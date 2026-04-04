ચંદ્ર તરફ જતા આર્ટેમિસ II પર સવાર અવકાશયાત્રીઓએ પૃથ્વીની ભવ્ય તસવીર કેમેરામાં કરી કેદ
નાસાએ શુક્રવારે ક્રૂની પહેલી ડાઉનલિંક્ડ તસવીરો પ્રકાશિત કરી; અવકાશયાત્રીઓએ 50 વર્ષથી બાદ આ પહેલો મૂનશોટ છે.
Published : April 4, 2026 at 9:03 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 10:45 AM IST
કેપ કેનાવેરલ: આર્ટેમિસ II ના અવકાશયાત્રીઓએ ચંદ્રની નજીક આવતા આપણા વાદળી ગ્રહની ભવ્ય સુંદરતાને કેમેરામાં કેદ કરી છે. નાસાએ શુક્રવારે ક્રૂ દ્વારા મોકલવામાં આવેલી પ્રથમ તસવીર બહાર પાડી; આ તસવીરો અડધા દાયકાથી વધુ સમય પછી ચંદ્ર પર પ્રથમ અવકાશ મિશનના લોન્ચના દોઢ દિવસ પછી બહાર આવી છે.
કમાન્ડર રીડ વાઈઝમેન દ્વારા લેવામાં આવેલી પ્રથમ તસવીર, કેપ્સ્યુલની બારીમાંથી જોવામાં આવતી પૃથ્વીના વક્ર ભાગને દર્શાવે છે. બીજી તસવીર સમગ્ર પૃથ્વીને દર્શાવે છે, જેમાં તેના મહાસાગરો ઉપર તરતા સફેદ વાદળો દેખાય છે. નાસાના જણાવ્યા અનુસાર, ફ્રેમની અંદર લીલા રંગની ચમકતી કુદરતી લાઇટ પણ જોઈ શકાય છે.
નાસાના એક્સપ્લોરેશન સિસ્ટમ્સ લીડ, લકીશા હોકિન્સે ટિપ્પણી કરી, "આ ફોટોગ્રાફમાં અમારા ચાર મિત્રો સિવાય, અમે બધા દેખાઈ રહ્યા છીએ તે વિચારીને ખૂબ જ આનંદ થાય છે." તેમણે ઉમેર્યું કે મિશન ખૂબ જ સરળતાથી આગળ વધી રહ્યું છે.
શુક્રવારના મોડી બપોર સુધીમાં, વાઈઝમેન અને તેમના ક્રૂ પૃથ્વીથી 110,000 માઈલ (180,000 કિલોમીટર) થી વધુ દૂર હતા અને ચંદ્ર તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા હતા; તેમને હજુ 150,000 માઈલ (240,000 કિલોમીટર) કાપવાનું બાકી હતું. તેઓ સોમવાર સુધીમાં તેમના ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચવાની અપેક્ષા છે.
1972 ➡️2026— NASA (@NASA) April 3, 2026
Apollo 17 ➡️ Artemis II pic.twitter.com/wGc2wtY0e2
આ ત્રણ અમેરિકન અને એક કેનેડિયન પ્રવાસીઓ તેમના ઓરિઅન કેપ્સ્યુલમાં ચંદ્રની પરિક્રમા કરશે, પછી યુ-ટર્ન લેશે અને કોઈ પણ સ્ટોપ કર્યા વિના સીધા ઘરે પાછા ફરશે. ગુરુવારે રાત્રે, તેઓએ ઓરિઅનના મુખ્ય એન્જિનને ફાયર કર્યું, જેનાથી તેઓ તેમના નિર્ધારિત માર્ગ પર આગળ વધી શક્યા.
જ્યારે મિશન કંટ્રોલે તેમના કેપ્સ્યુલની દિશા ગોઠવી, ત્યારે સમગ્ર પૃથ્વી - ઉત્તર ધ્રુવના પ્રકાશ સહિત - તેમની બારીઓમાંથી સ્પષ્ટપણે દૃશ્યમાન થઈ. "તે ક્ષણ એકદમ અદભુત હતી," વાઈઝમેને એક ટીવી ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું, "અને અમે ચારેય જણ તે દૃશ્યથી સંપૂર્ણપણે પ્રભાવિત થઈ ગયા." 1972 માં એપોલો 17 મિશન પછી ચંદ્ર પર મુસાફરી કરનારા તેઓ પ્રથમ યાત્રી છે.