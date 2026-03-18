ભારતીય બજારમાં નવી Audi SQ8 લોન્ચ, જાણો તેની કિંમત અને ફીચર્સ
ઓડી ઈન્ડિયાએ દેશમાં નવી ઓડી SQ8 લોન્ચ કરી છે, જેની શરૂઆતની કિંમત ₹1.78 કરોડ (એક્સ-શોરૂમ) છે.
Published : March 18, 2026 at 1:20 PM IST
હૈદરાબાદ : લક્ઝરી કાર ઉત્પાદક ઓડી ઈન્ડિયાએ ભારતમાં નવી ઓડી SQ8 લોન્ચ કરી છે. આ કારની કિંમત રુ. 1.78 કરોડ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે. નવી ઓડી SQ8 કંપનીના ફ્લેગશિપ Q8 લાઇનઅપનું વિસ્તરણ કરે છે.
આ લાઇનઅપમાં પહેલાથી જ સ્ટાન્ડર્ડ ઓડી Q8 (રૂ. 1.13 કરોડ) અને ટોપ-ઓફ-ધ-લાઇન ઓડી RS Q8 (રૂ. 2.34 કરોડ) શામેલ છે. નવી ઓડી SQ8 આ બંનેની વચ્ચે સ્થિત છે અને તેમાં સ્ટાન્ડર્ડ મોડેલની તુલનામાં સુધારેલ પ્રદર્શન અને કેટલાક નાના ડિઝાઇન ફેરફારો સાથે આવે છે.
નવી Audi SQ8નું એન્જિન
4.0-લિટર ટ્વીન-ટર્બો V8 પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 507 bhp ઉત્પન્ન કરે છે. આ એન્જિન 8-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે, જે ચારેય વ્હીલ્સને પાવર આપે છે. તમારી માહિતી માટે, RS Q8 માં સમાન એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તેને વધુ પાવર ઉત્પન્ન કરવા માટે ટ્યુન કરવામાં આવ્યું છે.
RS Q8માં પણ આ જ એન્જિન 640 bhp ઉત્પન્ન કરે છે. સ્ટાન્ડર્ડ Audi Q8 માં 3.0-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ V6 એન્જિન છે જે 340 bhp ઉત્પન્ન કરે છે. Audiનો દાવો છે કે નવી SQ8 4.1 સેકન્ડમાં 0 થી 100 kmph ની ઝડપ પકડી શકે છે, અને તેની ટોચની ગતિ ઇલેક્ટ્રોનિકલી 250 kmph સુધી મર્યાદિત છે.
નવી ઓડી SQ8ની ડિઝાઇન દેખાવમાં, ઓડી SQ8 Q8ના કૂપ-SUV સિલુએટને જાળવી રાખે છે, પરંતુ તેમાં સ્પોર્ટી સ્ટાઇલ અને સમગ્ર બોડી પર સિલ્વર ડિટેલિંગ છે. આગળના ભાગમાં, તેમાં વધુ વિગતવાર પેટર્ન અને જાડા કિનારીઓ સાથે મોટી સિંગલ-ફ્રેમ ગ્રિલ છે, જે શાર્પ LED હેડલેમ્પ્સ છે.
ફ્રન્ટ બમ્પરમાં વિવિધ રંગોમાં સિલ્વર એક્સેન્ટ સાથે મોટા એર ઇન્ટેક છે, જે SUVને વધુ આક્રમક દેખાવ આપે છે. Audi SQ8 કુલ આઠ રંગ વિકલ્પોમાં ઓફર કરવામાં આવે છે, જેમાં Ascari Blue, Mythos Black, Daytona Grey, Glacier White, Chili Red, Waitomo Blue, Satellite Silver અને Sakhir Goldનો સમાવેશ થાય છે.
કારની સાઇડ પ્રોફાઇલ વિશે વાત કરીએ તો, તેની છત આકર્ષક છે, જે SQ8 સ્ટાન્ડર્ડ મોડેલથી અલગ છે, જેમાં 21-ઇંચના મલ્ટી-સ્પોક એલોય વ્હીલ્સ અને ફ્રન્ટ ફેંડર્સ પર S બેજિંગ છે.
વિન્ડો લાઇન અને નીચલા બોડીની આસપાસના ઘેરા બાહ્ય આકાર નિયમિત Q8થી વધુ અલગ પાડે છે. પાછળના ભાગમાં, પૂર્ણ-પહોળાઈનો LED લાઇટ બાર ટેલગેટ સુધી વિસ્તરે છે. બમ્પરમાં ચાર એક્ઝોસ્ટ આઉટલેટ્સ અને ડિફ્યુઝર-સ્ટાઇલ ઇન્સર્ટ પણ છે.
નવી Audi SQ8ના આંતરિક ભાગમાં પરિચિત ઓડી લેઆઉટ છે, જેમાં પહોળા, આડા ડેશબોર્ડ ડિઝાઇન છે. આંતરિક ભાગમાં ચામડા અને અલ્કેન્ટારા અપહોલ્સ્ટરી, સીટો અને સ્ટીયરિંગ વ્હીલ પર S બેજિંગ છે.
નવી Audi SQ8માં Audiનું ટ્વીન-સ્ક્રીન MMI ઇન્ફોટેનમેન્ટ સેટઅપ અને S-સ્પેસિફિક ગ્રાફિક્સ સાથે 12.3-ઇંચ ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે અને હેડરેસ્ટ પર S બેજ છે. સુવિધાઓમાં બેંગ અને ઓલુફસેન ઓડિયો સિસ્ટમ, પેનોરેમિક સનરૂફ અને મેમરી ફંક્શન સાથે પાવર્ડ ફ્રન્ટ સીટનો સમાવેશ થાય છે. સલામતી પેકેજમાં બ્લાઇન્ડ સ્પોટ મોનિટર સાથે 360-ડિગ્રી કેમેરા, બધા વ્હીલ્સ પર ડિસ્ક બ્રેક્સ અને લેવલ-2 ADAS શામેલ છે.
નવી Audi SQ8 ને રુ.1.78 કરોડ (એક્સ-શોરૂમ)ની કિંમતે લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જે તેને લાઇનઅપમાં Audi Q8 અને Audi RS Q8ની વચ્ચે સ્થાન આપે છે. તે સ્ટાન્ડર્ડ Audi Q8 (રુ.1.13 કરોડ) કરતા રુ.65 લાખ મોંઘી છે, જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે વિકસિત Audi RS Q8 (રુ.2.34 કરોડ) કરતા રુ.56 લાખ સસ્તી છે.
