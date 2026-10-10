Festival Sale 2026: રૂ.30,000 ઓછાના બેસ્ટ સ્માર્ટફોન, Realme, Oppo, Nothing જુઓ લિસ્ટ
તહેવારોની મોસમ દરમિયાન, Realme P4 Pro તેમજ Motorola અને Nothing ના મોડલ્સ સહિતના ઘણા સારા સ્માર્ટફોન ₹30,000 થી ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ છે.
Published : October 10, 2026 at 10:13 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં સ્માર્ટફોનની કિંમતોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે અને તે સતત વધી રહી છે. ઉત્પાદકો ઊંચી કિંમતે નવા ફોન લોન્ચ કરી રહ્યા છે અને જૂના મોડલ્સની કિંમતોમાં પણ વધારો કરી રહ્યા છે. કિંમતોમાં આ વધારાનું મુખ્ય કારણ મેમરી ચિપ્સની અછત છે, જેનું કારણ વિશ્વભરમાં AI ડેટા સેન્ટરોની સંખ્યામાં થઈ રહેલો ઝડપી વધારો છે. જોકે, ભારતમાં હવે તહેવારોની સીઝન શરૂ થઈ ગઈ છે. આ એવો સમય છે જ્યારે દેશભરના ગ્રાહકો ઓછી કિંમતે ઉત્પાદનો ખરીદવાની તકની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે.
જો તમે મોંઘા સ્માર્ટફોનના આ સમયગાળામાં તહેવારોની સીઝનની રાહ જોઈ રહ્યા હોવ અને ઓફર્સ તથા ડિસ્કાઉન્ટ સાથે ઓછી કિંમતે એક શાનદાર નવો ફોન ખરીદવાની આશા રાખતા હોવ તો આ આર્ટિકલ તમારા માટે છે. અમે ₹30,000થી ઓછી કિંમતના એવા સ્માર્ટફોન પસંદ કર્યા છે જે વર્તમાન તહેવારોની સીઝન દરમિયાન તેમની સ્પેસિફિકેશન્સ અને લોકોના રિવ્યૂના આધારે શ્રેષ્ઠ સાબિત થયા છે. નોંધ લો કે અમે વ્યક્તિગત રીતે આ સ્માર્ટફોનનું રિવ્યૂ કર્યું નથી. તમે ફ્લિપકાર્ટ (Flipkart) અને એમેઝોન (Amazon) જેવા ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પરથી તેમની સેલ ઓફર્સનો લાભ લઈને આ સ્માર્ટફોન ખરીદી શકો છો.
Realme P4 Pro 5G
આ યાદીમાં Realmeનું નામ સામેલ છે. આ ફોનનું નામ Realme P4 Pro 5G છે. તમે ફ્લિપકાર્ટના 'બિગ બિલિયન ડેઝ' સેલ દરમિયાન આ ફોન ₹30,000થી ઓછી કિંમતે ખરીદી શકો છો. તેની મુખ્ય વિશેષતાઓમાં Snapdragon 7 Gen 4 ચિપસેટ, મોટી 7,000mAh બેટરી, 80W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ અને 6,500 નિટ્સની પીક બ્રાઇટનેસ ધરાવતું 144Hz ડિસ્પ્લે સામેલ છે.
આ ફોનની જાડાઈ 7.68mm છે. તેમાં પાછળના ભાગે 50MPનો મુખ્ય કેમેરો છે, જે Sony IMX896 OIS સેન્સરથી સજ્જ છે અને 60fps પર 4K વીડિયો શૂટ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ ફોનમાં 50MPનો ફ્રન્ટ કેમેરો પણ આપવામાં આવ્યો છે. અગાઉ ₹32,999માં વેચાતું 8GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ ધરાવતું વેરિઅન્ટ, હવે ઉપલબ્ધ ઓફર્સને કારણે સેલ દરમિયાન ₹29,379માં ખરીદી શકાય છે.
Realme P4 Power 5G
આ શ્રેણીમાં બીજું નામ Realmeનું જ છે, જે આ પ્રાઈસ રેન્જમાં સારું ઓપ્શન છે. જો તમે આ પ્રાઇસ બ્રેકેટમાં શ્રેષ્ઠ બેટરી લાઇફ ધરાવતો ફોન શોધી રહ્યા હોવ, તો Realme P4 Power 5G તમારા માટે શ્રેષ્ઠ પસંદગી સાબિત થઈ શકે છે. અગાઉ તેની કિંમત ₹34,999 હતી, પરંતુ સેલ દરમિયાન તમે તેને ₹28,974માં ખરીદી શકો છો.
આ ફોનની સૌથી ખાસ વિશેષતા તેની બેટરી છે. તેમાં 10,001mAhની બેટરી આપવામાં આવી છે, જેનો અર્થ છે કે તમે તેને એકવાર સંપૂર્ણ ચાર્જ કરીને સરળતાથી બે દિવસ સુધી વાપરી શકો છો. જોકે, આના કારણે ફોનનું વજન થોડું વધારે છે. આ મોટી બેટરી ઉપરાંત, આ ફોન MediaTek Dimensity 7400 ચિપસેટથી સજ્જ છે.
Motorola Edge 70 Fusion
આ લિસ્ટમાં ત્રીજો ફોન Motorola Edge 70 Fusion છે. તેની કિંમત ₹30,999 છે, પરંતુ બેંક ઓફર્સનો લાભ લઈને તેને ₹30,000થી ઓછી કિંમતે ખરીદી શકાય છે. 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ ધરાવતું વેરિઅન્ટ ₹28,192માં ઉપલબ્ધ છે.
આ ફોનમાં 144Hz રિફ્રેશ રેટ સાથેની 1.5K કર્વ્ડ સ્ક્રીન આપવામાં આવી છે. તેમાં 7,000mAhની બેટરી છે અને તે 68W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. Snapdragon 7s Gen 4 ચિપસેટથી સંચાલિત આ ડિવાઇસમાં પાછળની તરફ 50MP Sony LYT-710 સેન્સર, 13MP અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરા અને મેક્રો વિઝન લેન્સ આપવામાં આવ્યા છે.
Nothing Phone (4b)
આ લિસ્ટમાં ચોથો ફોન Nothing Phone (4b) છે. આ કિંમતની રેન્જમાં તે અન્ય એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે. જોકે તેને ₹34,999ની કિંમતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સેલ દરમિયાન તેને ₹24,999માં ખરીદી શકાય છે. આ કિંમતે તમને 6GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ ધરાવતું બેઝ વેરિઅન્ટ મળે છે.
આ ફોનમાં સ્નેપડ્રેગન 6 Gen 4 ચિપસેટની સાથે ક્લીન સોફ્ટવેર, 50MP ડ્યુઅલ રિયર કેમેરા સેટઅપ, 120Hz સુપર AMOLED ડિસ્પ્લે અને 6,000mAhની બેટરી આપવામાં આવી છે.
OnePlus Nord CE6 Lite
આ લિસ્ટમાં પાંચમો ફોન OnePlus Nord CE6 Lite છે. અગાઉ ₹30,999માં વેચાતો આ ફોન હવે સેલ ઓફર્સ સાથે ₹27,249માં ઉપલબ્ધ છે. આ કિંમત 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ ધરાવતા વેરિઅન્ટ માટે છે. તમે Amazon Festive Sale દરમિયાન આ ફોન ખરીદી શકો છો.
આ ફોનમાં 144Hz રિફ્રેશ રેટ ધરાવતી સ્ક્રીન, 7,000mAhની બેટરી અને 45W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ પણ આપવામાં આવ્યો છે. પ્રોસેસર માટે, કંપનીએ તેમાં MediaTek Dimensity 7400 Apex ચિપસેટનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેના પાછળના ભાગમાં 50MPનું ડ્યુઅલ-કેમેરા સેટઅપ આપવામાં આવ્યું છે.
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