2026 Bajaj Pulsar 150 લોન્ચ થઈ, LED લાઈટ સેટઅપ મળશે, જાણો કિંમત કેટલી?

બજાજ ઓટોએ અપડેટેડ બજાજ પલ્સર 150 લોન્ચ કરી છે. આ મોટરસાઇકલની કિંમત ₹1.09 લાખથી શરૂ થાય છે.

Bajaj Pulsar 150 (Bajaj Auto)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 25, 2025 at 12:24 PM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: સ્વદેશી ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક બજાજ ઓટોએ ભારતમાં તેનું અપડેટેડ બજાજ પલ્સર 150 લોન્ચ કર્યું છે. આ મોટરસાઇકલની કિંમત ₹1.09 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે. કંપનીએ આ મોટરસાઇકલને ત્રણ વેરિઅન્ટમાં લોન્ચ કરી છે:

પહેલી પલ્સર 150 SD છે, જેની કિંમત ₹1.09 લાખ છે; પલ્સર 150 SD UG, જેની કિંમત ₹1.12 લાખ છે; અને ત્રીજી પલ્સર 150 TD UG છે, જેની કિંમત ₹1.15 લાખ છે. પાછલા વર્ઝનની તુલનામાં, બેઝ મોડેલની કિંમતમાં ₹3,600 નો થોડો વધારો જોવા મળ્યો છે. આઉટગોઇંગ મોડેલની તુલનામાં અહીં ફેરફારોનું વિશ્લેષણ છે.

2026 બજાજ પલ્સર 150 ડિઝાઇન
Classic Pulsarના નવીનતમ અપડેટમાં કોસ્મેટિક અને લાઇટિંગ ફેરફારો છે. બજાજ પલ્સર 150 માં હવે નવા ગ્રાફિક્સ, LED હેડલાઇટ અને LED ટર્ન ઇન્ડિકેટર્સ છે. વધુમાં, તેમાં નવા ગ્રાફિક્સ અને નવી પેઇન્ટ સ્કીમ છે, જેમાં નારંગી રંગની હાઇલાઇટ્સ સાથે લીલો રંગનો સમાવેશ થાય છે. આ જ રંગ યોજના અપડેટેડ બજાજ પલ્સર 220F પર જોવા મળી હતી, અને વાદળી, રાખોડી અને લાલ વિકલ્પો પણ છે, જેમાંથી દરેક કાળા રંગથી પૂરક છે.

2026 Bajaj Pulsar 150નું એન્જિન
બજાજ પલ્સર 150માં પહેલા જેવું જ એન્જિન જાળવી રાખવામાં આવ્યું છે: 149cc, સિંગલ-સિલિન્ડર, એર-કૂલ્ડ એન્જિન. આ એન્જિન 8,500 rpm પર 13.8 bhp મહત્તમ પાવર અને 6,500 rpm પર 13.4 Nm પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. આ એન્જિન 5-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે. આ સિવાય બાઈકમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં નથી આવ્યો.

બજાજ પલ્સર 150 લાંબા સમયથી પલ્સર બ્રાન્ડના મુખ્ય સ્તંભોમાંનું એક છે અને તેણે કોમ્યુટર અને સ્પોર્ટી કોમ્યુટર સેગમેન્ટમાં બજાજ ઓટોની હાજરી સ્થાપિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. બદલાતા વલણો અને લાઇનઅપમાં નવા મોડેલોની રજૂઆત છતાં, પલ્સર 150 ઘણા સમયથી મોટાભાગે સમાન રહ્યું છે. જેમાં ફક્ત કેટલાક સામાન્ય અપડેટ કરવામાં આવ્યા છે.

