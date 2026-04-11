Artemis II મિશન: ચંદ્રનું ચક્કર લગાવીને પૃથ્વી પર સુરક્ષિત પર ફર્યા એસ્ટ્રોનૉટ્સ, સ્પેસક્રાફ્ટથી બહાર નીકળ્યા ક્રૂ મેમ્બર્સ

આર્ટેમિસ II મિશન દરમિયાન, ચાર અવકાશયાત્રીઓ ચંદ્રની પરિક્રમા કર્યા પછી પૃથ્વી પર પરત ફર્યા છે અને તેમની પરત આવવાની યાત્રા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહી છે.

Published : April 11, 2026 at 12:01 PM IST

હૈદરાબાદ: નાસાના સૌથી ઐતિહાસિક મિશનમાંથી એક, આર્ટેમિસ II (Artemis II) મિશનનું ઓરિઅન અવકાશયાન સફળતાપૂર્વક પૃથ્વી પર પરત ફર્યું છે. અવકાશયાન 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ રાત્રે 8:07 EDT એટલે કે, 11 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 5:37 વાગ્યે પેસિફિક મહાસાગરમાં કેલિફોર્નિયાના દરિયામાં ઉતર્યું. ત્યાર બાદ એક પછી એક અવકાશયાત્રીઓને સ્પેસક્રાફ્ટમાંથી બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી, અને ચારેય અવકાશયાત્રીઓને બિલ્કુલ સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને તબીબી તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા.

આશરે દસ દિવસ ચાલેલા આ મિશનમાં કમાન્ડર રીડ વાઈઝમેન, પાયલોટ વિક્ટર ગ્લોવર, મિશન સ્પેશિયાલિસ્ટ ક્રિસ્ટીના કોચ અને કેનેડિયન સ્પેસ એજન્સીના જેરેમી હેન્સનનો સમાવેશ થતો હતો. અવકાશયાને ચંદ્રની આસપાસ તેની ભ્રમણકક્ષા પૂર્ણ કરી અને તેના પરત ફરતી વખતે ઘણા મહત્વપૂર્ણ તબક્કાઓમાંથી પસાર થયા. પહેલા, ક્રૂ મોડ્યુલ અને સર્વિસ મોડ્યુલ અલગ થઈ ગયા, અને પછી સર્વિસ મોડ્યુલ પૃથ્વીના વાતાવરણમાં બળી ગયું. ઓરિઅને ક્રૂ મૉડ્યૂલ રેજ બર્ન કર્યુ જેથી હીટ કવચ યોગ્ય દિશામાં રહે.

હવે આગળ શું?

સ્પ્લેશડાઉન પછી તરત જ, નાસા અને અમેરિકન નેવીની ટીમ ફુલાવી શકાય તેવી બોટ (inflatable)નો ઉપયોગ કરીને સ્પેસક્રાફ્ટ પાસે પહોંચી ગઈ. ચારેય ક્રૂ સભ્યોને અવકાશયાનમાંથી સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને પહેલા તેમને હેલિકોપ્ટર દ્વારા યુએસએસ જોન પી. મર્થા જહાજ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ખાસ વાત એ છે કે, હેલિકોપ્ટરમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી, ચારેય અવકાશયાત્રીઓમાંથી કોઈએ પણ વ્હીલચેરનો ઉપયોગ કર્યો ન હતો; તેઓ ચાલીને બહાર આવ્યા હતા.

ત્યારબાદ તેઓ હ્યુસ્ટનમાં જોહ્ન્સન સ્પેસ સેન્ટર માટે રવાના થયા, જ્યાં તેમની તબીબી તપાસ કરવામાં આવશે. ઓરિઅનને પણ ક્રેડલમાં સુરક્ષિત કરવામાં આવશે અને સાન ડિએગો નેવલ બેઝ અને પછી ફ્લોરિડામાં કેનેડી સ્પેસ સેન્ટર મોકલવામાં આવશે, જ્યાં તેનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે.

પૃથ્વીમાં ફરીથી કેવી રીતે થયો પ્રવેશ ?

વાતાવરણમાં પ્રવેશ કરતી વખતે, અવકાશયાન અવાજની ગતિ કરતાં 35 ગણી ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું હતું અને 4 લાખ ફૂટની ઊંચાઈએ પહોંચ્યું. છ મિનિટનો સંચાર અવરોધ પણ થયો, જેમાં પ્લાઝ્માના કારણે સિગ્નલ કપાઈ ગયું. ત્યારબાદ ડ્રોગ્યૂ પેરાશૂટ ખુલ્યું, ત્યારબાદ મુખ્ય પેરાશૂટે ગતિ ઘટાડવાનું કામ કર્યુ. અંતે, 200 ફૂટ પ્રતિ સેકન્ડથી પણ ઓછી ગતિએ સ્પ્લેશડાઉન થયું. આખી પ્રક્રિયા યોજના મુજબ જ ચાલી અને કોઈ સમસ્યા ન આવી.

  1. આર્ટેમિસ 2 સ્પ્લેશડાઉન: ચંદ્રની યાત્રા કરીને પાછા આવી રહ્યા છે અવકાશયાત્રીઓ, અહીં જુઓ લાઇવ સ્ટ્રીમ!
  2. ચંદ્ર તરફ જતા આર્ટેમિસ II પર સવાર અવકાશયાત્રીઓએ પૃથ્વીની ભવ્ય તસવીર કેમેરામાં કરી કેદ

