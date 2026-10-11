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Festival Sale 2026: મોબાઈલ માટે છે 25 હજારનું બજેટ, તો આ રહ્યા 5 ઓપ્શન

ફેસ્ટિવલ સેલમાં જો તમે પણ 25 હજાર રૂપિયાની અંદર સ્માર્ટફોન ખરીદવા ઈચ્છો છો, તો આ 5 બેસ્ટ ઓપ્શન છે.

Festival Sale 2026
Festival Sale 2026 (Realme, Infinix, OnePlus, iQOO)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2026 at 2:15 PM IST

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હૈદરાબાદ: વૈશ્વિક બજારમાં મેમરી અને પ્રોસેસર્સની વધતી કિંમતને કારણે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં સ્માર્ટફોનના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. ઉત્પાદકોએ તેમના ઉપકરણોના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે, જે એક સમયે બજેટ સેગમેન્ટમાં રહેલા ફોનને મિડ-રેન્જ કેટેગરીમાં ધકેલી દે છે. જો કે દર વર્ષે થાય છે તેમ, ઓનલાઈન ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ્સ રજાઓની મોસમ દરમિયાન તહેવારોની વેચાણનું આયોજન કરે છે, જેના કારણે સ્માર્ટફોનની કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે.

આ વેચાણ સ્માર્ટફોન ખરીદવાની ઉત્તમ તક આપે છે. જો તમે આ તહેવારોની મોસમમાં નવો બજેટ ફ્રેંડલી સ્માર્ટફોન ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો અમે ₹25,000 થી ઓછી કિંમતના કેટલાક વિકલ્પોની યાદી આપી છે જેમાં નોંધપાત્ર કિંમતમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ છે.

1. Samsung Galaxy M17 5G

₹25,000થી ઓછી કિંમતમાં Samsungનો આ સ્માર્ટફોન તમારા માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ બની શકે છે. તહેવારોના સેલ અગાઉ આ ફોન ₹24,999માં વેચાઈ રહ્યો હતો, પરંતુ હવે તેની કિંમત ઘટીને ₹21,999 થઈ ગઈ છે. આ ઉપરાંત એમેઝોન પર ₹1,250ની બેંક ઓફર સાથે પણ આ ફોન ખરીદી શકાય છે.

Samsung Galaxy M17 5G
Samsung Galaxy M17 5G (ફોટો-Samsung)
શ્રેણી વિવરણ
ડિસ્પ્લે6.7-ઈંચ Super AMOLED, FHD+ (1080 × 2340 પિક્સલ)
ડાયમેંશન અને વજન164.4 × 77.9 × 7.5 MM / 192 ગ્રામ
ડ્યુરેબિલિટીIP54 (ધૂળ અને પાણીથી બચાવ)
પ્રોસેસરOcta-Core Samsung Exynos 1330 + Mali-G68 MP2 GPU
રેમ 4GB / 6GB / 8GB
સ્ટોરેજ128GB ઈન્ટરનલ
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમAndroid 15 (6 જનરેશન OS અપગ્રેડ+ 6 વર્ષ સિક્યોરિટી અપડેટ)
કેમેરારિયરઃ 50MP મેઈન (f/1.8, OIS) + અલ્ટ્રા વાઈડ+ 2MP માઈક્રો (10x ડિજિટલ ઝૂમ) / ફ્રંટ: 13MP વાઈડ એન્ગલ
બેટરી5,000 mAh

2. iQOO Z11 Lite 5G

સ્માર્ટફોન ઉત્પાદક કંપની iQOO તેનો Z11 Lite સ્માર્ટફોન ₹22,499ની કિંમતે વેચી રહ્યું છે. જોકે લોન્ચ સમયે આ ફોનની કિંમત ઘણી ઓછી હતી, પરંતુ ચિપ અને મેમરીની અછતને કારણે તેની કિંમતમાં વધારો થયો છે; તેમ છતાં એમેઝોનના ફેસ્ટિવ સેલ દરમિયાન ₹674ના કેશબેક ઓફરને કારણે તેને ₹21,824માં ખરીદી શકાય છે. આ ઉપરાંત આ ડિવાઇસ પર ₹21,374 સુધીની એક્સચેન્જ ઓફર પણ ઉપલબ્ધ છે.

iQOO Z11 Lite 5G
iQOO Z11 Lite 5G (ફોટો-iQOO)
શ્રેણીવિવરણ
ડિસ્પ્લે6.74-ઈંચ IPS LCD, HD+ (720 × 1600), 120Hz, 1200 નિટ્સ HBM
વજન209 ગ્રામ
ડ્યુરેબિલિટીIP65, SGS ફાઈવ સ્ટાર+ મિલિટ્રી ગ્રેડ ડ્રોપ રેજિસ્ટેંસ (MIL-STD-810H)
પ્રોસેસરMediaTek Dimensity 6300 (6nm, ઓક્ટા કોર) + Mali-G57 MC2 GPU
રેમ4GB / 6GB (વર્ચ્યુઅલ RAM વધારવાની સુવિધા)
સ્ટોરેજ128GB / 256GB (microSDXC / હાઈબ્રિડ સ્લોટથી વધારી શકાય)
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમOriginOS 6 (Android 16) + AI ફીચર્સ
કેમેરારિયરઃ 50MP મેઈન (f/1.8) + ડેપ્થ / AI લેન્સ/ ફ્રન્ટ: 5MP (વોટર ડ્રોપ/ પંચ હોલ)
બેટરી6,500 mAh

3. OnePlus N6

OnePlus N6 5Gએ ₹25,000થી ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ અન્ય એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે. અગાઉ આ ફોન ₹24,999 માં વેચાતો હતો, પરંતુ હવે તમે તેને ફ્લિપકાર્ટ પર તહેવારોના સમયના સેલ દરમિયાન ₹22,780 ની શરૂઆતી કિંમતે ખરીદી શકો છો. આ ઉપરાંત ₹1,650 ની બેંક ઓફર પણ ઉપલબ્ધ છે.

OnePlus N6
OnePlus N6 (ફોટો-OnePlus)
શ્રેણી વિવરણ
ડિસ્પ્લે6.8-ઈંચ HD+ IPS LCD (720 × 1570), 120Hz, 1,200 નિટ્સ પીક બ્રાઈટનેસ
પ્રોસેસરMediaTek Dimensity 6360 Apex (4nm/6nm, ઓક્ટા કોર) + Mali-G57 MC2 GPU
રેમ 4GB / 6GB
સ્ટોરેજ128GB (microSDXCથી વધારી શકાય)
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમOxygenOS 16 (Android 16)
કેમેરા રિયર: 50MP પ્રાઈમરી વાઈડ (f/1.8), 1080p વીડિયો + AI એડિટિંગ ટૂલ્સ/ ફ્રન્ટ: 8MP સેલ્ફી
બેટરી 8,000 mAh

4. Infinix Note Edge

સ્માર્ટફોન નિર્માતા કંપની iQOO આ સ્માર્ટફોનનું વેચાણ ઈ-કોમર્સ વેબસાઈટ ફ્લિપકાર્ટ દ્વારા કરી રહ્યું છે. અગાઉ આ ફોનની કિંમત ₹28,999 હતી, પરંતુ આ તહેવારોના સેલ દરમિયાન તેની કિંમત ઘટીને ₹22,999 થઈ ગઈ છે. આ ઉપરાંત તમે આ કિંમત પર ₹1,150ની બેંક ઓફરનો લાભ પણ મેળવી શકો છો, જેનાથી તેની અસરકારક કિંમત ઘટીને લગભગ ₹21,987 થઈ જાય છે.

Infinix Note Edge
Infinix Note Edge (ફોટો-Infinix)
શ્રેણીવિવરણ
ડિસ્પ્લે6.78-ઈંચ 3D કર્વ્ડ LTPS / AMOLED, પંચ હોલ ડિઝાઈન
પ્રોસેસર MediaTek Dimensity 7100 (ઓક્ટા કોર: 4×2.4 GHz A78 + 4×2.0 GHz A55)
રેમ6GB / 8GB LPDDR5X (MemFusion વર્ચ્યુઅલ રેમ સપોર્ટ)
સ્ટોરેજ128GB / 256GB (વેરિએન્ટ અનુસાર નોન એક્સપેન્ડેબલ/ હાઈબ્રિડ સ્લોટ)
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમXOS 16 (Android 16 આધારિત)
કેમેરા રિયર: 50MP વાઈડ એન્ગલ (f/1.8), 2K@30fps વીડિયો, AI + બ્લોગિંગ મોડ/ ફ્રન્ટ: 13MP વાઈડ એન્ગલ (f/2.2), 2K@30fps વીડિયો
બેટરી 6,500 mAh સિલિકોન કાર્બન

5. Realme Narzo 100x 5G

સ્માર્ટફોન નિર્માતા કંપની Realmeનો Narzo 100x 5G આ તહેવારોના સેલ દરમિયાન ₹22,741માં વેચાઈ રહ્યો છે. અગાઉ આ ફોનની કિંમત ₹26,995 હતી. આ ફોન પર ₹1,613 ની બેંક ઓફર પણ ઉપલબ્ધ છે, જેનાથી તેની કિંમતમાં વધુ ઘટાડો થાય છે.

Realme Narzo 100x 5G
Realme Narzo 100x 5G (ફોટો-Realme)
શ્રેણીવિવરણ
ડિસ્પ્લે6.81-ઈંચ (17.3 cm) HD+ IPS LCD
પ્રોસેસરMediaTek Dimensity 6300 (6nm, ઓક્ટા કોર, 2.4 GHz)
રેમ4GB / 6GB LPDDR4X (ડાયનામિક RAM એક્સપેન્શન)
સ્ટોરેજ128GB / 256GB UFS 2.2 (હાઈબ્રિડ માઈક્રો SDથી વધારી શકાય)
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમRealme UI 7.0 (Android 16) + Gemini Live
કેમેરારિયર: 50MP પ્રાઈમરી AI (f/1.8) / ફ્રન્ટ: 8MP સેલ્ફી (f/2.0)
બેટરી8,000 mAh Titan બેટરી

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TAGGED:

SMARTPHONE UNDER RS 25000
SAMSUNG GALAXY M17 5G
IQOO Z11 LITE 5G
ફેસ્ટિવલ સેલ 2026
SMARTPHONE FESTIVAL SALES 2026

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