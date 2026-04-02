BMW iX3એ જીત્યો World Car of The Yearનો ખિતાબ, Ioniq 6 N બની World Performance Car of The Year
World Car Awards 2026ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેને BMWની BMW iX3એ જીત્યો છે અને આ World Electric Vehicle 2026 પણ બની છે.
Published : April 2, 2026 at 5:47 PM IST
હૈદરાબાદ: World Car Awards 2026ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે જેની રાહ જોવામાં આવતી હતી. અમેરિકાના ન્યૂયોર્કમાં આયોજિત એક શાનદાર સમારંભમાં અલગ-અલગ કેટેગરીના વિજેતાઓના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે લક્ઝરી કાર બનાવતી BMWની BMW iX3ને World Car of The Yearનો ખિતાબ આપવામાં આવ્યો છે.
આ કારે માત્ર 'વર્લ્ડ કાર ઓફ ધ યર'નો ખિતાબ જ નથી જીત્યો પણ 'વર્લ્ડ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ 2026'નો એવોર્ડ પણ પોતાના નામે કર્યો છે. 'World Car'ના ખિતાબની રેસમાં BMW iX3થી પાછળ રહેનારી કારોમાં Hyundai Palisade અને Nissan Leaf સામેલ હતી.
આ કારે 'World Electric Vehicle 2026'નો ખિતાબ જીતવા માટે, Nissan Leaf અને Mercedes-Benz CLA EVને પાછળ છોડી દીધી છે, જે જલદી ભારતીય બજારમાં લૉન્ચ થવાની છે.
NIOની બ્રાન્ડ Fireflyને મળ્યો World Urban Car of The Year Award
આ સિવાય 'World Urban Car of The Year' એવોર્ડની વાત કરીએ તો તેને ચીની કંપની NIOની ત્રીજી બ્રાન્ડ 'Firefly'એ જીત્યો છે. આ કેટેગરીમાં બે અન્ય ફાઇનલિસ્ટ Hyundai Venue અને Chevrolet Spark EV/Baojun Yep Plus રેસમાં હતી.
World Performance Car of the Year
સાઉથ કોરિયન કાર બનાવતી કંપની Hyundaiએ પણ એક એવોર્ડ જીત્યો છે, જેમાં Hyundai Ioniq 6 Nને 'World Performance Car of the Year 2026'નો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. આ BMW M2 CS અને Chevrolet Corvette E-Ray જેવી કેટલીક શાનદાર કારને પાછળ છોડવામાં સફળ રહી છે.
આ સિવાય, 'World Car Design Award 2026'ની વાત કરીએ તો તેના માટે કેટલીક કાર વચ્ચે જોરદાર ટક્કર જોવા મળી હતી, જોકે, તેને Mazda 6E/EZ6એ જીતી લીધી હતી. આ ઇલેક્ટ્રિક કારે Volvo ES90 અને Kia PV5ને પાછળ છોડી દીધી છે અને જજોને સૌથી વધુ પ્રભાવિત કર્યા હતા.
World Luxury Car Award
અંતમાં World Luxury Car Award 2026ની વાત કરીએ તો તેના માટે Lucid Gravity, Volvo ES90 અને Cadillac Vistiq વચ્ચે મુકાબલો થયો હતો અને આ એવોર્ડ માટે Lucid Gravityને પસંદ કરવામાં આવી છે. BMWના પ્રમુખ Oliver Zipseને ફેબ્રુઆરીમાં જ 'World Car Person of the Year' પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. World Car Awardsની જ્યુરીમાં વિશ્વભરના 33 દેશના 98 ઓટો મોબાઇલ પત્રકાર સામેલ હતા.
