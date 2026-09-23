Airtel Recharge Plans: હવે 999 રૂપિયામાં મળશે આટલું બધું! iPhone યુઝર્સ ખાસ વાંચે
એરટેલે પોતાના ફેમિલી પોસ્ટપેડ પ્લાનમાં Appleના યુઝર્સ માટે ખાસ ઓફર લૉન્ચ કરી છે.
Published : September 23, 2026 at 10:27 AM IST
હૈદરાબાદઃ એરટેલે પોતાના પોસ્ટપેડ પ્લાનને પહેલાથી પણ વધારે આકર્ષિત બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. કંપનીએ હવે પોતાના 999 રૂપિયા કે તેથી વધારે કિંમતવાળા ફેમિલી પોસ્ટપેડ પ્લાન સાથે એપલની નવી સર્વિસિસને જોડી દીધી છે. હવે એરટેલ આ પોસ્ટપેડ પ્લાન્સને યુઝ કરનારા લોકોને એક્સપેન્ડેડ iCloud+ સાથે Apple TV અને Apple Arcadeની સુવિધા પણ આપશે. આ સર્વિસિસનો ફાયદો એપલ ડિવાઈસ યુઝ કરનારા એરટેલ યુઝર્સ ઉઠાવી શકશે.
iCloud+ની મદદથી યુઝર્સ પોતાના ફોટો, ફાઈલ્સ, પાસવર્ડ અને કૉન્ટેક્ટ્સને સુરક્ષિત રીતે સ્ટોર અને શેર કરી શકે છે. યુઝર્સનો સમગ્ર ડાટા તમામ એપલ ડિવાઈસ પર સિંક રહે છે. નવો ફોન લેવા પર પણ જૂનો ડાટા સરળતાથી આવી જાય છે. એપલ ટીવી પર એવોર્ડ જીતનારા ઓરિજિનલ શોઝ અને ફિલ્મ્સ પણ જોવા મળશે. Apple Arcadeમાં સેંકડો ગેમ્સ છે. તેમાં કોઈ જાહેરાત પણ નથી અને તેમાં કોઈ 'ઇન-એપ પરચેઝ' (એપની અંદર ખરીદી)નો સમાવેશ થતો નથી. તમે એરટેલના આ પોસ્ટપેડ પ્લાન્સને ખરીદ્યા બાદ અનલિમિટેડ એપલ ગેમ્સ પણ રમી શકો છો.
કયા પ્લાન્સ પર મળશે સુવિધા
એપલની આ તમામ સુવિધાઓ 999 રૂપિયા કે તેનાથી મોંઘા ફેમિલી પોસ્ટપેડ પ્લાન્સ સાથે મળશે. 999 રૂપિયાવાળા પ્લાનમાં ત્રણ સભ્યોવાળા પરિવાર સામેલ થઈ શકે છે. તેમાં Fastlane ટેક્નોલૉજી સાથે અનલિમિટેડ ડાટા આવે છે. સ્પેમ કૉલથી પ્રોટેક્શન મળે છે. તેમાં પહેલાથી પણ કેટલાક એન્ટરટેનમેન્ટવાળા સબ્સક્રિપ્શન જોડાયેલા હોય છે.
હવે Appleની ત્રણેય સેવાઓ જોડાતા આ પ્લાન પરિવાર માટે વધારે ફાયદાકારક થઈ ગયો છે. એક જ પ્લાનમાં નેટ, ક્લાઉડ સ્ટોરેજ, ટીવી શો અને ગેમ્સ મળશે. તેના માટે યુઝર્સે એરટેલ એપ કે કોઈ પણ એરટેલ સ્ટોર પર જઈને પોતાનો પ્લાન અપગ્રેડ કરવાનો રહેશે.
ભારતી એરટેલના ડાયરેક્ટર માર્કેટ ઑપ્સ અમિત ત્રિપાઠીએ કહ્યું કે, કંપની સતત એવા ઑફર લાવે છે, જેનાથી ગ્રાહકોને સરળતા રહે. ફેમિલી પોસ્ટપેડ પ્લાનમાં કનેક્ટિવિટી સાથે મનોરંજન અને ડિજિટલ સુવિધાઓ એક સાથે આપવામા આવી રહી છે. Appleની સેવાઓ જોડીને પરિવારને વધારે વેલ્યુ મળી રહી છે.
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