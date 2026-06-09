Apple WWDC 2026માં iOS 27 અને Siri AIનું નવું વર્ઝન લોન્ચ, જાણો તમામ ખાસિયત
Intel ચિપવાળા Macsને હવે નવા macOS Golden Gateનો સપોર્ટ નહીં મળે, iOS 27 iPhone 11થી લઈને iPhone 17 સુધીના તમામ ફોન પર આવશે.
Published : June 9, 2026 at 2:36 PM IST
હૈદરાબાદ : Appleએ કેલિફોર્નિયાના ક્યુપર્ટિનોમાં આવેલા Apple Parkમાં પોતાના વાર્ષિક 'વર્લ્ડવાઇડ ડેવલપર્સ કોન્ફરન્સ' (WWDC 2026)માં તેના ડિવાઇસેસ માટે નવા સોફ્ટવેર વર્ઝન્સની જાહેરાત કરી છે. આમાં iOS 27, macOS Golden Gate, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 અને visionOS 27નો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રેઝન્ટેશનમાં મુખ્યત્વે Apple Intelligenceના નવા ફીચર્સ અને નવા સિરી AI (Siri AI) પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું. Siri AI હવે Apple ડિવાઇસ પર અલગ એપ તરીકે પણ ઉપલબ્ધ છે.
WWDC 2026ની શરૂઆત Appleના CEO ટિમ કૂકના ભાષણથી થઈ હતી. તેમણે કંપની, Appleમાં પોતાના સમય અને આ ઇવેન્ટના મુખ્ય આકર્ષણ – ડેવલપર્સ – વિશે વાત કરી હતી. ચાલો, આ કીનોટ પ્રેઝન્ટેશનની મુખ્ય વાતો પર એક નજર કરીએ.
Apple iOS 27 – શું છે ખાસ?
iOS 27, iOS 26નું અપગ્રેડ છે. આમાં વધુ સારી સ્પીડ, શાર્પ લેયર્સ અને ટ્રાન્સપેરન્સી લેવલને એડજસ્ટ કરવા માટે સ્લાઇડર સાથે 'લિક્વિડ ડિઝાઇન' ઇન્ટરફેસ આપવામાં આવ્યું છે. આમાં ઘણા નવા ફીચર્સ પણ છે, જેમ કે:
- ફ્લાયઓવર ફીચર: Apple Maps માટે વધુ સારી એરિયલ ઇમેજરી સાથે અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું છે.
- iCloud શેર્ડ આલ્બમ: હવે Android અને Windows પર પણ iCloud શેર્ડ આલ્બમનો સપોર્ટ આપવામાં આવ્યો છે.
- ચાઇલ્ડ અકાઉન્ટ્સ: iOS 27ની એક મોટી ખાસિયત છે નવું 'ચાઇલ્ડ અકાઉન્ટ્સ' ફીચર, જેમાં ઘણા નવા પેરેન્ટલ કંટ્રોલ આપવામાં આવ્યા છે.
કયા iPhone પર આવશે iOS 27?
iOS 27 તે બધા iPhoneને સપોર્ટ કરશે, જે અત્યારે iOS 26ને સપોર્ટ કરે છે. આમાં લેટેસ્ટ iPhone 17 સીરીઝથી લઈને iPhone 11 અને iPhone SE (સેકન્ડ જનરેશન) સુધીના ડિવાઇસનો સમાવેશ થાય છે. iOS 27નું પહેલું ડેવલપર બીટા હવે ઉપલબ્ધ છે. પબ્લિક બીટા જુલાઈમાં આવે તેવી શક્યતા છે અને તેના પછી સપ્ટેમ્બરમાં નવી જનરેશનના iPhone મોડલ્સ સાથે તેનું સ્ટેબલ વર્ઝન રિલીઝ કરવામાં આવશે.
macOS Golden Gate અને અન્ય સોફ્ટવેર
Appleના સોફ્ટવેરના નવા વર્ઝનમાં નવા ફીચર લાવવાના બદલે અનુભવને વધુ સારો બનાવવા પર વધુ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. કંપનીએ કહ્યું છે કે સોફ્ટવેરની ડિઝાઇનમાં ફેરફાર યુઝર્સના ફીડબેકના આધારે કરવામાં આવ્યા છે. નવો Siri AI એપ્લિકેશન બધા ડિવાઇસ પર ઉપલબ્ધ છે. આ બધા સોફ્ટવેર વર્ઝનના રિલીઝનો સમય iOS 27 જેવો જ છે.
Appleએ જાહેરાત કરી કે macOS Tahoe છેલ્લું સોફ્ટવેર હતું, જે Apple Silicon પહેલાના Macsને સપોર્ટ કરતું હતું. આનો અર્થ એ છે કે Intel-પાવર્ડ Macs હવે નવા macOS Golden Gateને સપોર્ટ નહીં કરે. Apple iPadOS 27, iPad mini (A17 Pro) અને M1 ચિપ અથવા તેના પછીના ચિપવાળા iPad મોડલ્સ સાથે કામ કરે છે.
Apple watchOS 27, Watch Ultra 2 અને Ultra 3, Watch Series 10 અને Series 11, અને Watch SE (ત્રીજી જનરેશન) સાથે કામ કરે છે. tvOS 27માં ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવેલું પોડકાસ્ટ એપ અને ઘણા નવા ફીચર્સ શામેલ છે. visionOS 27માં વિઝ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ ફીચર અને સમગ્ર સિસ્ટમમાં સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા છે.
Apple Intelligence અને Siri AI
Appleએ અપડેટેડ 'Apple Intelligence' લોંચ કર્યું છે, જે એક નવા આર્કિટેક્ચર પર આધારિત છે. કંપનીનું કહેવું છે કે તેને યુઝર્સની પ્રાઇવસીની સુરક્ષા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. તે Apple એપ્સમાં ઘણા નવા ફીચર્સને પાવર આપે છે.
આ ઉપરાંત, તે Siri AIને પણ પાવર આપે છે, જે Siriનું એક નવું વર્ઝન છે. તે Apple ડિવાઇસ સાથે ઊંડાણથી જોડાયેલું છે અને વ્યક્તિગત કોન્ટેક્સ્ટને સમજીને એપ્સ અને સર્વિસમાં સર્ચ કરી શકે છે અને માત્ર વોઇસ કમાન્ડથી કામ પૂરું કરી શકે છે.
Siri AIના સપોર્ટેડ ડિવાઇસ
- iPhone 16 અથવા તેના પછીના મોડલ્સ, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- iPad mini (A17 Pro)
- M1 અથવા તેના પછીના ચિપવાળા iPad મોડલ્સ
- M1 અથવા તેના પછીના Mac
- Apple Vision Pro
- Apple Watch Series 10 અથવા તેના પછીના મોડલ્સ, Apple Watch Ultra 2 અથવા તેના પછીના મોડલ્સ, અને Apple Watch SE 3 (જ્યારે તેને Apple Intelligenceવાળા iPhone સાથે પેર કરવામાં આવે)
ક્યાં ઉપલબ્ધ નહીં હોય Siri AI?
Siri AIના કેટલાક ફીચર્સ બધી ભાષાઓ અને ક્ષેત્રોમાં ઉપલબ્ધ નહીં હોય. શરૂઆતમાં EUમાં iOS અને iPadOS પર Siri AI ઉપલબ્ધ નહીં થાય. રેગ્યુલેટરી જરૂરિયાતોના કારણે ચીનમાં Siri AI અને Apple Intelligenceના અન્ય નવા ફીચર્સ ઉપલબ્ધ નહીં થાય.
WWDC 2026 ક્યાં સુધી ચાલશે?
ખાસ વાત એ છે કે WWDC 2026 પાંચ દિવસ સુધી એટલે કે 12 જૂન સુધી ચાલશે. આમાં ડેવલપર્સને Apple ડેવલપર ફોરમનો એક્સેસ, એક્સપર્ટ્સ સાથે વન-ઓન-વન એપોઇન્ટમેન્ટ અને Apple ઇંજીનિયર્સ તથા ડિઝાઇનર્સ દ્વારા આયોજિત ઓનલાઇન પ્રેઝન્ટેશન અને Q&A સેશનની સુવિધા મળશે.
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