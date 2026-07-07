ARAI નો રિપોર્ટ: E10 પેટ્રોલવાળા વાહનોમાં E20 ના ઉપયોગથી બગડી શકે છે એન્જિનના રબર પાર્ટ્સ
ARAI ના અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે E10 ઇંધણ પર ચાલતા વાહનોમાં E20 પેટ્રોલ એન્જિનના રબર પાર્ટ્સને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે
Published : July 7, 2026 at 6:39 PM IST
હૈદરાબાદ: ઑટોમોબાઈલ રિસર્ચ એસોસિએશન ઑફ ઈન્ડિયા (TRAI)ની એક સ્ટડીમાં એવી જાણકારી સામે આવી છે કે, F10 ફ્યૂઅલ પર ચાલવા માટે સર્ટિફાઈડ ગાડીઓમાં E20 પેટ્રોલ એન્જિનના રબર પાર્ટ્સને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
ટાઈમ્સ ઑફ ઈન્ડિયાના રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો, ARAIની સ્ટડી - જેણે સમગ્ર દેશમાં E20 લાગુ કરવા માટેની ભલામણ કરી હતી, તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, E10 એફિશિયન્ટ ગાડીઓમાં હોજ, ગાસ્કેટ, સીલ અને O-રિંગ જેવા રબર પાર્ટ્સને બદલવાની જરૂર પડી શકે છે. ધ્યાન આપવા જેવી વાત એ છે કે, આ સ્ટડી સામાન્ય લોકો માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી નથી.
આ રિપોર્ટ અનુસાર, એન્જિનની ડ્યૂરોબિલિટીની સ્ટડી બે અજ્ઞાત OEMએ કરી હતી. પહેલી કંપનીએ 400 કલાકના ટેસ્ટિંગ બાદ એન્જિનમાં કોઈ સમસ્યા ન નોંધી, જ્યારે બીજી કંપનીએ 800 કલાકથી થોડા વધુ ટેસ્ટિંગ બાદ એક્ઝૉસ્ટ વાલ્વમાં થર્મોમિકેનિકલ ખરાબીની જાણકારી આપી. જોકે, TOIના રિપોર્ટમા સૂત્રોના હવાલેથી કહેવામાં આવ્યું છે કે, કમ્પોનન્ટમાં ખરાબીનું કારણ બીજું કંઈક પણ હોઈ શકે છે અને એન્જિનની ડ્યૂરોબિલિટિ ટેસ્ટિંગ સામાન્યપણે 2000 કલાક સુધી હોય છે.
સામે આવી રહેલી ખબરો અનુસાર, ત્રણ ટુ-વ્હીલર બનાવનારી કંપનીઓ (OEMs) એ E10 - કમ્પેટિબલ ગાડીઓ પર ટેસ્ટ, જેમાં નોંધવામાં આવ્યું કે, આનાથી ગાડીઓના મેટલ પાર્ટ્સ અથવા ગાડી પર કોઈ ખરાબ અસર ન થઈ અને ઉત્સર્જન પણ નિયત મર્યાદાની અંદર રહ્યું. ARAIના રિપોર્ટમાં એમ પણ જણાવવામાં આવ્યું કે, E10ની સરખામણીએ આ ગાડીઓમાં ફ્યૂઅલની ખપત 2થી 6 ટકા વધી ગઈ.
જણાવી દઈએ કે, E20- કમ્પ્લાયન્ટ ફ્યૂઅલ અંગે સમયાંતરે સમાચાર આવતા રહે છે, કારણ કે લોકોએ ઉપયોગ માટે ડિઝાઇન ન કરાયેલા વાહનોમાં તેના ઉપયોગ પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. વધુમાં, કાર ઉત્પાદકો અને વીમા કંપનીઓએ શરૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે, ઉપયોગ માટે ડિઝાઇન ન કરાયેલા વાહનોમાં આ બળતણનો ઉપયોગ વૉરંટી અને વીમા કવરેજ રદ કરશે.
જોકે, કંપનીઓએ પાછળથી તેમના નિવેદનો પાછા ખેંચી લીધા. તાજેતરના અઠવાડિયામાં, સરકાર અને ઘણા OEMs જૂના વાહનોમાં E20 ફ્યૂઅલના ઉપયોગને સમર્થન આપવા માટે આગળ આવ્યા છે. તેમણે નિવેદનો જારી કર્યા છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ બળતણનો ઉપયોગ E10 વાહનોમાં પણ સુરક્ષિત રીતે થઈ શકે છે, અને તેની કોઈ પ્રતિકૂળ અસરો થશે નહીં.
નોંધનીય છે કે છેલ્લા એક વર્ષમાં E20 પેટ્રોલ અંગે કાનૂની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે. આમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી PIL અને ભારત પેટ્રોલિયમ અને ઇથેનોલ સપ્લાયર વચ્ચેની તાજેતરની કોર્ટ કાર્યવાહીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં એટર્ની જનરલે E20 ને સરકારી પ્રયોગ તરીકે વર્ણવ્યું હતું. જો કે, PIL ને બાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી દીધી હતી.
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