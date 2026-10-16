Tecno Spark 50S 5G ભારતમાં લૉન્ચ: મોંઘા ફોન્સના જમાનામાં એક બજેટ ઑપ્શન!
Tecno Spark 50S 5G ભારતમાં 20 ઓક્ટોબરથી વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે અને તેમાં 6500mAhની બેટરી હશે
Published : October 16, 2026 at 4:39 PM IST
હૈદરાબાદ: ટેક્નો (Tecno) એ ભારતમાં બજેટ સેગમેન્ટમાં એક નવો સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો છે. આ ફોનનું નામ 'Tecno Spark 50S 5G' છે. આ ફોન 'Spark 50 5G' પછી આ સીરીઝનું બીજું મોડેલ છે. કંપનીએ આજે, શુક્રવારે તેને લોન્ચ કર્યું છે અને તે આવતા અઠવાડિયાથી ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ થશે.
Tecno Spark 50S 5G ના બેઝ વેરિઅન્ટની કિંમત ₹19,999 થી શરૂ થાય છે, જેમાં 6GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ મળે છે. જેમને વધુ RAM ની જરૂર હોય તેમના માટે 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ વાળું વેરિઅન્ટ પણ ઉપલબ્ધ છે, જેની કિંમત ₹22,999 છે.
આ ફોનનું વેચાણ 20 ઓક્ટોબરથી એમેઝોન પર શરૂ થશે. તે બે રંગોમાં ઉપલબ્ધ છે, બર્ગન્ડી રેડ અને બ્રીઝ બ્લુ. બંને રંગો દેખાવમાં આકર્ષક છે અને યુવા યૂઝર્સને તે પસંદ આવશે તેવી શક્યતા છે.
TECNO SPARK 50S. Aa gaya hai market mein tehelka machaane 😎 Dhurandhar features ke saath: ⚡ 6500mAh Battery + 45W Fast Charging 🏋️ MIL-STD-810H Grade Protection with 1.5m* Drop Resistance ✅ Up to 2X** Faster UPI with UPS 3.0 🎙️ All-Scenario AI Noise Cancellation Yeh sab aur bahut kuch, sirf ₹19,999** mein! Sale shuru hogi 20th October se. Aapke nazdeeki retail stores par. *Source: MIL-STD-810H. **T&C Apply. #TECNOMobile— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) October 16, 2026
ડિસ્પ્લે અને પર્ફોર્મન્સ
Tecno Spark 50S 5G માં 6.78-ઇંચની LCD ટચસ્ક્રીન છે, જે HD+ રિઝોલ્યુશન (720 x 1600 પિક્સેલ્સ) ધરાવે છે. આ સ્ક્રીન 120Hz રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરે છે, જેનાથી સ્ક્રોલિંગ ખૂબ જ સ્મૂધ બને છે, અને તેની પિક્સેલ ડેન્સિટી 260 ppi છે.
આ ફોનમાં MediaTek Dimensity 6400 ચિપસેટ આપવામાં આવી છે, જે 6nm પ્રોસેસ પર આધારિત છે. તેમાં 2.5GHz સુધીની ઝડપ ધરાવતા બે પર્ફોર્મન્સ કોર અને 2.0GHz પર કાર્ય કરતા છ એફિશિયન્સી કોરનો સમાવેશ થાય છે. આ એક ડ્યુઅલ-SIM ડિવાઇસ છે, જે Android 16 પર આધારિત ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર ચાલે છે.
કેમેરા, બેટરી અને ફિચર્સ
આ ફોનમાં પાછળની તરફ 50MPનો મુખ્ય કેમેરો છે, જેની સાથે LED ફ્લેશ આપવામાં આવી છે. કેમેરા સેટઅપ એક આડા, ગોળી આકારના મોડ્યુલમાં ગોઠવાયેલું છે. સેલ્ફી અને વીડિયો કોલ માટે, તેમાં 8MPનો ફ્રન્ટ કેમેરો છે.
આ ડિવાઇસમાં 6,500mAhની મોટી બેટરી આપવામાં આવી છે, જે 45W વાયર્ડ ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, એકવાર સંપૂર્ણ ચાર્જ કર્યા પછી ફોન આખો દિવસ ચાલી શકે છે. કનેક્ટિવિટી વિકલ્પોમાં 5G, 4G LTE, Wi-Fi, બ્લૂટૂથ, USB Type-C પોર્ટ, 3.5mm ઓડિયો જેક અને GPSનો સમાવેશ થાય છે. ફોનનું માપ 168 x 79 x 8mm છે અને તેનું વજન લગભગ 210 ગ્રામ છે.
TECNO SPARK 50S is here! The most aggressively priced latest 5G phone on the market 😎 Dhurandhar features ke saath: ⚡ 6500mAh Battery + 45W Fast Charging 🏋️ MIL-STD-810H Grade Protection with 1.5m* Drop Resistance ✅ Up to 2X** Faster UPI with UPS 3.0 🎙️ All-Scenario AI Noise Cancellation Yeh sab aur bahut kuch, sirf ₹19,999** mein! Sale shuru hogi 20th October se. Aapke nazdeeki retail stores par. *Source: MIL-STD-810H. **T&C Apply. #TECNOMobile— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) October 16, 2026
મજબૂતી અને સુરક્ષા
Tecnoએ આ ફોનને અત્યંત ટકાઉ બનાવ્યો છે. તે મિલિટરી-ગ્રેડ MIL-STD-810H પ્રમાણપત્ર ધરાવે છે; કંપનીનો દાવો છે કે 1.5 મીટરની ઊંચાઈ પરથી પડી જવા છતાં પણ આ ફોન સુરક્ષિત રહે છે. આ ઉપકરણ IP64 રેટિંગ સાથે પણ આવે છે, જે ધૂળ અને પાણીના છાંટા સામે સુરક્ષા પૂરી પાડે છે.
વધુમાં, કંપનીનું કહેવું છે કે આ ફોન 20 સેન્ટિમીટર ઊંડા પાણીમાં 5 મિનિટ સુધી ડૂબેલો રહે તો પણ તેને કોઈ નુકસાન થતું નથી. તેથી, જો તમે મોંઘા સ્માર્ટફોનના વર્ચસ્વવાળા આજના સમયમાં એક ભરોસાપાત્ર અને બજેટ-ફ્રેન્ડલી સ્માર્ટફોન શોધી રહ્યા હોવ, તો Tecno Spark 50S 5G તમારા માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.
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