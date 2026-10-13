તહેવારોની સિઝન માટે BYD Sealion 7 ફેસ્ટિવ એડિશન લોન્ચ; કિંમત અને વિશેષતાઓ જાણો
BYD ઈન્ડિયાએ તહેવારોની સિઝન માટે BYD Sealion 7નું નવું લિમિટેડ એડિશન લોન્ચ કર્યું છે. તેની એક્સ શોરૂમ કિંમત ₹50.60 લાખ રાખવામાં આવી છે.
Published : October 13, 2026 at 3:43 PM IST
હૈદરાબાદ: ઇલેક્ટ્રિક કાર ઉત્પાદક કંપની BYD ઈન્ડિયાએ તહેવારોની સિઝન માટે તેની પ્રોડક્ટ લાઇનઅપમાં નવી લિમિટેડ-એડિશન 'BYD Sealion 7'નો ઉમેરો કર્યો છે. કંપનીએ આ સ્પેશિયલ એડિશનની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹50.60 લાખ રૂપિયા નિર્ધારિત કરી છે. BYD Sealion 7નું આ 'ફેસ્ટિવ એડિશન' તેના મિડ-સ્પેક 'Sealion 7 પ્રીમિયમ' ટ્રિમ પર આધારિત છે.
આ સ્પેશિયલ એડિશન મર્યાદિત સમય માટે ઇન્ટિરિયર કલરનો ત્રીજો વિકલ્પ 'બ્લેક એન્ડ ટેન' આપવામાં આવ્યો છે. BYDનું કહેવું છે કે, આ ફેસ્ટિવ એડિશનના માત્ર 150 યુનિટ્સ જ વેચવામાં આવશે. કિંમતની વાત કરીએ તો, ફેસ્ટિવ એડિશનની કિંમત સ્ટાન્ડર્ડ Sealion 7 પ્રીમિયમ કરતાં ₹70,000 વધુ છે.
BYD Sealion 7 ફેસ્ટિવ એડિશનમાં નવું શું છે?
નવી Sealion 7 ફેસ્ટિવ એડિશનમાં મુખ્ય ફેરફાર અપહોલ્સ્ટરી એટલે કે સીટ અને કેબિનના આંતરિક ભાગનું આવરણના રંગમાં છે. જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડ Sealion 7માં 'ઓલ-બ્લેક' અથવા 'તાહિતી બ્લૂ' જેવા વિકલ્પો મળે છે, ત્યાં આ લિમિટેડ એડિશનમાં નવી 'બ્લેક એન્ડ ટેન' કલર સ્કીમ આપવામાં આવી છે.
આ સ્પેશિયલ એડિશનમાં મુખ્યત્વે બ્લેક અપહોલ્સ્ટરી છે, જેમાં સીટ, દરવાજા અને ડેશબોર્ડ પર ટેન-કલરના ઇન્સર્ટ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન્સની વાત કરીએ તો, જે ટ્રિમ પર આ લિમિટેડ-એડિશન મોડલ આધારિત છે, તેની સરખામણીમાં તેમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
BYD Sealion 7 ફેસ્ટિવ એડિશન: ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન્સ
કારના ફીચર્સ પર નજર નાખતા જણાય છે કે, આ ફેસ્ટિવ એડિશનમાં Sealion 7 પ્રીમિયમમાં મળતા તમામ ટેકનિકલ ફીચર્સનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં પેનોરેમિક ગ્લાસ રૂફ, પાવર્ડ ટેલગેટ, વેન્ટિલેટેડ પાવર્ડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, ડ્રાઈવર સીટ મેમરી, 10.25-ઇંચનું ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર અને 15.6-ઇંચની રોટેટિંગ ટચસ્ક્રીન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો, નવી ફેસ્ટિવ એડિશનમાં BYD Sealion 7 પ્રીમિયમ જેવું જ 'રિયર-વ્હીલ-ડ્રાઇવ' લેઆઉટ આપવામાં આવ્યું છે. આ સેટઅપ 308bhpનો પાવર અને 380Nmનો ટોર્ક જનરેટ કરે છે અને તેને 82.56 kWhના બેટરી પેક સાથે જોડવામાં આવ્યું છે.
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