Ather Energy નો વાહન વીમા ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ; કંપનીની યોજનાઓ વિશે જાણો

એથર એનર્જીએ એક નવી એન્ટિટી સાથે ઓટો વીમા વિતરણ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે જે કોર્પોરેટ એજન્ટ તરીકે કાર્ય કરશે.

ATHER 450X
ATHER 450X (Photo - Ather Energy)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક એથર એનર્જીએ શુક્રવારે ઓટો વીમા વિતરણ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. કંપનીએ તેના વધતા ગ્રાહક આધારને વાહન વીમા સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની શરૂ કરી છે.

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે આ નવી એન્ટિટી, જે કોર્પોરેટ એજન્ટ તરીકે કાર્ય કરશે, તે દેશભરમાં તેના ગ્રાહકોને મલ્ટી વીમા કંપનીઓ સાથે ભાગીદારીમાં ઓટો વીમા પોલિસી પ્રદાન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

બેંગલુરુ સ્થિત ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક, જે ગયા વર્ષે મે મહિનામાં જાહેર થયું હતું, હાલમાં પ્રદર્શન-લક્ષી ઇ-સ્કૂટર 450X અને એથર રિઝ્ટા જેવા પરિવાર-કેન્દ્રિત મોડેલો વેચે છે.

કંપની કહે છે કે ઓટો વીમામાં એથરનો પ્રવેશ તેના EV ટુ-વ્હીલર્સની આસપાસ સારી રીતે સંકલિત ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાની મોટી વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે, જેમાં વાહનો, ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સર્વિસિંગ, એસેસરીઝ અને અન્ય ઇકોસિસ્ટમ ઉત્પાદનો અને હવે વીમોનો સમાવેશ થાય છે.

એથર એનર્જીના ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર રવનીત સિંહ ફોકેલાએ જણાવ્યું હતું કે, "વીમો એ સારા માલિકી અનુભવનો એક આવશ્યક ભાગ છે. વીમા વિતરણને એથર ઇકોસિસ્ટમની નજીક લાવીને આપણે તેને સરળ, વધુ પારદર્શક અને અમારા ગ્રાહકો તેમના વાહનોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે તેની સાથે વધુ સારી રીતે સંરેખિત બનાવી શકીએ છીએ."

તેમણે ઉમેર્યું, "સમય જતાં, આ કંપનીને ભાગીદારો સાથે કામ કરીને ઓટો વીમા ઉત્પાદનો ડિઝાઇન કરવાની ક્ષમતા પણ આપશે જે જૂની પદ્ધતિઓ પર આધાર રાખવાને બદલે વાસ્તવિક EV ઉપયોગને દર્શાવે છે."

ફોકેલાએ ભાર મૂક્યો, "આ એક ઇરાદાપૂર્વકનું પગલું છે, જે માલિકી અનુભવને મજબૂત બનાવવા અને અમારી મુખ્ય ઓફરોને પૂરક બનાવતી અને વ્યવસાય સાથે વૃદ્ધિ કરતી ક્ષમતાઓ બનાવવા પર કેન્દ્રિત છે."

એથર એનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા, કંપની મલ્ટી વીમા ભાગીદારો સાથે કામ કરવાનો હેતુ ધરાવે છે. કંપનીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે વિતરણને ઇન-હાઉસ લાવીને, એથર EV-વિશિષ્ટ વીમા ઉત્પાદનોને નવીન બનાવવા, નવીકરણને સરળ બનાવવા અને સમય જતાં જોડાયેલ દરોમાં સુધારો કરવા સક્ષમ બનશે.

આ નિર્ણય એથર એનર્જીને તેની વીમા સેવાઓ સુધારવા, ગ્રાહક અનુભવ વધારવા અને તેના હાલના યુઝર્સ આધારનો લાભ લઈને સતત આવક ઉત્પન્ન કરવામાં મદદ કરશે.

એથર એનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે "આ પ્લેટફોર્મ કંપનીના હાલના યુઝર્સ માટે હોવાથી ગ્રાહક સંપાદનનો કોઈ વધારાનો ખર્ચ થશે નહીં, અને તે ન્યૂનતમ રોકાણ સાથે સતત, વધતી જતી આવક વધારવાની અપેક્ષા રાખે છે."

