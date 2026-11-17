બજાજે પોતાની Pulsar 180 ક્લાસિકને વેબસાઈટ પરથી હટાવી, પાંચ વર્ષમાં બીજીવાર બંધ કર્યું વેચાણ
આ નિર્ણય લેવા પાછળનું કારણ એ છે કે આ બાઇકનું વેચાણ અપેક્ષા મુજબનું રહ્યું ન હતું.
Published : November 17, 2026 at 2:34 PM IST
હૈદરાબાદ: ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક બજાજ ઓટોએ ક્લાસિક 'બજાજ પલ્સર 180'નું ઉત્પાદન બંધ કરી દીધું છે અને તેને પોતાની ઑફિશિયલ વેબસાઇટ પરથી પણ હટાવી દીધી છે. કંપનીએ અગાઉ પણ અન્ય કેટલાક મોટરસાઇકલ મોડલ્સ બંધ કર્યા હતા; આ નિર્ણય લેવા પાછળનું કારણ એ છે કે આ બાઇકનું વેચાણ અપેક્ષા મુજબનું રહ્યું ન હતું.
આ પહેલાં, જૂન 2024માં કંપનીએ Pulsar N125નું ઉત્પાદન પણ બંધ કરી દીધું હતું. આ પગલું થોડું આશ્ચર્યજનક છે, કારણ કે 2022માં બંધ કર્યા બાદ, આ મોડલને આ વર્ષે એપ્રિલમાં જ ફરીથી બજારમાં લાવવામાં આવ્યું હતું.
બજાજ પલ્સર 180 શા માટે બંધ કરવામાં આવી?
ઉલ્લેખનીય છે કે, બજાજ ઓટોએ તાજેતરમાં પોતાની અને KTMની ભારતીય વેબસાઇટ્સને અપડેટ કરી છે. આ એક સકારાત્મક પગલું છે, કારણ કે અગાઉની વેબસાઇટ પર નેવિગેટ કરવું થોડું મુશ્કેલ હતું, જે સમસ્યાનું હવે નિરાકરણ લાવી દેવામાં આવ્યું છે.
જોકે, આ અપડેટ પછી, 'ઓરિજિનલ' શ્રેણીમાં હવે પલ્સર 180 જોવા મળતી નથી, જ્યારે પલ્સર 125, પલ્સર 150 અને પલ્સર 220F હજુ પણ ત્યાં સૂચિબદ્ધ છે. આ બાબત ઘણી આશ્ચર્યજનક છે, કારણ કે બજાજે પલ્સર 180ને માત્ર છ મહિના પહેલાં, એટલે કે એપ્રિલમાં જ ફરીથી બજારમાં ઉતારી હતી.
સંદર્ભ માટે જણાવીએ તો, આ બાઇકને TVS Apache RTR 180 સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. હવે એવું લાગે છે કે પલ્સર 180 તેટલું વેચાણ મેળવવામાં નિષ્ફળ રહી છે જેટલી બજાજે અપેક્ષા રાખી હતી.
હાલમાં, બજાજ ઓટોએ આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપી નથી. નોંધનીય છે કે ઓગસ્ટ 2026માં, પલ્સર 125 અને પલ્સર 150 મોડલ્સના પ્લેટફોર્મ અને એન્જિનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા.
જોકે બજાજ ઓટોની 180 મોડલ માટે આવા ફેરફારો કરવાની કોઈ યોજના નથી, તેમ છતાં નજીકની ડીલરશિપ પર તમને તેનો થોડો સ્ટોક મળી શકે છે. જો તમે આ મોટરસાઇકલના ચાહક હોવ, તો તેને ખરીદવાની આ તમારી છેલ્લી તક હોઈ શકે છે.
બજાજ પલ્સર 180નું એન્જિન
વર્તમાન મોડલમાં 178.6cc, સિંગલ-સિલિન્ડર, એર-કૂલ્ડ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. આ એન્જિન 8,500 rpm પર 17 hp પાવર અને 6,500 rpm પર 15 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે, અને તે 5-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે. આ મોટરસાઇકલની કિંમત 1.22 લાખ રૂપિયા છે જે તેને અપાચે RTR 180 કરતા 4,000 રૂપિયા સસ્તી બનાવે છે.
આ પણ વાંચો: