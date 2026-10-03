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Festive Sale 2026: ફેસ્ટિવ સેલમાં રૂ.20,000ની અંદર મળી રહ્યા છે આ 5 બેસ્ટ 5G સ્માર્ટફોન

મેમરીની અછતને કારણે મોબાઈલના ભાવમાં વધારો થયો હોવા છતાં, આ તહેવારોના સેલ દરમિયાન ₹20,000થી ઓછી કિંમતે એક ઉત્તમ સ્માર્ટફોન પસંદ કરવો શક્ય છે.

ફેસ્ટિવ સેલમાં રૂ.20,000ની અંદર મળી રહ્યા છે આ 5 બેસ્ટ 5G સ્માર્ટફોન
ફેસ્ટિવ સેલમાં રૂ.20,000ની અંદર મળી રહ્યા છે આ 5 બેસ્ટ 5G સ્માર્ટફોન (Flipkart/Realme)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 10:16 PM IST

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હૈદરાબાદ: તહેવારોની સિઝનનો સેલ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. ભારતના બે મુખ્ય શોપિંગ પ્લેટફોર્મ, ફ્લિપકાર્ટ (Flipkart) અને એમેઝોન (Amazon) એ જાહેરાત કરી છે કે તેમના સેલ 8 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. ઘણા લોકો આ સેલ દરમિયાન સ્માર્ટફોન ખરીદવાનું આયોજન કરતા હોય છે, પરંતુ યોગ્ય ફોનની પસંદગી કરવી ઘણીવાર પડકારજનક બની શકે છે. આ વખતે પસંદગી કરવી વધુ મુશ્કેલ બની છે કારણ કે વૈશ્વિક મેમરી સંકટને લીધે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં સ્માર્ટફોનની કિંમતોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જેના કારણે ગ્રાહકો માટે બજેટ રેન્જમાં સારો સ્માર્ટફોન શોધવો મુશ્કેલ બન્યો છે.

આ આર્ટિકલમાં, અમે ₹20,000થી ઓછી કિંમતના કેટલાક શ્રેષ્ઠ સ્માર્ટફોન વિશે જણાવીશું જે ખરીદવાનું તમે વિચારી શકો છો. અમારી લિસ્ટમાં Oppo, Vivo, Realme, Poco અને Motorola જેવી બ્રાન્ડ્સના ફોનનો સમાવેશ થાય છે.

OPPO K14x 5G
આ લિસ્ટમાં પ્રથમ ફોન OPPO K14x 5G છે, જે આ કિંમતની શ્રેણીમાં એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે. તેમાં 120Hz રિફ્રેશ રેટ અને 1125 નિટ્સની પીક બ્રાઇટનેસ સાથે 6.75-ઇંચની ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી છે. MediaTek Dimensity 6300 (5G) ચિપસેટથી સંચાલિત આ ફોનનો AnTuTu સ્કોર 5,50,000થી વધુ છે, જ્યારે તેનો Geekbench 6 સિંગલ-કોર અને મલ્ટી-કોર સ્કોર અનુક્રમે 761 અને 1,761 છે.

આ ફોનમાં પાછળના ભાગે 50MPનો કેમેરો અને તેની સાથે 2MPનો સેકન્ડરી કેમેરો આપવામાં આવ્યો છે, તેમજ સેલ્ફી માટે 5MPનો કેમેરો છે. તેમાં 6,500mAhની મોટી બેટરી છે જે 45W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. આ ડિવાઇસ Android 16 પર આધારિત ColorOS 16 પર ચાલે છે. આ ફોનની કિંમત ₹18,999 છે. તેથી, જો તમે ₹19,000ની રેન્જમાં મોટી બેટરી અને સારી ડિસ્પ્લે ધરાવતો ફોન શોધી રહ્યા હોવ, તો તમે આ ફોન ખરીદવાનું વિચારી શકો છો.

Vivo T5 Lite 5G
આ યાદીમાં Vivoનો એક ફોન પણ સામેલ છે: Vivo T5 Lite 5G. તેમાં 6.74-ઇંચની સ્ક્રીન છે જે 120Hz રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરે છે અને 1,200 નિટ્સ સુધીની પીક બ્રાઇટનેસ પ્રદાન કરે છે. Dimensity 6300 ચિપસેટથી સજ્જ આ ફોન 5.75 લાખથી વધુનો AnTuTu સ્કોર ધરાવે છે. Geekbench 6 પર તેના સિંગલ-કોર અને મલ્ટી-કોર સ્કોર અનુક્રમે 722 અને 1,943 છે.

ફોનના પાછળના ભાગમાં 50MPનો મુખ્ય કેમેરા અને તેની સાથે 0.08MPનો સેકન્ડરી કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે. તેમાં 6,500mAhની બેટરી છે જે 44W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. આ ફોન IP65 રેટિંગ ધરાવે છે અને Android 16 પર આધારિત OriginOS પર ચાલે છે. તેની શરૂઆતની કિંમત ₹20,499 છે, પરંતુ વિવિધ ઓફર્સ સાથે તેને ₹20,000થી ઓછી કિંમતે ખરીદી શકાય છે. આ બાબત તેને આ કિંમતની શ્રેણીમાં એક ઉત્તમ વિકલ્પ બનાવે છે.

POCO M8x 5G
આ યાદીમાં POCOનો એક ફોન પણ સામેલ છે: POCO M8x 5G. તેમાં 6.9-ઇંચની મોટી ડિસ્પ્લે છે જે 120Hz સુધીના રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરે છે. આ ફોન Snapdragon 4 Gen 5 ચિપસેટ દ્વારા સંચાલિત છે અને તેનો AnTuTu સ્કોર 6,50,000થી વધુ છે. તેના Geekbench 6 સિંગલ-કોર અને મલ્ટી-કોર સ્કોર અનુક્રમે 841 અને 1,146 છે.

ફોનની પાછળની બાજુએ 50MPનો મુખ્ય કેમેરા અને 2MPનો મેક્રો કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે. તે 7,900mAhની વિશાળ બેટરી સાથે આવે છે અને 45W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. આ ડિવાઇસ 6 વર્ષના સોફ્ટવેર અપડેટ્સ મળશે, જેનો અર્થ છે કે તમે તેના પર Android 20 OS પણ વાપરી શકશો. Flipkart પર તેની શરૂઆતી કિંમત ₹18,999 છે. તેથી, જો તમે મોટી બેટરી, સારા પ્રોસેસર અને લાંબા ગાળાના સોફ્ટવેર સપોર્ટવાળો ફોન શોધી રહ્યા હોવ, તો આ વિચારવા જેવો વિકલ્પ છે.

Realme P4 Lite 5G
આ યાદીમાં Realmeનો એક ફોન પણ સામેલ છે: Realme P4 Lite 5G. તેમાં 6.8-ઇંચની સ્ક્રીન છે જે 144Hz સુધીના રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરે છે. આ ફોન MediaTek Dimensity 6300 ચિપસેટ પર ચાલે છે અને તેનો AnTuTu સ્કોર લગભગ 4,50,000 છે. તેના Geekbench 6 સિંગલ-કોર અને મલ્ટી-કોર સ્કોર અનુક્રમે 782 અને 2,012 છે.

ફોનની પાછળની બાજુએ 13MPનો મુખ્ય કેમેરા છે. જોકે, તેની ખાસિયત તેની 7,000mAhની મોટી બેટરી છે જે 15W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. આ ફોનની કિંમત ₹18,999થી શરૂ થાય છે.

Moto G37 Power
આ યાદીનો છેલ્લો ફોન Moto G37 Power છે. તેમાં 120Hz રિફ્રેશ રેટ અને 1050 નિટ્સની પીક બ્રાઇટનેસ ધરાવતી 6.7-ઇંચની સ્ક્રીન આપવામાં આવી છે. તે Dimensity 6400 ચિપસેટ દ્વારા સંચાલિત છે, જે 5,70,000થી વધુનો AnTuTu સ્કોર ધરાવે છે. Geekbench 6 પર, તે અનુક્રમે 823 અને 1,357નો સિંગલ-કોર અને મલ્ટી-કોર સ્કોર નોંધાવે છે.

આ ફોનમાં પાછળના ભાગે 50MPનો મુખ્ય 'ક્વાડ પિક્સેલ' (Quad Pixel) કેમેરા અને 'ટુ-ઇન-વન' (two-in-one) સેન્સર આપવામાં આવ્યું છે. તેમાં 7,000mAhની વિશાળ બેટરી છે જે 33W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. આ ફોનની શરૂઆતી કિંમત ₹17,999 છે.

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