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આ ISRO ડેટા વિશ્વભરની અવકાશ એજન્સીઓ માટે પણ સોનાની ખાણ છે.
