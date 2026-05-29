31 મેના રોજ આકાશમાં દેખાશે દુર્લભ બ્લૂ માઈક્રોમૂન, જાણો તેના વિશે ખાસ વાતો
બ્લુ માઇક્રોમૂન એ એક દુર્લભ ખગોળીય સંયોગ છે જેમાં તે જ મહિનાનો બીજો પૂર્ણ ચંદ્ર પૃથ્વીથી સૌથી દૂરની ભ્રમણકક્ષામાં જોવા મળે છે
Published : May 29, 2026 at 3:19 PM IST
હૈદરાબાદ: આ સપ્તાહના અંતે રાત્રિના આકાશમાં એક ખૂબ જ રસપ્રદ અવકાશી નજારો જોવા મળવાનો છે. 31 મે, 2026 ના રોજ, એક દુર્લભ બ્લુ માઇક્રોમૂન પૂર્ણ ચંદ્ર તરીકે દેખાશે. આ ઘટના બે અલગ અલગ ચંદ્ર ઘટનાઓનો એક અનોખો સંગમ છે, જે તેને વર્ષના સૌથી રસપ્રદ અવકાશી નજારાઓ પૈકીનો એક બનાવે છે. ખગોળશાસ્ત્રીઓ અનુસાર, 31 મે ના રોજ UTC સમયાનુસાર સવારે 8:45 વાગ્યે એટલે કે ભારતીય સમયાનુસાર બપોરે 2:15 વાગ્યે ચંદ્ર સૌથી વધુ ચમકી રહ્યો હશે. તે સમયે, ચંદ્ર પૃથ્વીથી લગભગ 406,000 કિલોમીટર દૂર હશે.
બ્લુ માઇક્રોમૂન શું છે?
બ્લુ મૂન તે સ્થિતિને કહે છે જ્યારે એક જ કેલેન્ડર મહિનામાં બે પૂર્ણિમા આવે છે. મે 2026 માં, પહેલી પૂર્ણિમા અગાઉ આવી ચૂકી છે અને બીજી પૂર્ણિમા 31 મે ના રોજ થશે, એટલે તેને બ્લુ મૂન કહેવામાં આવે છે. બીજી તરફ, માઇક્રોમૂન ત્યારે થાય છે જ્યારે ચંદ્ર તેની ભ્રમણકક્ષામાં તેના સૌથી દૂરના બિંદુ એટલે કે એપોજીની નજીક હોય છે. આ કારણે, ચંદ્ર સામાન્ય કરતાં લગભગ 6 ટકા નાનો અને લગભગ 10 ટકા ઓછો તેજસ્વી દેખાય છે.
જોકે આ તફાવત નરી આંખે સરળતાથી દેખાતો નથી, આ બે ઘટનાઓનું એક સાથે બનવું તેને વધુ ખાસ બનાવે છે, કારણ કે આવો સંયોગ ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. "બ્લુ મૂન" નામ સૂચવે છે કે ચંદ્ર વાદળી દેખાશે, પરંતુ એવું બિલકુલ નથી. આ નામ ફક્ત કેલેન્ડર મહિનામાં બીજા પૂર્ણિમાના સમયનો ઉલ્લેખ કરે છે, ચંદ્રના વાસ્તવિક રંગનો નહીં. જોવામાં ચંદ્ર તેના સામાન્ય સફેદ અથવા આછા સોનેરી રંગમાં દેખાશે.
ક્યારે અને ક્યાં જોવો આ નજારો?
ભારત સહિત વિશ્વભરના આકાશ પ્રેમીઓ માટે આ એક અદ્ભુત તક છે. નિષ્ણાતો ચંદ્રોદય પછી તરત જ અથવા મોડી સાંજે ચંદ્રને જોવો શ્રેષ્ઠ અનુભવ આપે છે. દક્ષિણ ગોળાર્ધ અને પેસિફિકમાં આ નજારો વધુ પ્રભાવશાળી બનશે, કારણ કે ચંદ્ર એન્ટારેસ નક્ષત્રમાં તેજસ્વી લાલ તારાની નજીક દેખાશે. ઉત્તર ગોળાર્ધના દર્શકો રાત્રે તારાની નજીક ચંદ્ર પણ જોઈ શકે છે.
આ નજારો સ્પષ્ટ રીતે જોવા માટે, તમે ખુલ્લા વિસ્તારમાં જઈ શકો છો, જેમ કે બીચ, છત, ઉદ્યાન અથવા ગ્રામીણ વિસ્તાર, જ્યાં કૃત્રિમ પ્રકાશ ઓછો હોય છે અને પૂર્વીય ક્ષિતિજ સ્પષ્ટ હોય છે. અગાઉથી હવામાન તપાસવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે વાદળછાયું આકાશ ચંદ્રના સ્પષ્ટ દૃશ્યને અટકાવશે.
માઇક્રોમૂન અને સુપરમૂન વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે સુપરમૂન ત્યારે થાય છે જ્યારે ચંદ્ર પેરિગી પર હોય છે, અથવા પૃથ્વીની સૌથી નજીક હોય છે, જેના કારણે તે મોટો અને તેજસ્વી દેખાય છે. માઇક્રોમૂન તેનાથી વિપરીત છે, જે સુપરમૂન કરતા લગભગ 12 થી 14 ટકા નાનો દેખાય છે. વૈજ્ઞાનિકોના મતે, જૂન 2026નો સ્ટ્રોબેરી મૂન પણ એક માઇક્રોમૂન હોઈ શકે છે, જે એક પછી એક માઇક્રોમૂનની દુર્લભ શ્રેણી બનાવી શકે છે.
