સ્ટાર્ટઅપ કંપની Avoreએ લૉન્ચ કરી સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક બાઈક, જાણો કિંમત, ફીચર્સ અને રેન્જ વિશે
એવોર ઇલેક્ટ્રિકે ભારતમાં તેની પહેલી ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ, Avore EX લોન્ચ કરી છે. તેની શરૂઆતની કિંમત ₹1.25 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.
Published : July 29, 2026 at 7:06 PM IST
હૈદરાબાદ: ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર સ્ટાર્ટઅપ Avore Electricએ ભારતીય બજારમાં તેની પહેલી ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ, Avore EX લોન્ચ કરી છે. કંપનીએ બાઇક માટે ₹1.25 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) ની પ્રારંભિક કિંમત નક્કી કરી છે. તે ત્રણ વેરિઅન્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી છે: EX1, EX2, અને EX2 S.
આ વેરિઅન્ટ્સ વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતો તેમની બેટરી, મોટર સ્પેસિફિકેશન્સ અને ફીચર્સમાં છે. કંપની જણાવે છે કે નવા Avore EX1 ની કિંમત પ્રથમ 10,000 ખરીદદારો માટે ₹1.25 લાખ છે, ત્યારબાદ કિંમત ₹10,000 વધશે. દરમિયાન, EX2 ની કિંમત ₹1.50 લાખ અને EX2 S ની કિંમત ₹1.70 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.
Avore EX ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની ડિઝાઇન
ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, નવી EX એક નેકેડ સ્ટ્રીટ બાઇક જેવી લાગે છે, જેમાં એંગ્યુલર સ્ટાઈલિંગ એલિમેન્ટ્સ છે જે તેને સ્પોર્ટી લુક આપે છે. બેટરી પેક ત્યાં લાગેલું છે જ્યાં સામાન્ય રીતે બાઈકનું એન્જિન હોય છે. બાઈકમાં ઇલેક્ટ્રિક મોટરને પાછળના સ્વિંગઆર્મ પર લગાવેલી છે અને પાછળના વ્હીલમાં પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે બેલ્ટ ડ્રાઇવ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
Avore EX ઇલેક્ટ્રિક બાઇક બેટરી વિકલ્પો
EX1 મોડેલમાં 3.24 kWh બેટરી પેક છે, જે ઈન્ડિયન ડ્રાઇવિંગ સાઈકલ પ્રમાણે 160 કિમી સુધીની રેન્જનો દાવો કરે છે. તેની ઇલેક્ટ્રિક મોટર 7.5 kW નો પીક પાવર આપે છે. એવોર દાવો કરે છે કે બાઇક 3.2 સેકન્ડમાં 0 થી 40 kmph ની સ્પીડ પકડી શકે છે અને તેની ટોપ સ્પીડ 100 kmph છે.
EX2માં સમાન ઇલેક્ટ્રિક મોટર છે પરંતુ તેને 5 kWh ની મોટી બેટરી સાથે જોડે છે, જે રેન્જ 255 કિમી સુધી લંબાય છે; તેનું પરફોર્મન્સ EX1 જેવું જ છે. નવી EX2 S માં 10.5 kW પર વધેલો પાવર છે, જે 0-40 kmph ના સ્પીડ ટાઈમને સમયને 2.8 સેકન્ડ સુધી ઘટાડે છે અને ટૉપ સ્પીડ 114 kmph સુધી વધારે છે.
તેની રેન્જ પણ થોડી વધીને 260 કિમી થઈ ગઈ છે. કંપનીનો દાવો છે કે ત્રણેય વેરિયન્ટ્સ 250 Nm નો વ્હીલ ટોર્ક આપે છે. ચાર્જિંગની વાત કરીએ તો, EX2 અને EX2 S 1500W ચાર્જર સાથે આવે છે જે બે કલાકમાં બેટરીને 20% થી 80% સુધી ચાર્જ કરવામાં સક્ષમ છે, જ્યારે Avore EX1 પ્રમાણભૂત 5A ચાર્જર સાથે આવે છે.
Avore EX ઇલેક્ટ્રિક બાઇકના ફીચર્સ
ફીચર્સની વાત કરીએ તો, ત્રણેય વેરિયન્ટ્સ આગળ અને પાછળ ડિસ્ક બ્રેક્સ અને કોમ્બી-બ્રેકિંગ સિસ્ટમ સ્ટાન્ટર્ડ રૂપે આપવામાં આવ્યા છે. ત્રણેય વેરિયન્ટ્સ માટે 7-ઇંચ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર સ્ટાન્ડર્ડ રૂપે મળે છે; જો કે, Avore EX2 S પરનું યુનિટ TFT ડિસ્પ્લે છે અને તેમાં ઈન્ટીગ્રેટેડ AI-સક્ષમ ફીચર્સ શામેલ છે.
ત્રણેય વેરિઅન્ટમાં સામાન્ય ફીચર્સમાં બિલ્ટ-ઇન GPS, એમ્બેડેડ 4G સિમ, બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી અને Wi-Fi સપોર્ટનો સમાવેશ થાય છે. એવોર જણાવે છે કે EX શ્રેણીની ડિલિવરી આગામી બે મહિનામાં શરૂ થશે.
તેની પ્રારંભિક વેચાણ વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે, કંપની ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ભારતમાં ડીલરશીપ ખોલવાની યોજના ધરાવે છે. મોટરસાઇકલ માટે બુકિંગ હાલમાં એવોરની વેબસાઇટ પર ખુલ્લું છે.
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