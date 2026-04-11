ભારતમાં ફરી એકવાર લૉન્ચ થઈ Bajaj Pulsar 180, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ વિશે
ગ્રાહકોની ભારે ડિમાન્ડને લીધે કંપની પોતાના લોકપ્રિય મોડેલને તેની 25મી એનિવર્સરી નિમિત્તે માર્કેટમાં ઉતારી રહી છે
Published : April 11, 2026 at 4:57 PM IST
હૈદરાબાદ: દેશની જાણીતી ટુ-વ્હીલર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની બજાજ ઑટોએ ભારતીય બજારમાં પોતાની બજાજ પલ્સર 180ને ફરી એકવાર જીવંત કરી છે અને આ બાઈકને કંપનીએ 1.22 લાખ રૂપિયા (એક્સ શોરૂમ)ની કિંમતે લૉન્ચ કરી દીધી છે. ગ્રાહકોની ભારે ડિમાન્ડને કારણે બાઈકને એક ખાસ નામ સાથે લૉન્ચ કરવામાં આવી છે. આ રિ-લૉન્ચ Pulsar બ્રાન્ડની 25 એનિવર્સરી નિમિત્તે થઈ રહ્યું છે, જેણે દેશના પરફોર્મન્સિસ મોટરસાઈકલ સેગમેન્ટને બનાવવામાં એક મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.
બજાજ ઑટોનું કહેવું છે કે, રાઈડર્સની ઊંડી રૂચી અને જુદા-જુદા પ્લેટફોર્મ પર સતત જોડાણને કારણે આ બાઈકને ફરીવાર બજારમાં ઉતારવામાં આવી છે. જણાવી દઈએ કે, Bajaj Pulsar 180નું સેલિંગ પહેલા બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું પરંતુ તેની લેગેસી અને સતત લોકપ્રિયતાએ બજાજને તેને ફરીવાર લૉન્ચ કરવા માટે પ્રેરિત કરી. આ મોડલ હવે આજના ખરીદદારોને ધ્યાનમાં રાખી વિઝ્યુઅલ અને ફીચર અપગ્રેડ સાથે પાછું આવી ગયું છે.
2026 Bajaj Pulsar 180ની અપડેટેડ ડિઝાઈન અને તેના ફીચર્સ
નવી બજાર પલ્સર 180માં નવા ગ્રાફિક્સની સાથે ફુલ LED હેડલેમ્પ્સ અને LED ઈન્ડિકેટર્સ આપવામાં આવ્યા છે. આ બાઈકમાં બ્લૂટુથવાળું ડિજિટલ કન્સોલ પણ મળે છે, જે આ સેગમેન્ટમાં કનેક્ટેડ ફીચર્સ તરફ એક પરિવર્તનને દર્શાવે છે. આ અપડેટ્સનો હેતુ બાઈકને મોડર્ન બનાવવાનો છે અને તેની જાણીતી સ્ટાઈલિંગને યથાવત રાખવાનો છે.
2026 Bajaj Pulsar 180નું પોઝિશનિંગ
બજાજ ઓટોએ નવી Pulsar 180vs 150-160cc બાઈકથી અપગ્રેડ કરનારા રાઈડર્સ માટે સારા વિકલ્પ તરીકે રજૂ કરી છે. આ મોડલ પહેલેથી જ ઈઝી પરફોર્મન્સ અને રોજિંદા વપરાશમાં સરળતાની વચ્ચે બેલેન્સ જાળવતું હતું, જેનાથી શહેરી કૉમ્યુટર્સ અને શોખીનો, બંનેને ઓળખ મળી. કંપની આને એક પ્રેક્ટિકલ પરંતુ પરફોર્મન્સ ફોકસ્ડ ઑફરિંગ તરીકે રજૂ કરે છે.
Pulsar બ્રાન્ડની લેગેસી Bajaj Pulsar 180
150 અને 180 મોડલ્સ સાથે રજૂ થયેલી Bajaj Pulsar રેન્જે ભારતમાં સ્પોર્ટ્સ ઈન્ડિયન મોટરસાઈકલ કેટેગરીને સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરી. આટલા વર્ષોમાં તે બજાજની સૌથી જાણીતી પ્રોડક્ટ લાઈન પૈકીની એક છે. ખાસ કરીને Pulsar 180એ પોતાના શરૂઆતી વર્ષોમાં કંપનીની ઓળખ ઊભી કરવામાં ખાસ ભૂમિકા ભજવી હતી.
આ એનાઉન્સમેન્ટ પર વાત કરતા Bajaj Auto લિમિટેડના પ્રેસિડેન્ટ- MCBU, સારંગ કનાડેએ કહ્યું કે, 'Pulsar 180નું કમબેક મજબૂત અને સતત ડિમાન્ડની સાથે-સાથે સોશિયલ મીડિયા પર મળેલા પ્રેમનો જવાબ છે. અમે જ્યારે Pulsarના 25 વર્ષ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે ત્યારે આ આઈકૉનિક નેમપ્લેટને પાછી લાવવી ખાસપણે અર્થપૂર્ણ લાગે છે.'
