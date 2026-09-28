બિલ ગેટ્સની ચેતવણી; AI એક અબજ લોકોના મોતનું કારણ બની શકે છે
બિલ ગેટ્સે NBC ઇન્ટર્વ્યુમાં કહ્યું કે AI એક અબજ લોકોના મોત કરાવે એટલું શક્તિશાળી છે, તેથી કાયદો જરુરી છે.
Published : September 28, 2026 at 7:29 PM IST
હૈદરાબાદ: આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનોલોજી (AI)ના કારણે આવનારા સંભવિત જોખમને લઇને છેલ્લા ઘણા સપ્તાહથી ચર્ચા ચાલી રહી છે. આ વિશે ઘણી AI કંપનીઓના માલિકોથી લઇને અમેરિકાના વર્તમાન અને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિઓએ ઘણું કહ્યું છે. કોઇ કહી રહ્યું છે કે AIથી દુનિયાને બહુ ઘણું જોખમ છે તો કોઇ કહે છે કે AIથી કોઇ જોખમ નથી. હવે આ ચર્ચામાં માઇક્રોસોફ્ટ (Microsoft)ના સહ-સંસ્થાપક બિલ ગેટ્સ (Bill Gates) પણ સામેલ થઇ ચુક્યા છે અને પોતાનો મત વ્યક્ત કર્યો છે.
બિલ ગેટ્સે પણ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને લઇને મોટી ચેતવણી આપી છે. તેમનું કહેવું છે કે AI એટલી પાવરફૂલ ટેકનોલોજી છે કે જો તેના પર ધ્યાન રાખવામાં ન આવ્ય તો રિસ્ટ્રિક્શન લગાવવામાં ન આવ્યા તો કોઇ એવી ઘટનાને જન્મ આપી શકે છે કે તેના કારણે એક અબજ લોકોના જીવ જઇ શકે છે. ગેટ્સે અમેરિકાના નેતાઓ અને કાયદો અમલી બનાવતી એજન્સીઓને અપીલ કરી છે કે તેઓ AI ડેવલપમેન્ટ માટે નિયમો બનાવો.
બિલ ગેટ્સે આ વાત એનબીસીના એક કાર્યક્રમ મીટ ધ પ્રેસ (Meet the Press)ને આપવામાં આવેલા ઇન્ટર્વ્યુ કહ્યું કે જે રવિવાર 27 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ પ્રસારીત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે AI જેવું કોઇ પાવરફુલ ટુલ હજુ સુખી કોઇ ખરાબ દાનવાળા લોકોના હાથમાં નથી આવ્યું. કોઇપણ AI કંપની બિલકુલ પણ એવું નથી વિચારતી કે તેનો હેતુ પોતાની કંપની પર કંટ્રોલ કરવો જ AI જોખમોથી બચવા માટે પુરતું છે.
AI માટે કાયદાકીય નિયમો બને
ગેટ્સનું કહેવું છે કે AI ટેકનોલોજીથી થનારા સંભવિત જોખમ માટે સુરક્ષા ઉપાયો અને દેખરેખ કેવી રીતે કરવામાં આવે, તેના માટે એક વિસ્તૃત ચર્ચા કરવી પડશે અને ચે ચર્ચામાં AI કંપનીઓ સાથે સાથે નેતાઓ અને કાયદા લાગુ કરનારા લોકોને પણ સામેલ થવું પડશે. ગેટ્સ ઇચ્છે છે કે AI જોખમોથી સુરક્ષાની તૈયારી કંપનીઓની મરજી પર છોડવી ન જોઇએ પરંતુ તેના માટે કાયદા નિયમો બનાવવા જોઇએ, જેનું પાલન કરવું જરુરી હોવું જોઇએ.
માઇક્રોસોફ્ટના સહ-સંસ્થાપકે નિયમ બનાવવા અને તેનું પાલન કરવા માટે ખર્ચને ઇન્ડસ્ટ્રીના ઓવરહેડ એટલે કે વ્યાપારનો એક સામાન્ય ખર્ચ ગણાવ્યો. તેમના જણાવ્યા અનુસાર તેનાથી AI કંપનીઓનું કામ થોડું વધશે, પરંતુ તેમના વિકાસની ઝડપ બિલકુલ ધીમી નહીં પડે.
બિલ ગેટ્સે કિલ સ્વિચ એટલે કે જરુર પડવા પર AIને બંધ કરવાની વ્યવસ્થા પર પણ વાત કરી. સૂત્રો અનુસાર તેમનું કહેવું છે કે AI હજું એક સ્તર પર નથી પહોંચ્યું કે પોતે જ કોમ્પ્યુટર પર કબજો કરી લે અને બંધ થવાથી બચી શકે. તેમણે કહ્યું કે કિલ સ્વિચના કારણે માલૂમ પડે છે કે કેટલાક લોકોને આ ટેકનોલોજી વિશે કેટલી ઓછી સમજ છે.
બિલ ગેટ્સે આ પહેલા પણ ઓગસ્ટ 2026માં પોતાના બ્લોગ ગેટ્સનોટ્સ (GatesNotes)પર લગભગ 6 હજાર શબ્દોનો લાંબો લેખ લખ્યો હતો, જેમાં તેમણે AI થી મોટા લેવલ પર પેદા થનારા ગંભીર જોખમોની ચર્ચા કરી હતી. હવે તેમણે પોતાના એક ઇન્ટરવ્યુમાં ફરી એકવખત AI થી થનારા જોખમ વિશે ચેતવણી આપી છે. બિલ ગેટ્સનું ઇન્ટરવ્યુ એવા સમયે આવ્યું છે કે હવે OpenAIના સેમ ઓલ્ટમેન Sam Altman) અને Anthropic ના ડારિયો અમોદેઇ (Dario Amodei)એ એઆઇ ગ્રોથની સ્પીડને ધીમી કરવાની વાત કહી છે. જો કે Nvidia ના સીઇઓ જેનસન હોન્ગ અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે એઆઇથી કોઇ જોખમ નથી.
આ પણ વાંચો: