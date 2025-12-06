ડિસેમ્બર 2025માં આ કાર કંપનીઓ આપી રહી છે બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ, મળશે 2 લાખ સુધીની છૂટ
ડિસેમ્બરમાં કાર કંપનીઓ અને ડીલરો ડીલ્સ અને ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરે છે. આ કંપનીઓમાં હોન્ડા કાર્સ, મારુતિ સુઝુકી, હ્યુન્ડાઇ મોટર અને ટાટા મોટર્સનો સમાવેશ થાય છે.
હૈદરાબાદ: દર વર્ષે, ડિસેમ્બરમાં, કાર કંપનીઓ અને ડીલરો ડીલ્સ અને ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરે છે. મૂળભૂત રીતે, આ ડિસ્કાઉન્ટ હાલના સ્ટોકને ખાલી કરવા અને નવા વર્ષમાં નવા સ્ટોક માટે જગ્યા બનાવવા માટે આપવામાં આવે છે. GST-સંબંધિત ભાવ ઘટાડાએ ડિસેમ્બરના ડિસ્કાઉન્ટનું કામ કરી દીધું છે.
કાર કંપનીઓ હાલમાં કાર પર ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી રહી છે, પરંતુ હંમેશની જેમ, ઓછા વેચાણવાળા મોડેલો અને પ્રી-ફેસલિફ્ટ વેરિઅન્ટ્સ પર વધુ ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. રાજ્ય અને ડીલરશીપના આધારે, Honda Elevate, Hyundai Alcazar, Tata Harrier અને Safari, Mahindra XUV700 અને Bolero Neo, Volkswagen Taigun, Jeep Compass અને Meridian, Maruti Jimny અને Grand Vitara જેવા મોડેલો પર ₹2 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે.
Honda કાર પર ડિસ્કાઉન્ટ
- Honda Amaze: આ કારની શરૂઆતની કિંમત ₹740,800 (એક્સ-શોરૂમ) છે, જેમાં ₹87,000 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે.
- Honda Elevate: આ SUV ની કિંમત ₹10,99,900 (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે, જેમાં ₹1,76,000 સુધીના ફાયદા છે.
- Honda City: કંપની આ પ્રીમિયમ સેડાન ₹11,95,300 ની શરૂઆતી કિંમતે વેચી રહી છે, જેમાં આ મહિને ₹1,57,700 સુધીના ફાયદા છે.
- Honda City-HEV: આ કાર ₹19,48,200 ની શરૂઆતી કિંમતે વેચાઈ રહી છે, જેમાં તેની 7 વર્ષની વિસ્તૃત વોરંટી પર ડિસ્કાઉન્ટ છે.
- Honda Amaze 2જી જનરેશન: કંપની આ સેડાન ₹6,97,700 ની શરૂઆતી કિંમતે વેચી રહી છે, જેમાં ₹98,000 સુધીના ફાયદા છે.
Hyundai Motorની કાર પર ડિસ્કાઉન્ટ
- Hyundai Grand i10 નિઓસ: કંપની આ કાર પર ₹73,808 નો GST ભાવ ઘટાડો, તેમજ ₹70,000 નું વધારાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. આ કાર પર કુલ ડિસ્કાઉન્ટ ₹1.43 લાખ છે.
- Hyundai i20: કંપની આ હેચબેક પર કુલ ₹1.68 લાખનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે, જેમાં ₹98,053નો GST ભાવ ઘટાડો અને ₹70,000નું વધારાનું ડિસ્કાઉન્ટ શામેલ છે.
- Hyundai Exter: આ મીની SUV ₹1.74 લાખનું ડિસ્કાઉન્ટ સાથે ઓફર કરવામાં આવી છે. આમાં ₹89,209નો GST ભાવ ઘટાડો અને ₹85,000નું ડિસ્કાઉન્ટ શામેલ છે.
- Hyundai Aura: કોમ્પેક્ટ સેડાન કુલ ₹1.11 લાખનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે, જેમાં ₹78,465નો GST ભાવ ઘટાડો અને ₹33,000નું વધારાનું ડિસ્કાઉન્ટ શામેલ છે.
- Hyundai Verna: કંપની તેની પ્રીમિયમ સેડાન પર ₹1.35 લાખનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. આમાં ₹60,640નો GST ભાવ ઘટાડો અને ₹75,000નું વધારાનું ડિસ્કાઉન્ટ શામેલ છે.
- Hyundai Alcazar: આ 7-સીટર SUV પર ₹1.15 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. જેમાં GST કિંમતમાં ₹75,376નો ઘટાડો અને ₹40,000નું વધારાનું ડિસ્કાઉન્ટ શામેલ છે.
મારુતિ સુઝુકીની કાર પર ડિસ્કાઉન્ટ
- Maruti WagonR: કંપની આ હેચબેક પર ₹58,100 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે, જેમાં રોકડ, એક્સચેન્જ/સ્ક્રેપેજ અને વધારાના લાભોનો સમાવેશ થાય છે.
- Maruti Swift: કંપની આ હેચબેક પર કુલ ₹55,000 સુધીના લાભો આપી રહી છે.
- Maruti Alto: કંપની આ નાની હેચબેક પર ₹52,500 સુધીના લાભો આપી રહી છે.
- Maruti S-Presso: કંપની આ કાર પર ₹52,500 સુધીના લાભો આપી રહી છે.
- Maruti Celerio: કંપની આ હેચબેક પર ₹52,500 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે.
- Maruti Eeco: આ વાન ડિસ્કાઉન્ટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે, અને કંપની કુલ ₹52,500 સુધીનું રોકડ અને સ્ક્રેપેજ બોનસ લાભો આપી રહી છે.
- Maruti Brezza: આ SUV સ્ક્રેપેજ બોનસ સહિત ₹40,000 સુધીના લાભો આપી રહી છે.
- Maruti Dzire: કંપની તેની કોમ્પેક્ટ સેડાન પર ₹12,500 સુધીના લાભો આપી રહી છે.
- Maruti Ertiga: કંપની આ MPV ને ₹10,000 સુધીના લાભો આપી રહી છે.
ટાટા મોટર્સ EV રેન્જ પર ડિસ્કાઉન્ટ
- Tata Tiago.ev: આ કારને ₹165,000 સુધીના લાભો મળી રહ્યા છે.
- Tata Punch.ev: આ SUVને ₹175,000 સુધીના લાભો મળી રહ્યા છે.
- Tata Nexon.ev: આ SUVને ₹135,000 સુધીના લાભો મળી રહ્યા છે.
- Tata Curvv.ev: આ ઇલેક્ટ્રિક SUVને ₹195,000 સુધીના લાભો મળી રહ્યા છે.
- Tata Harrier.ev: આ નવી ઇલેક્ટ્રિક SUVને ₹100,000 સુધીના લાભો મળી રહ્યા છે.
