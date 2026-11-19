Bharat NCAPએ કર્યો Tata Sierra EVનો ક્રેશ ટેસ્ટ, જાણો કેટલા સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યા
Bharat NCAPએ Tata Motorsની ઈલેક્ટ્રિક એસયૂવી Tata Sierra EVનો ક્રેશ ટેસ્ટ કર્યો છે. આ કારને 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યા છે.
Published : November 19, 2026 at 2:49 PM IST
હૈદરાબાદઃ Bharat NCAPએ Tata Motorsની ઈલેક્ટ્રિક એસયૂવી Tata Sierra EVનો ક્રેશ ટેસ્ટ કર્યો છે, જેમાં આ કારને 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મેળવી છે. આ કારને એડલ્ટ સેફ્ટી ટેસ્ટમાં 32માંથી 30.62 પૉઈન્ટ અને ચાઈલ્ડ સેફ્ટી ટેસ્ટમાં 49માંથી 45 પૉઈન્ટ મળ્યા છે.
આ ટેસ્ટ માટે Tata Sierra EVના ટૉપ-એન્ડ 'Empowered A 75kWh QWD' વેરિયન્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો, કહેવાય છે કે આ રેટિંગ આ ઈલેક્ટ્રિક મિડસાઈઝ SUVના તમામ વેરિયન્ટ્સ પર લાગુ થાય છે.
Tata Sierra EVના BNCAP એડલ્ટ ઑક્યૂપેન્ટ પ્રોટેક્શન (AOP) રિઝલ્ટ
ફ્રન્ટલ ઑફસેટ ડિફૉર્મેબલ બેરિયર ટેસ્ટમાં, Tata Sierra EVએ ડ્રાઈવર અને કો-ડ્રાઈવરના માથા, છાતી, પેલ્વિસ અને જાંઘોને 'સારી' સુરક્ષા પ્રદાન કરી. જો કે, તેમના પગના નીચેના ભાગના હાડકાને 'પર્યાપ્ત' સુરક્ષા મળી, જ્યારે ડ્રાઈવરના પગને 'સાધારણ' સુરક્ષા જ મળી શકી.
સાઈડ મૂવેબલ ડિફૉર્મેબલ બેરિયર ટેસ્ટમાં, તમામ મહત્વપૂર્ણ અંગોને 'સારી' સુરક્ષા મળી, અને સાઈડ પોલ ઈમ્પેક્ટ ટેસ્ટમાં આ EVને 'ઠીક' રેટિંગ આપવામા આવી.
Tata Sierra EV ના BNCAP ચાઈલ્ડ ઑક્યૂપેન્ટ પ્રોટેક્શન (COP)નું રિઝલ્ટ
Tata Sierra EVએ COP ટેસ્ટમાં, આગળની તરફ રાખવામા આવેલા 18 મહિના અને 3 વર્ષના બાળકને ડમી માટે, ફ્રન્ટ ક્રેશ (8માંથી 8) અને સાઈડ ક્રેશ (4માંથી 4) ટેસ્ટમાં પૂરા રેટ મેળવ્યા. તેને CRS ઈન્સ્ટૉલેશન સ્કોરમાં પણ 12માંથી 12 અંક મળ્યા, પણ વ્હીકલ એસેસમેન્ટ સ્કોરમાં 4 અંક ઓછા થઈ ગયા. આ રીતે, બાળકોની સુરક્ષાનો કૂલ સ્કોર 49માંથી 45 અંક રહ્યો.
Tata Sierra EVના સેફ્ટી ફીચર્સ
Sierra EVમાં મળતા સેફ્ટી ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં છ એરબેગ, મેન્યુઅલ ડે/ નાઈટ ઈનસાઈડ રિયરવ્યૂ મિરર (IRVM), રેન-સેન્સિગ વાઈપર, રિયર વાઈપર અને વૉશર, રિયરવ્યૂ કેમેરા અને ઑટો હોલ્ડ સાથે ઈલેક્ટ્રૉનિક પાર્કિંગ બ્રેક જેવા ફીચર્સ મળે છે.
તદ્દપરાંત, કારમાં તમામ સીટો માટે એડજેસ્ટેબલ હેડરેસ્ટ, તમામ પૈડામાં ડિસ્ક બ્રેક, ISOFIX માઉન્ટ, ટાયર પ્રેશર મૉનિટરિંગ સિસ્ટમ (TPMS), ઈલેક્ટ્રૉનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ (ESP), હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ, હિલ ડિસેન્ટ કંટ્રોલ, ટ્રેક્શન કંટ્રોલ સિસ્ટમ, ABS અને EBD જેવા ફીચર્સમાં રહેલા છે. આ તમામ ફીચર્સ સ્ટાન્ડર્ડ રીતે મળે છે.
Sierra EVની કિંમતની વાત કરીએ તો તેને 18.79 લાખ રૂપિયાથી લઈને 25.99 લાખ રૂપિયા સુધી છે અને તે Mahindra BE 6 Sporteq, Hyundai Creta Electric, Maruti e-Vitara, VinFast VF6 અને MG ZS EV જેવી કારને ટક્કર આપે છે.
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