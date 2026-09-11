Kia Carens CNG અને Carens Clavis CNG માટે બૂકિંગ શરૂ, ટૂંક સમયમાં થશે લોન્ચ
Kia Indiaએ Kia Carens CNG અને Kia Carens Clavis CNG માટે ઓર્ડર બૂકિંગ શરૂ કરી દીધું છે. તે ટૂંક સમયમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે.
Published : September 11, 2026 at 10:50 PM IST
હૈદરાબાદ: કાર ઉત્પાદક કંપની Kia Indiaએ Kia Carens CNG અને Kia Carens Clavis CNG માટે ઓર્ડર બૂકિંગ શરૂ કરી છે. આ કાર હવે દેશભરમાં અધિકૃત Kia ડીલરશીપ દ્વારા બૂક કરી શકાય છે. Carens CNG પ્રીમિયમ (O) G1.5 6MT ટ્રીમમાં ઓફર કરવામાં આવશે, જ્યારે Carens Clavis CNG HTE અને HTE (O) G1.5 6MT ટ્રીમમાં ઉપલબ્ધ હશે. નોંધનીય છે કે, CNG પાવરટ્રેન ફક્ત મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન સાથે ઉપલબ્ધ હશે.
Kia Carens CNG અને Carens Clavis CNGની ડિઝાઇન
CNG વર્ઝનની ડિઝાઇન અંગે, આ મોડેલોમાં કોઈ મોટા બાહ્ય ફેરફારો નથી, જોકે બંનેમાં 16-ઇંચ વ્હીલ્સ અને ડિસ્ક બ્રેક્સ હશે. વધુમાં કિયાએ CNG સિસ્ટમને સમાયોજિત કરવા અને રાઈડ ગુણવત્તાને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે સસ્પેન્શન સેટઅપમાં સુધારો કર્યો છે.
Kia Carens CNG અને Carens Clavis CNGનું ઈન્ટિરિયર
કારની અંદરની વાત કરીએ તો, બંને મોડેલમાં સમર્પિત CNG ફ્યુઅલ સ્વીચ અને 4.2-ઇંચ રંગીન TFT MID છે. ત્રીજી હરોળની બેઠકોમાં સુધારેલ આરામ માટે સુધારેલ સીટ બેક ફ્રેમ પણ છે. બૂટમાં CNG ટાંકી ઇન્સ્ટોલ કરવાથી સામાનની ક્ષમતા ઘટાડીને 116 લિટર કરવામાં આવે છે, જે પેટ્રોલ વેરિઅન્ટમાં 216 લિટરથી વધી જાય છે.
Kia Carens CNG અને Carens Clavis CNGમાં કેટલો હશે પાવર?
બંને મોડેલોમાં 45 લિટર પેટ્રોલ ટાંકી અને 60-લિટર CNG ટાંકી ફીટ કરવામાં આવી છે, જે લગભગ 9 કિલો CNG પકડી શકે છે. CNG સિસ્ટમ 1.5-લિટર પેટ્રોલ-CNG એન્જિન સાથે જોડાયેલી છે, જે CNG પર ચાલતી વખતે 92 bhp અને 123 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
આ એન્જિનના પેટ્રોલ વર્ઝન કરતાં આશરે 20 bhp અને 21 Nm ઓછું છે. એ નોંધનીય છે કે, કંપનીએ હજુ સુધી કારના સત્તાવાર ઇંધણ કાર્યક્ષમતાના આંકડા જાહેર કર્યા નથી. Kia Indiaએ કોમર્શિયલ ઉપયોગ માટે CNG વેરિયન્ટ્સ ઓફર કરીને તેના B2B અને કોમર્શિયલ મોબિલિટી સોલ્યુશન્સનો પણ વિસ્તાર કર્યો છે.
Kia Carens CNG G1.5 6MT કન્ફિગરેશનમાં ઓફર કરવામાં આવશે, જ્યારે Carens Clavis CNG HTE G1.5 6MT ટ્રીમમાં ઉપલબ્ધ થશે. CNGના ઉમેરા સાથે, Kia Carens Clavis, ખાસ કરીને, હવે પેટ્રોલ, ડીઝલ, CNG અને ઇલેક્ટ્રિક પાવરટ્રેન ધરાવતા ખરીદદારો માટે ઉપલબ્ધ છે.
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