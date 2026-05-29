બ્લૂ ઓરિજિનના ન્યૂ ગ્લેન રૉકેટમાં ભયાનક બ્લાસ્ટ થયો, આસપાસના ઘરો ધ્રૂજ્યા

કેપ કેનાવેરલ સ્પેસ ફોર્સ સ્ટેશનના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટનામાં કોઈને ઈજા થઈ નથી.

ફાઇલ - 18 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ કેપ કેનાવેરલ, ફ્લોરિડામાં કેપ કેનાવેરલ સ્પેસ ફોર્સ સ્ટેશન પર બ્લુ ઓરિજિન ન્યૂ ગ્લેન રોકેટ (AP)
By AP (Associated Press)

Published : May 29, 2026 at 12:33 PM IST

કેપ કેનાવેરલ : જેફ બેઝોસની કંપની, બ્લુ ઓરિજિનનું એક રોકેટ ગુરુવારે રાત્રે લોન્ચ પેડ પર પરીક્ષણ દરમિયાન વિસ્ફોટ થયું, જેનાથી નજીકના ઘરો ધ્રૂજી ઉઠ્યા હતા. બ્લુ ઓરિજિને જણાવ્યું હતું કે આવતા અઠવાડિયાના સેટેલાઇટ લોન્ચ પહેલા એન્જિન-ફાયરિંગ પરીક્ષણ દરમિયાન તેનું 'ન્યૂ ગ્લેન રોકેટ' વિસ્ફોટ થયો. કેપ કેનાવેરલ સ્પેસ ફોર્સ સ્ટેશનના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટનામાં કોઈને ઈજા થઈ નથી.

જેફ બેઝોસે X (અગાઉ ટ્વિટર) પર લખ્યું, "હજુ વિસ્ફોટનું સાચું કારણ જાણવા માટે વહેલું છે, પરંતુ અમે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. આજનો દિવસ મુશ્કેલ રહ્યો, પરંતુ જે નુકસાન થયું છે તે ફરીથી ઉભું કરી ઉડાન શરૂ કરીશું. આ માટે મહેનત કરવી યોગ્ય છે."

X પર શેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, બ્લુ ઓરિજિને આ ખામીની પુષ્ટિ કરી અને કહ્યું કે પરીક્ષણમાં સામેલ દરેક વ્યક્તિ સુરક્ષિત છે. કંપનીએ પોસ્ટ કર્યું, "આજના હોટફાયર પરીક્ષણ દરમિયાન અમને એક ખામીનો અનુભવ થયો. વધુ માહિતી મળતાં અમે અપડેટ આપીશું."

કેપ કેનાવેરલ સ્પેસ ફોર્સ સ્ટેશને અલગથી જાણકારી આપી છે કે "દરેક વ્યક્તિ સુરક્ષિત છે અને કોઈ ઈજા/જાનહાનિ થઈ નથી."

કેપ કેનાવેરલ સ્પેસ ફોર્સ સ્ટેશનની અંદર લોન્ચ કોમ્પ્લેક્સ 36 (LC-36) નાસાના કેનેડી સ્પેસ સેન્ટરની બાજુમાં આવેલું છે. બ્લુ ઓરિજિન યુએસ સ્પેસ ફોર્સ પાસેથી LC-36 ભાડે લે છે, જે કેપ કેનાવેરલ સ્ટેશનની માલિકી ધરાવે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે

એપ્રિલમાં એન્જિનમાં ખામીને કારણે ઉપગ્રહ ખોટી ભ્રમણકક્ષામાં પડી ગયો ત્યારે વિશાળ ન્યૂ ગ્લેન રોકેટ ગ્રાઉન્ડેડ થઈ ગયું હતું. આ રોકેટની ફક્ત ત્રીજી ઉડાન હતી. બ્લુ ઓરિજિન આ રોકેટનો ઉપયોગ નાસા માટે ચંદ્ર પર લેન્ડર્સ મોકલવા માટે કરવા માંગે છે,ભવિષ્યમાં આ જ રૉકેટથી અવકાશયાત્રીઓને ચંદ્રની સપાટી સુધી પહોંચાડવાની યોજના છે.

કંપની આ વર્ષે શરદ ઋતુમાં ચંદ્ર પર એક પ્રોટોટાઇપ ચંદ્ર લેન્ડર પરીક્ષણ ફ્લાઇટમાં મોકલવાની તૈયારી કરી રહી હતી. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, અવકાશ એજન્સીએ બ્લુ ઓરિજિનને આર્ટેમિસ પ્રોગ્રામના ભાગ રૂપે આગામી થોડા વર્ષોમાં ચંદ્ર પર બે ચંદ્ર બગી મોકલવા માટે કરોડો ડોલરનો કરાર આપ્યો હતો.

નાસાના એડમિનિસ્ટ્રેટર જેરેડ આઇઝેકમેને X પર લખ્યું, "અવકાશયાત્રા ખૂબ જ મુશ્કેલ અને જોખમી છે. નવા ભારે રૉકેટ વિકસાવવું સહેલું નથી." તેમણે આ ઘટનાની Artemis કાર્યક્રમ પર શું અસર પડશે તેની માહિતી બાદમાં આપવાનું કહ્યું.

રાત્રે 9 વાગ્યાની આસપાસ, કેપ કેનાવેરલ અને કોકો બીચની આસપાસના ઘરોમાં ધ્રુજારીનો અનુભવ થયો, જેના કારણે રહેવાસીઓએ શું થયું તે સમજવા માટે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કર્યો. બીચ પરથી લોન્ચ કોમ્પ્લેક્સ 36 સ્પષ્ટ દેખાતું હોવાથી ઘણા લોકોએ આકાશમાં દેખાયેલા આગના ગોળાના ફોટા શેર કર્યા હતા.

આ રૉકેટ આગામી અઠવાડિયે એમેઝોનના ઇન્ટરનેટ સેટેલાઇટ્સ લોન્ચ કરવા જવાનું હતું. વિસ્ફોટ પછી લાંબા સમય સુધી ઇમરજન્સી ટીમ સ્થળ પર હાજર રહી હતી. અધિકારીઓએ કહ્યું કે ગેસ કે અન્ય જોખમનો કોઈ ખતરો નથી.

સ્પેસ ફોર્સના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ વિસ્ફોટ અન્ય કંપનીઓ દ્વારા અન્ય લોન્ચ પેડથી આવનારી ફ્લાઇટ્સને અસર કરશે નહીં. યુનાઇટેડ લોન્ચ એલાયન્સનું એટલાસ વી રોકેટ શુક્રવારે રાત્રે એમેઝોન લીઓ ઉપગ્રહોના બેચ સાથે ઉડાન ભરવાનું છે. આ એ જ ઉપગ્રહો છે જે આ રોકેટ લઈ જવાનું હતું.

સ્પેસએક્સના એલોન મસ્કએ પણ X પર બ્લૂ ઓરિજિન પ્રત્યે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી અને લખ્યું, "આ જોઈને દુઃખ થયું, આશા છે કે તમે જલદી પાછા ઉભા થશો."

321 ફૂટ ઊંચું ન્યૂ ગ્લેન રૉકેટ 2025માં પહેલી વાર લોન્ચ થયું હતું. તેનું નામ John Glennના સન્માનમાં રાખવામાં આવ્યું છે. આ રૉકેટ બ્લૂ ઓરિજિનના ટેક્સાસમાંથી ટૂરિસ્ટ્સને અવકાશની સીમા સુધી લઈ જતાં ન્યૂ શેપર્ડ રૉકેટ કરતાં ઘણું મોટું અને વધુ શક્તિશાળી છે.

