Auto Sales September 2026: Kia, Tata, Mahindraનું વેચાણ થયું મજબૂત, આ કંપની રહી નંબર 1
કાર ઉત્પાદકોએ સપ્ટેમ્બર 2026માં વધુ સારું વેચાણ નોંધાવ્યું હતું. Maruti Suzukiએ વેચાણમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું હતું.
Published : October 5, 2026 at 2:55 PM IST
હૈદરાબાદ: સપ્ટેમ્બર 2026માં દેશની અગ્રણી કાર કંપનીઓના વેચાણમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. દેશની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપની Maruti Suzukiએ 2,36,013 યુનિટના વેચાણ સાથે પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું હતું, જ્યારે Mahindra Auto 1,14,874 યુનિટ સાથે બીજા ક્રમે રહી હતી.
Hyundai Motor 77,916 યુનિટ્સ સાથે ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું, જ્યારે Tata Motorsએ આ મહિનામાં 70,210 પેસેન્જર વાહનોનું વેચાણ નોંધાવ્યું. ત્યારબાદ Kia India 32,017 યુનિટ્સના વેચાણ સાથે ચોથા સ્થાને રહી. ટોયોટા 28,218 યુનિટ્સ સાથે પાંચમા સ્થાને રહી.
Maruti Suzuki
દેશની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપની Maruti Suzukiની વાત કરીએ તો, કંપનીએ સપ્ટેમ્બર 2026માં કુલ 2,36,013 યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું હતું; આ આંકડામાં 1,85,252 યુનિટ્સનું સ્થાનિક વેચાણ, અન્ય OEMsને વેચાયેલા 6,542 યુનિટ્સ અને નિકાસ કરાયેલા 44,219 યુનિટ્સનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં ઘરેલુ પેસેન્જર ગાડીઓનું વેચાણ 1,81,838 યુનિટ્સ રહ્યું, જે સપ્ટેમ્બર 2025માં 1,32,820 યુનિટ્સ હતું.
નાણાકીય વર્ષ 2026-27માં અત્યાર સુધીમાં Maruti Suzukiના સ્થાનિક પેસેન્જર વાહનોનું વેચાણ 10,80,240 યુનિટ્સ સુધી પહોંચ્યું છે, જ્યારે નાણાકીય વર્ષ 2025-26ના સમાન સમયગાળામાં આ આંકડો 7,95,446 યુનિટ્સનો હતો. એક્સપોર્ટ પણ એક વર્ષ પહેલાની 42,204 યૂનિટથી વધીને 44,219 યૂનિટ થઈ ગયો.
Mahindra Auto
સ્વદેશી SUV નિર્માતા કંપની Mahindra Autoની વાત કરીએ તો કંપનીએ સપ્ટેમ્બર 2026માં કૂલ 1,14,874 ગાડીઓ વેચી, જેમાં એક્સપોર્ટ પણ સામેલ છે. આ વેચાણ 15 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. ઘરેલૂ યૂટિલિટી ગાડીઓનું વેચાણ 64,092 યૂનિટ રહ્યું, જે ગયા વર્ષના મુકાબલે 14 ટકા વધારે છે.
Mahindraએ આ મહિને 4019 ગાડીઓ એક્સપોર્ટ કરી, જ્યારે સપ્ટેમ્બર 2025માં આ આંકડો 4320 યૂનિટ્સનો હતો. એપ્રિલ-સપ્ટેમ્બરની અવધિમાં એક્સપોર્ટ 30,031 યૂનિટ્સનો રહ્યો, જે ગયા વર્ષે આ અવધિમાં 20,303 યૂનિટ્સના મુકાબલે 48 ટકા વધારે છે.
Tata Motors
Tata Motors Passenger Vehiclesની વાત કરીએ તો કંપનીએ સપ્ટેમ્બર 2026માં ઘરેલૂ અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં EV સહિત કૂલ 70,210 યૂનિટ્સનું વેચાણ નોંધાયુ, આ વેચાણમાં સપ્ટેમ્બર 2025માં વેચાયેલા 60,907 યૂનિટ્સની તુલનામાં 15 ટકાનો વધારો થયો છે. ઘરેલૂ યાત્રી વાહનનું વેચાણ 15 ટકા વધીને 68,810 યૂનિટ્સ રહ્યું, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર વેચાણ 1400 યૂનિટ્સ સુધી પહોંચી ગયું.
ઘરેલૂ અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો સહિત Tata Motorsનું EV વેચાણ સપ્ટેમ્બરમાં 15,384 યૂનિટ્સ રહ્યું, જે એક વર્ષ પહેલા 9,191 યૂનિટ્સથી 67 ટકા વધારે હતું. કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2027ના બીજા ક્વાર્ટરમાં 2,01,723 પેસેન્જર વ્હીકલ્સનું વેચાણ નોંધ્યુ, જે તેનું અત્યાર સુધીનું સૌથી વધારે ક્વાર્ટર વેચાણ છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2026ના બીજા ક્વાર્ટરની તુલનામાં 40 ટકાની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
Hyundai India
Hyundai Motor Indiaની વાત કરીએ તો તેણે સપ્ટેમ્બર 2026માં પોતાની સ્થાપના બાદથી ઘરેલૂ અને નિકાસ બજારોમાં 77,916 યૂનિટ્સના વેચાણ સાથે પોતાની અત્યાર સુધીની સૌથી વધારે કૂલ માસિક વેચાણ નોંધ્યુ. આ વાર્ષિક ધોરણે 10.8 ટકાનો વૃદ્ધિદર દર્શાવે છે. સ્થાનિક વેચાણ 10.9 ટકા વધીને 57,166 યુનિટ થયું હતું, જ્યારે નિકાસ 10.4 ટકા વધીને 20,750 યુનિટ થઈ હતી.
Kia India
તદ્દપરાંત, Kia Indiaએ ભારતીય બજારમાં પ્રવેશ કર્યા બાદથી સપ્ટેમ્બર 2026માં પોતાની અત્યાર સુધીનું સૌથી વધારે માસિક વેચાણ નોંધાવતા, 32,017 યૂનિટ્સ કારોનું વેચાણ કર્યું. આ સપ્ટેમ્બર 2025માં વેચાયેલી 22,700 યૂનિટ્સની તુલનામાં 41 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
Kia Indiaએ 2026ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં 89,259 યૂનિટ્સનું વેચાણ નોંધાવ્યું, જે 2025ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં 64,443 યૂનિટ્સથી 38.5 ટકા વધારે છે. તેનું જાન્યુઆરી-સપ્ટેમ્બર 2026માં વેચાણ 2,53,008 યૂનિટ્સનું રહ્યું, જે ગયા વર્ષની સમાન અવધિ દરમિયાન વેચાયેલી 2,06,582 યૂનિટ્સથી 22.5 ટકા વધારે છે.
Toyota Kirloskar Motor
Toyotaએ સપ્ટેમ્બર 2026માં 28,218 યૂનિટ્સ વેચ્યા, જેમાં ઘરેલૂ બજારમાં 25,027 યૂનિટ્સ અને 3191 નિકાસ સામેલ છે. જાન્યુઆરી-સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન તેનું કુલ વેચાણ 2,94,914 યુનિટ રહ્યું હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં વેચાયેલા 2,72,824 યુનિટ કરતાં 8 ટકા વધારે છે.
સ્થાનિક વેચાણ 9 ટકા વધીને 2,69,619 યુનિટ થયું, જ્યારે નિકાસ 2 ટકા ઘટીને 25,295 યુનિટ થઈ, જે અગાઉના સમાન ગાળામાં 25,743 યુનિટ હતી.
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