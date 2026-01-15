બજાજ ચેતક C25 ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ભારતમાં લોન્ચ થયું, જાણો તેની કિંમત અને રેન્જ
બજાજ ઓટોએ તેનું સૌથી સસ્તું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, બજાજ ચેતક C2501 લોન્ચ કર્યું છે, જેની કિંમત રુ.91,399 (એક્સ-શોરૂમ) છે.
Published : January 15, 2026 at 1:55 PM IST
હૈદરાબાદ : સ્વદેશી ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક બજાજ ઓટોએ તેની સૌથી સસ્તી શ્રેણી - C25નો ઉમેરો કરીને તેના બજાજ ચેતક ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર પરિવારનો વિસ્તાર કર્યો છે. કંપનીએ આ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર રુ.91,399 (એક્સ-શોરૂમ, પીએમ ઇ-ડ્રાઇવ સબસિડી સહિત)ની કિંમતે લોન્ચ કર્યું છે. નવું બજાજ ચેતક C2501 તેના હાલના પોર્ટફોલિયોમાં 30 અને 35 શ્રેણીની નીચે સ્થિત છે અને તે હબ-માઉન્ટેડ ઇલેક્ટ્રિક મોટર ધરાવતું પ્રથમ ચેતક મોડેલ છે.
બજાજ ચેતક C2501 ની મોટર અને રેન્જ
2.2 kWનું પીક પાવર આઉટપુટ અને 1.8 kWનું સતત પાવર આઉટપુટ આપે છે. આ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરને 55 kmphની ટોપ સ્પીડ આપે છે. આ મોટર 2.5 kWh બેટરી સાથે જોડાયેલી છે, જે સ્કૂટરને 113 km સુધીની રેન્જ આપે છે.
સ્કૂટરને ચાર્જ જોઈએ તો, ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર 750W ઓફ-બોર્ડ ચાર્જર સાથે આવે છે, જે તેની બેટરીને 2 કલાક 25 મિનિટમાં 0-80 ટકા અથવા લગભગ 3 કલાક 45 મિનિટમાં 100 ટકા સુધી ચાર્જ કરી શકે છે.
બજાજ ચેતક C2501 ડિઝાઇન
ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, ચેતક C25 શ્રેણી મેટલ બોડી શેલનો ઉપયોગ કરે છે, જેમ કે તેના વધુ મોંઘા મોડેલો, અને તેની એકંદર ડિઝાઇન હજુ પણ વર્તમાન બજાજ ચેતક જેવી જ દેખાય છે. જો કે, જો તમે નજીકથી જોશો, તો તમને ડિઝાઇનમાં કેટલાક ફેરફારો દેખાશે.
ફ્રન્ટ પ્રોફાઇલમાં ફરીથી ડિઝાઇન કરેલું ફ્રન્ટ એપ્રોન છે, જેમાં ઇન્ડિકેટર્સ હવે હેડલાઇટની સાથે કાઉલિંગમાં એકીકૃત છે. સાઇડ પેનલ્સને પણ ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. પાછળના ભાગમાં, 30 અને 35 શ્રેણીના ટ્વીન લાઇટ ક્લસ્ટરોને સિંગલ, એજ-ટુ-એજ યુનિટ દ્વારા બદલવામાં આવ્યા છે.
કંપનીએ તેના સસ્પેન્શન સેટઅપમાં પણ સુધારો કર્યો છે, જેમાં ચેતક C25માં આગળના ભાગમાં ટેલિસ્કોપિક ફોર્ક અને પાછળના ભાગમાં ટ્વીન શોક્સ છે. 30 અને 35 શ્રેણીમાં આગળના ભાગમાં લીડિંગ લિંક સેટઅપ અને પાછળના ભાગમાં મોનોશોક છે. તેના અન્ય મોડેલોની જેમ, ચેતક C25 માં પણ ફ્રન્ટ ડિસ્ક બ્રેક છે.
બજાજ ચેતક C2501 ની વિશેષતાઓ
ચેતક C25 કલર LCD ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, LED DRL, બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી, રિવર્સ મોડ અને 25 લિટર અંડરસીટ સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. વૈકલ્પિક TecPac હિલ હોલ્ડ, બે રાઇડ મોડ્સ, ગાઇડ મી હોમ લાઇટ્સ અને મ્યુઝિક કંટ્રોલ જેવી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે.
