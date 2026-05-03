સ્ક્રેપ વ્હીકલ પૉલિસીને કારણે ઑટો સેક્ટરને 2025-26માં 25 હજાર કરોડના નુકસાનની આશંકા
ભારતીય ઑટોમોબાઈલ ઉદ્યોગને મોટો ઝટકો લાગી શકે છે, પર્યાવરણીય વળતર સાથે સંબંધિત છે મુદ્દો
Published : May 3, 2026 at 4:05 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ઓટોમોબાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીને નાણાંકીય વર્ષ 2025-26માં ચોખ્ખા નફામાં લગભગ 25,000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થવાની ધારણા છે કારણ કે વાહન ઉત્પાદકોએ પર્યાવરણ સંરક્ષણ (જૂના વાહનો) નિયમો, 2025 હેઠળ ભૂતકાળમાં વેચાયેલા વાહનો માટે પર્યાવરણીય વળતર માટે બજેટમાં જોગવાઈઓ કરવી પડશે.
ઉદ્યોગના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય દ્વારા જાન્યુઆરી 2025 માં સૂચિત પર્યાવરણ સંરક્ષણ (જૂના વાહનો) નિયમો, 2025 માં એક સરળ દેખાતી જોગવાઈએ વાહન ઉત્પાદકોને ડરાવી દીધા હતા જ્યારે તેમના ઓડિટરોએ તેના પરિણામોની ગંભીરતા તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું.
જાન્યુઆરી 2025ની સૂચનાના "નિયમ 4(6)" માં જણાવાયું છે કે, "જો કોઈ ઉત્પાદક કામગીરી બંધ કરે છે, તો ઉત્પાદકે બંધ થવાની તારીખ સુધી બજારમાં પહેલાથી જ મૂકવામાં આવેલા વાહનો માટે તેની વિસ્તૃત ઉત્પાદક જવાબદારી (EPR) આવશ્યકતાઓનું પાલન કરવું આવશ્યક છે."
એક એક્ઝિક્યુટિવે નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે, "આ નિયમ એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 'ઇન્ડ એએસ 37 - જોગવાઈઓ, આકસ્મિક જવાબદારીઓ અને આકસ્મિક સંપત્તિઓ' ને સક્રિય કરે છે, જેનો અર્થ એ છે કે વાહન ઉત્પાદકોએ છેલ્લા 20 વર્ષમાં વેચાયેલા ખાનગી વાહનો અને છેલ્લા 15 વર્ષમાં વેચાયેલા વાણિજ્યિક વાહનો માટે EPR પ્રમાણપત્રોના ખર્ચને આવરી લેવા માટે પૂરતી નાણાકીય જોગવાઈઓ કરવી પડશે."
અન્ય એક ઉદ્યોગ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ નિયમ હેઠળ ઓટો કંપનીઓને ભૂતકાળમાં વેચાયેલા વાહનો માટે EPR જોગવાઈઓ કરવાની જરૂર પડશે, ભલે તેમનો બજારમાંથી બહાર નીકળવાનો કોઈ ઈરાદો ન હોય, જે ભંડોળને અવરોધિત કરશે અને નફાને અસર કરશે."
એવું માનવામાં આવે છે કે ઉદ્યોગ સંસ્થા સોસાયટી ઑફ ઇન્ડિયન ઑટોમોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરર્સ (SIAM) એ પણ મંત્રાલય સમક્ષ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે.
અન્ય એક એક્ઝિક્યુટિવે જણાવ્યું હતું કે, "એકવાર જોગવાઈ બેલેન્સ શીટમાં મૂકવામાં આવે, તો તે તે વર્ષ માટે સમગ્ર ઓટો ઉદ્યોગ માટે નફામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરશે."
