Black Friday Sale 2025: iPhone 17થી લઈને Galaxy S25 Ultra સુધી, આ ફોન પર મળી રહ્યું છે બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ
બ્લેક ફ્રાઈડે સેલ 2025 દરમિયાન, તમે iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo, Oppo, Google વગેરે સહિત ઘણી કંપનીઓના ફોન પર ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકો છો.
Published : November 29, 2025 at 3:29 PM IST
હૈદરાબાદ: બ્લેક ફ્રાઈડે સેલ હાલમાં સમગ્ર વિશ્વમાં પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યો છે. ભારત પણ તેની અસર જોવા મળી રહી છે. આ આર્ટિકલમાં, અમે બ્લેક ફ્રાઈડે સેલ દરમિયાન એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ જેવી વિવિધ ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ્સ પર ઉપલબ્ધ શાનદાર ડિસ્કાઉન્ટ અને ઑફર્સ શેર કરીશું. ફ્લિપકાર્ટ બ્લેક ફ્રાઈડે સેલ 28 નવેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થયો હોવા છતાં, તમે હજુ પણ એમેઝોન અને ક્રોમા દ્વારા સેલનો લાભ લઈ શકો છો. ચાલો તમને જણાવીએ કે આ બે પ્લેટફોર્મ પર કયા સ્માર્ટફોન નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ પર ઉપલબ્ધ છે.
એમેઝોન પર બ્લેક ફ્રાઈડે સેલ ઑફર્સ
Samsung Galaxy S25 Ultra: આ ફોન આ સેલ દરમિયાન ઑફર્સ સાથે ₹1,18,999 માં ખરીદી શકાય છે. 12GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ સાથેનું વેરિઅન્ટ ઉપલબ્ધ છે. તેમાં 200MP કેમેરા સેટઅપ, સ્નેપડ્રેગન 8 એલીટ ચિપસેટ અને અન્ય ઘણી અનોખી ગેલેક્સી AI સુવિધાઓ પણ છે.
Samsung Galaxy S24 Ultra: જો તમને આ ફ્લેગશિપ સેમસંગ સ્માર્ટફોન ખરીદવામાં રસ હોય, તો તમે આ સેલ દરમિયાન ઉપલબ્ધ ઑફર્સનો લાભ લઈ શકો છો અને તેને ₹84,999 માં ખરીદી શકો છો. તે 12GB RAM, Snapdragon 8 Gen 3 ચિપસેટ, 200MP કેમેરા સેટઅપ અને બિલ્ટ-ઇન S-Pen, પ્રભાવશાળી Galaxy AI સુવિધાઓ સાથે ઓફર કરે છે.
OnePlus 15: આ ફોન એમેઝોન પર ચાલી રહેલા બ્લેક ફ્રાઈડે સેલ દરમિયાન બેંક ઑફર્સ સાથે ₹64,999 ની ઓછી કિંમતે ખરીદી શકાય છે. 12GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ સાથેનો વેરિઅન્ટ ઉપલબ્ધ છે. આ ફોનમાં 50MP કેમેરા સેટઅપ, Snapdragon 8 Elite સાથે ટ્રિપલ ચિપસેટ, Android 16 પર આધારિત OxygenOS 16 અને 120W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે 7300mAh બેટરી છે.
iPhone 15: જો તમને Apple ડિવાઈસ ખરીદવામાં રસ છે અને iPhoneના શોખીન હોય, તો તમે આ સેલ દરમિયાન ઓછી કિંમતે iPhone 15 ખરીદી શકો છો. આ ફોન આ સેલ દરમિયાન ₹52,499 માં ખરીદી શકાય છે. તેમાં 6.1-ઇંચ સુપર રેટિના XDR ડિસ્પ્લે, 48MP મુખ્ય કેમેરા અને A16 બાયોનિક ચિપ સહિત અન્ય નોંધપાત્ર સુવિધાઓ છે.
iPhone 16: આ iPhone આ સેલ દરમિયાન ₹62,900 માં બેંક ઓફર્સ સાથે ખરીદી શકાય છે. આ ફોનમાં 128GB સ્ટોરેજ, 6.1-ઇંચ સ્ક્રીન, A18 ચિપ, એક્શન બટન્સ અને ક્રેશ ડિટેક્શન સહિત અન્ય નોંધપાત્ર સુવિધાઓ છે. વધુમાં, iPhone 17 Pro Max આ સેલ દરમિયાન ₹1,49,900 ની શરૂઆતની કિંમતે ખરીદી શકાય છે, સાથે ₹4,497 ના કેશબેક પણ.
Croma પર બ્લેક ફ્રાઇડે સેલ ઓફર્સ
Google Pixel 8a 5G: આ ફોનની MRP ₹52,999 છે, પરંતુ આ સેલ દરમિયાન, તે Croma પર ₹29,999 માં ખરીદી શકાય છે, જેમાં તમામ બેંક ઓફર્સનો સમાવેશ થાય છે. આ ફોનમાં 6.1-ઇંચ સ્ક્રીન, 120Hz રિફ્રેશ રેટ, Google Tensor G3 Octa Core ચિપસેટ અને 64MP કેમેરા સેટઅપ સહિત અન્ય નોંધપાત્ર સુવિધાઓ છે.
Google Pixel 10: આ ફોન ક્રોમાના બ્લેક ફ્રાઇડે સેલ દરમિયાન ₹72,999 માં ખરીદી શકાય છે, જેમાં તમામ બેંક ઑફર્સનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં 6.3-ઇંચ OLED સ્ક્રીન, Google Tensor G5 Octa Core ચિપસેટ, 48MP ટ્રિપલ કેમેરા અને અન્ય ઘણી અનન્ય AI સુવિધાઓ છે.
Oppo Find X9 સિરીઝ: તમે Oppo ના આ નવી ફ્લેગશિપ શ્રેણીના ફોન ₹67,499 થી શરૂ થતી બેંક ઑફર્સ સાથે ખરીદી શકો છો. આ ફોન સિરીઝમાં AI ફ્લેગશિપ કેમેરા છે. આ સિરીઝમાં Oppo Find X9 અને Oppo Find X9 Proનો સમાવેશ થાય છે. Find X9 માં 6.59-ઇંચ ફ્લેક્સિબલ AMOLED સ્ક્રીન, મીડિયાટેક ડાયમેન્સિટી 9500 Octa Core પ્રોસેસર, 50MP ટેલિફોટો લેન્સ સાથે ટ્રિપલ કેમેરા સેટઅપ, 7025mAh બેટરી અને 80W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ છે.
Vivo X200 FE 5G: આ ફોન આ સેલ દરમિયાન 53,999 રૂપિયામાં પણ ખરીદી શકાય છે. તેમાં 6.31-ઇંચ AMOLED સ્ક્રીન, MediaTek Dimensity 9300 Plus ચિપસેટ, 50MP ટ્રિપલ રીઅર કેમેરા સેટઅપ, 50MP ફ્રન્ટ કેમેરા, 6500mAh બેટરી અને 90W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ છે.
આ ફોન ઉપરાંત, તમે બ્લેક ફ્રાઇડે સેલ દરમિયાન ડિસ્કાઉન્ટેડ ભાવે સેમસંગ ગેલેક્સી S25 અને iPhone 17 સહિત અનેક ફ્લેગશિપ, મિડ-રેન્જ અને બજેટ સ્માર્ટફોન પણ ખરીદી શકો છો. જો કે, અમે તમને આ સેલ દરમિયાન કોઈપણ ફોન ખરીદતા પહેલા શોપિંગ પ્લેટફોર્મ પર જવા અને ઑફર્સની વિગતો કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપીશું.
