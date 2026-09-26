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Milky Wayમાં પહેલીવાર દેખાયું 'માઈક્રોબ્લેઝર' બ્લેક હોલ, પૃથ્વી તરફ લાઈટની સ્પીડથી ફેંકી રહ્યો છે ખતરનાક જેટ

ખગોળશાસ્ત્રીઓએ આકાશગંગામાં પ્રથમ 'માઈક્રોબ્લેઝર' (microblazar) શોધી કાઢ્યું છે. તે બ્લેક હોલથી ચાલતો એક particle accelerator છે.

માઇક્રોક્વાસાર IRAS 18293−0941 નું એક ચિત્ર
માઇક્રોક્વાસાર IRAS 18293−0941 નું એક ચિત્ર (B. Marcote (JIVE/ASTRON))
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 11:24 AM IST

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હૈદરાબાદઃ ખગોળ વૈજ્ઞાનિકોએ આકાશગંગામાં પહેલીવાર એક માઈક્રોબ્લેઝર શોધ્યો છે. આ એક એવો બ્લેક હોલ છે, જે પદાર્થને ગળી જવાની સાથે પૃથ્વી તરફ લગભગ લાઈટની સ્પીડથી પ્લાઝમાના જેટ્સ છોડી રહ્યો છે. આ સિસ્ટમનું નામ IRAS 18293−0941 છે. તે આપણાથી લગભગ 12,000 લાઈટ યર્સ દૂર છે. તેમાં એક તારા જેટલા દ્રવ્યમાનવાળો બ્લેક હોલ એક વિશાળ સાથી તારાની પરિક્રમા કરી રહ્યો છે. બન્ને દર 11 દિવસમાં એક ચક્કર પુરુ કરે છે. બ્લેક હોલ તારામાંથી પદાર્થ ખેંચે છે. કેટલાક પદાર્થ તેના ધ્રૂવોમાંથી નિકળીને બે શક્તિશાળી જેટ તરીકે બહાર ફેંકાઈ રહ્યા છે. તેમાંથી એક જેટ લગભગ સીધા પૃથ્વી તરફ નિર્દેશ કરી રહ્યો છે.

બ્લેઝર્સ સામાન્ય રીતે એ ખૂબ મોટા બ્લેક હોલ્સમાંથી બને છે, જેનું દ્રવ્યમાન સૂર્યથી લાખો કે અરબો ગણું મોટું હોય છે. તે દૂરની આકાશગંગાઓના સેન્ટરમાં હોય છે. માઈક્રોબ્લેઝરમાં બ્લેક હોલ નાનો છે. તેનું દ્રવ્યમાન સૂર્ય કરતા થોડાં સો ગણું જ હોય છે. વૈજ્ઞાનિક ત્રણ દાયકામાં આવી જ સિસ્ટમની શોધ કરી રહ્યા હતા, પણ આ એક ગેસ અને ધૂળના પળદા પાછળ છુપાયેલો હતો. આ કારણે સામાન્ય પ્રકાશવાળા ફોટોમાં એ લગભગ અદૃશ્ય રહ્યો. 1983માં IRAS સેટેલાઈટએ તેને લિસ્ટેડ કર્યો હતો અને ત્યાર બાદ તે લગભગ ભૂલી ગયો.

કેવી રીતે થઈ આ શોધ

સૌથી પહેલા વૈજ્ઞાનિકોએ જોયું કે સિસ્ટમના તારાનો પ્રકાશ ઝગમગી રહ્યો છે. તેનાથી ખબર પડે છે કે બ્લેક હોલ દર 11.4 દિવસમાં તારાની પરિક્રમા કરી રહ્યો છે. તે લગભગ સીધા ઉપરથી જોઈ રહ્યા હતા. ત્યાર બાદ રેડિયો વેવ્સથી અવલોકન કરવામા આવ્યું. તેમાં એક તરફી જેટ દેખાતું હતું. બીજું જેટ પૃથ્વીથી દૂર છે, માટે દેખાતું નથી.

યૂરોપિયન વીએલબીઆઈ નેટવર્ક એટલે કે EVNના હાઈ રિઝૉલ્યૂશન રેડિયો ટેલીસ્કોપથી કન્ફર્મ થઈ શક્યું કે, જેટ આ સિસ્ટમમાંથી જ નિકળી રહ્યો છે ન કે કોઈ દૂરની આકાશગંગામાંથી. મીરકેટ રેડિયો વેધશાળામાંથી 100 પ્રકાશ વર્ષના પહોળા પરપોટાની ખબર પડી, જ્યાં જેટ આંતરતારાકીય વાયુ અને ધૂળ સાથે ટકરાય છે ત્યાં એક ચમકદાર હૉટસ્પૉટ બન્યો છે. ત્યાં કણો પ્રવેગિત થઈ રહ્યા છે. ધૂળ ગરમ થઈ રહી છે અને હાઇડ્રોજન વાયુ ચમકી રહ્યો છે.

કેટલી શક્તિશાળી છે આ મશીન

આ હૉટસ્પૉટ હાઈ એનર્જીવાળા ગામા-રેનો સોર્સ પણ છે. આ ફોટૉન્સની એનર્જી પૃથ્વીના સૌથી મોટા પાર્ટિકલ એક્સેલેટર લાર્જ હૈડ્રૉન કોલાઈડર એટલે કે LHC કરતા દસ ગણો કે તેનાથી પણ વધારે છે. કેટલાક અનુમાનોના અનુસાર પાર્ટિકલ્સની એનર્જી પેટાઈલેક઼્ટ્રૉનવોલ્ટ સુધી પહોંચી શકે છે. તેનો અર્થ છે કે આ તે આકાશગંગાના સૌથી શક્તિશાળી પાર્ટિકલ એક્સેલેરેટરોમાંથી એક છે. જેટ સૂર્યમાંથી નિકળેલી ઉર્જાનું પાંચ લાખ ગણું લઈ જઈ રહ્યું છે. વૈજ્ઞાનિકોએ જણાવ્યું કે એક્સેલેરેટર એન્જિન અને લક્ષ્ય અલગ-અલગ છે. જેટ પાર્ટિકલ્સને ઝડપી કરે છે અને વાદળ ચમકાવે છે. બંને દસ-વીસ પાર્સેક દૂર છે.

આ શોધ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે, તે આપણને 'બ્લેઝર' (blazar) જેવી પ્રણાલીઓનો નજીકથી અભ્યાસ કરવાની તક આપે છે. દૂરની આકાશગંગાઓમાં આવેલા વિશાળકાય બ્લેઝર્સ એટલા દૂર હોય છે કે તેમનો વિગતવાર અભ્યાસ કરવો શક્ય હોતો નથી. આ 'માઈક્રોબ્લેઝર' (microblazar) એ બાબતનો ખુલાસો કરશે કે બ્લેક હોલમાંથી નીકળતા 'જેટ્સ' (jets) કઈ રીતે આસપાસની આકાશગંગામાં કેવી રીતે એનર્જી ફેલાવે છે. ટીમે રેડિયો, ઓપ્ટિકલ, એક્સ-રે, ગામા-રે અને ઇન્ફ્રારેડ ટેલિસ્કોપ્સનો ઉપયોગ કરીને કામ કર્યું.

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