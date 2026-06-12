BYD Dolphin G DM-i થઈ લોન્ચ, પ્લગ-ઇન હાઇબ્રિડ ટેક્નોલોજી સાથે મળશે 1,000 કિમી સુધીની રેન્જ
BYD એ યુરોપિયન બજાર માટે તેની નવી BYD ડોલ્ફિન G DM-i રજૂ કરી છે.
Published : June 12, 2026 at 2:14 PM IST
હૈદરાબાદ : ચીનની ઇલેક્ટ્રિક કાર ઉત્પાદક કંપની BYD એ યુરોપિયન બજાર માટે પોતાની નવી BYD Dolphin G DM-i રજૂ કરી છે. કંપની પોતાની નવીનતમ પ્લગ-ઇન હાઇબ્રિડ ટેક્નોલોજીને B-સેગમેન્ટ હેચબેક કેટેગરીમાં લઈને આવી રહી છે.
BYD Dolphin G DM-i હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ
નવી BYD Dolphin G DM-iમાં BYDની સુપર હાઇબ્રિડ DM ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે ફ્રન્ટ એક્સલ પર લગાવવામાં આવેલી ઇલેક્ટ્રિક મોટરને પેટ્રોલ એન્જિન સાથે જોડે છે.
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ સિસ્ટમ સ્મૂથ એક્સેલરેશન પ્રદાન કરે છે, જે શહેરમાં રોજિંદા મુસાફરી માટે ઉત્તમ સાબિત થાય છે. સાથે જ, લાંબી મુસાફરી દરમિયાન રેન્જ અંગેની ચિંતા પણ દૂર કરે છે અને ઇલેક્ટ્રિક તથા પેટ્રોલ સંચાલિત વાહનોના ફાયદાઓનું શ્રેષ્ઠ સંયોજન આપે છે.
કંપનીનું કહેવું છે કે Dolphin G DM-i સંપૂર્ણ ચાર્જ થયેલી બેટરી અને ફુલ પેટ્રોલ ટાંકી સાથે 1,000 કિલોમીટરથી વધુની ડ્રાઇવિંગ રેન્જ આપી શકે છે. આ કારની ખાસિયત એ છે કે કંપનીની DM-i હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ ડ્રાઇવિંગની પરિસ્થિતિઓ અનુસાર Dolphin Gને ઇલેક્ટ્રિક અને હાઇબ્રિડ મોડ વચ્ચે સ્વિચ કરવાની સુવિધા પણ આપે છે.
આ ઉપરાંત, BYD Dolphin G DM-i કંપનીની પ્રથમ એવી કાર બનશે, જેને ખાસ કરીને યુરોપ સહિતના વિદેશી બજારોને ધ્યાનમાં રાખીને વિકસાવવામાં આવી છે. કારની લંબાઈ 4,160 મીમી અને પહોળાઈ 1,825 મીમી છે, જેના કારણે તે લોકપ્રિય B-સેગમેન્ટ હેચબેક કેટેગરીમાં સ્થાન મેળવે છે. યુરોપમાં આ સેગમેન્ટ ખાસ લોકપ્રિય માનવામાં આવે છે.
ભારતમાં પણ DM-i ટેક્નોલોજીની શરૂઆત
BYDની ભારતીય સબસિડિયરીએ તાજેતરમાં જાહેરાત કરી છે કે BYD Seal U DM-i કંપનીના પોર્ટફોલિયોની પ્રથમ એવી કાર બનશે, જેમાં DM-i પ્લગ-ઇન હાઇબ્રિડ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
કંપનીએ જણાવ્યું છે કે હાલની સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની લાઇનઅપની સરખામણીએ આ એક મહત્વપૂર્ણ છે. BYD Seal U DM-i ને કેટલાક આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં BYD Sealion 6 DM-i નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
કંપનીએ ભારતીય બજારમાં પોતાની DM-i ટેક્નોલોજી સત્તાવાર રીતે રજૂ કર્યા બાદ આ જાહેરાત કરી છે. હાઇબ્રિડ સેગમેન્ટમાં કંપનીનો પ્રવેશ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે આ કેટેગરીની કારોમાં ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવિંગ ક્ષમતા અને લાંબી મુસાફરી માટે પેટ્રોલ એન્જિનની સુવિધા – બંનેનો સમન્વય જોવા મળે છે.
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