બજાજ પલ્સર NS400zની કિંમતમાં થયો ઘટાડો, જાણો કેટલી છે કિંમત

બજાજ ઓટોએ તેની બજાજ પલ્સર NS400zની કિંમતમાં સુધારો કર્યો છે અને હવે તેની કિંમતોમાં ઘટાડો થયો છે.

Bajaj Pulsar NS400z (ફોટો/ Bajaj Auto)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 1, 2026 at 4:58 PM IST

હૈદરાબાદ : વાહન ઉત્પાદક કંપની બજાજ ઓટોએ પોતાની બજાજ પલ્સર NS400zને તાજેતરમાં નવા 349cc એન્જિન સાથે લોન્ચ કરી હતી. તેના લોન્ચ સમયે કંપનીએ તેની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો ન હતો, પરંતુ હવે આ મોટરસાઇકલની કિંમતમાં નવા GST દરો અનુસાર ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે.

હવે આ બાઇકની કિંમત 1.80 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે, જે આ મહિનાની શરૂઆતમાં બજારમાં લોન્ચ થયા સમયે 1.94 લાખ રૂપિયા હતી. આ અપડેટેડ મોટરસાઇકલે 373cc એન્જિનવાળી પલ્સર NS400zનું સ્થાન લીધું છે.

બાઇકની કિંમતમાં ઘટાડાનો અર્થ એ છે કે બજાજ NS400z હવે પહેલાંની સરખામણીએ લગભગ 14,000 રૂપિયા વધુ સસ્તી થઈ ગઈ છે, કારણ કે 350ccથી ઓછા એન્જિનવાળી બાઇક્સ પર ટેક્સના દર ઘટી ગયા છે. કંપનીનું કહેવું છે કે ગ્રાહકો આ બાઇકની અંતિમ ઓન-રોડ કિંમત પર 24,500 રૂપિયા સુધીની બચત કરી શકે છે.

બજાજ પલ્સર NS400zનું એન્જિન

જૂની પલ્સર NS400zની સરખામણીએ, વર્તમાન બાઇકમાં સૌથી મોટો ફેરફાર તેના એન્જિનમાં કરવામાં આવ્યો છે. અપડેટેડ NS400zમાં 349ccનું નાનું સિંગલ-સિલિન્ડર એન્જિન વપરાયું છે, જે 9,000 rpm પર 40 bhpની મહત્તમ પાવર અને 7,500 rpm પર 33.2 Nmનો મહત્તમ ટોર્ક પ્રદાન કરે છે. આ જૂના 373cc એન્જિનના 42.4 bhp અને 35 Nmની સરખામણીએ ઓછું છે.

બજાજ પલ્સર NS400zના ફીચર્સ

બાઇકમાં મળતાં ફીચર્સની વાત કરીએ તો, તેમાં પહેલાંવાળાં બધાં જ ફીચર્સ હાજર છે, જેમાં USD ફ્રન્ટ ફોર્ક, આસિસ્ટ અને સ્લિપર ક્લચ, રાઇડ-બાય-વાયર થ્રોટલ, ચાર રાઇડ અને ABS મોડ્સ, ટ્રેક્શન કંટ્રોલ, બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી સાથેનું LCD ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, ટર્ન-બાય-ટર્ન નેવિગેશન અને સંપૂર્ણપણે LED લાઇટિંગનો સમાવેશ થાય છે.

બજારમાં હાજર પ્રતિસ્પર્ધીઓની વાત કરીએ તો, અપડેટેડ પલ્સર NS400zને નવી સબ-350cc ટ્રાયમ્ફ સ્પીડ 400 અને KTM 390 ડ્યુક જેવી બાઇક્સ સાથે સ્પર્ધા કરવી પડશે.

