Apple પોતાનો પ્રથમ સ્માર્ટ ગ્લાસ લોન્ચ કરશે, જાણો કેવા ફીચર્સ હશે
Apple જૂન 2027માં WWDCમાં પોતાના પ્રથમ AI-પાવર્ડ સ્માર્ટ ગ્લાસ લોન્ચ કરશે.
Published : November 17, 2026 at 6:27 PM IST
હૈદરાબાદ: સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે Apple જૂન 2027માં પોતાના વાર્ષિક ડેવલપર સમ્મેલન, 'વર્લ્ડવાઇડ ડેવલપર્સ કોન્ફ્રેન્સ (WWDC)માં પોતાના પ્રથમ સ્માર્ટ ગ્લાસ લોન્ચ કરશે. Bloombergના માર્ક ગુરમેને પોતાના 'પાવર ઓન' ન્યૂઝલેટરમાં આ સ્માર્ટ ગ્લાસની ડિઝાઇન, ચાર્જિંગ સિસ્ટમ અને સિરી (Siri) ફીચર્સ વિશે નવી જાણકારી શેર કરી છે.
Apple સ્માર્ટ ગ્લાસની ડિઝાઇન
રિપોર્ટ અનુસાર, વર્તમાન પ્રોટોટાઇપનો ઇન્ટરનલ કોડનેમ N50 છે અને આ Metaની બીજી જનરેશનના Ray-Bansની તુલનામાં થોડો પાતળો છે.
કહેવામાં આવે છે કે આ સ્માર્ટ ગ્લાસ VisionOSના એક સામાન્ય વર્જન પર ચાલે છે અને તેમાં એક નવી ચિપ લગાવવામાં આવી છે, જે જૂના Apple વોચ મોડલમાં ઉપયોગ થતી ચિપ જેવી જ છે. પહેલાના રિપોર્ટમાં પણ એવા સંકેત આપવામાં આવ્યા હતા કે આ ગ્લાસ કેટલીક રીતની ફ્રેમ સ્ટાઇલ અને કલર્સમાં આવી શકે છે.
Apple સ્માર્ટ ગ્લાસની ચાર્જિંગ સિસ્ટમ
પ્રોટોટાઇપ યૂનિટ્સમાં એક ફ્લેટ, ત્રણ-પિન ધરાવતું મેગ્નેટિક કનેક્ટર આપવામાં આવ્યું છે, જે લગભગ એક 'નાની ગોળી' આકારનો છે અને ચશ્માની ડાબી ડંડી પાસે જોડાયેલો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, 'MagSafe' જેવો દેખાતો આ આયાતકાર ચાર્જર, સ્માર્ટ ગ્લાસ પહેરીને ઉપયોગ કરી શકાય છે.
જોકે, હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કે ફાઇનલ પ્રોડક્ટમાં પણ આવી ડિઝાઇન હશે કે નહીં. આ ચશ્મામાં વાઇ-ફાઇ કનેક્ટિવિટી પણ હશે જેનાથી iPhone પાસે ના હોવા પર પણ કેટલાક ફંક્શન્સ (થર્ડ પાર્ટી એપ્સ સિવાય) કામ કરતા રહેશે.
ઉદાહરણ માટે, બની શકે કે યૂઝર પોતાના ફોનથી દૂર ગયા બાદ પણ વાઇ-ફાઇ દ્વારા સંગીત સાંભળવાનું ચાલુ રાખી શકે. જોકે, આ ચશ્મા પોતાની રીતે કામ નહીં કરે. Metaના AI ચશ્માની જેમ Appleના ચશ્મામાં પણ કેમેરા, માઇક્રોફોન અને સ્પીકર હોવાની આશા છે, સાથે જ તેમાં Siri AIનો એક્સેસ પણ મળશે.
Siri પર ખાસ ધ્યાન
રિપોર્ટ અનુસાર, આ ગ્લાસ મુખ્ય રીતે Appleના અપડેટેડ Siri AI પર નિર્ભર હશે જે તેમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે. Appleએ સૌથી પહેલા 2024માં આ એડવાન્સ્ડ એપ-કંટ્રોલ ક્ષમતાઓની ઝલક બતાવી હતી અને તાજેતરમાં વ્યાપક સ્તરે રિલીઝ કરતા પહેલા, iOS 27.3 Betaમાં તેના માટે જરૂરી ફ્રેમવર્કનો રોલ આઉટ કરવાનું શરૂ કરી દીધુ છે.
સ્માર્ટ ગ્લાસનું વધતુ બજાર
સ્માર્ટ ગ્લાસ અત્યારે પ્રાથમિક તબક્કામાં છે પરંતુ તેમાંથી લોકોનો રસ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. કાઉન્ટરપોઇન્ટ રિસર્ચ અનુસાર, 2024ની તુલનામાં 2025ના બીજા છમાસિકમાં આ સેક્ટરમાં દર વર્ષે 139 ટકાનો વધારો થયો છે. આ ગ્રોથનો એક મોટો ભાગ Metaના AI ગ્લાસની વધતી લોકપ્રિયતાને કારણે આવ્યું છે.
જોકે, આ ગ્લાસને લઇને પ્રાઇવેસી સાથે જોડાયેલી ગંભીર ચિંતાઓ પણ ઉભી થઇ છે. આ જોવું રસપ્રદ હશે કે Apple એવા ગ્લાસ કેવી રીતે ડિઝાઇન કરે છે, જેને લોકો પોતાની પ્રાઇવેસી માટે સતત ખતરો ના માને.
સ્માર્ટ ગ્લાસ ઉદ્યોગમાં સ્પર્ધા
આ ક્ષેત્રમાં રોકાણ કરનારી કંપનીઓ માત્ર Apple અને Meta જ નહીં.સ્નેપે આ વર્ષે પોતાના 'Specs' ચશ્માનું એક નવું વર્જન લોન્ચ કર્યું છે. આ ઓગમેટેડ રિયાલિટી (AR) પર કેન્દ્રિત છે પરંતુ તેની કિંમત ઘણી વધુ-2,195 ડૉલર (લગભગ 2.05 લાખ રૂપિયા) છે.
Google Glassના ફેલ થવાના 10 વર્ષ કરતા પણ વધુ સમય બાદ, Gooleએ ફરી એક વખત બજારમાં વાપસી કરી છે. લોન્ચ થવાના બે વર્ષની અંદર પણ Googleને તે ડિવાઇસ પરત લેવું પડ્યું હતું, કારણ કે પ્રાઇવેસીને લઇને આ મોંઘા ગેજેટની ટીકા થઇ હતી.
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