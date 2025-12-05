Apple Watch એ ભારતમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર એલર્ટ ફીચર લોન્ચ કર્યું, તેના ફાયદા જાણો
એપલ વોચ પર એક નવી ફીચર તમને હાઈ બ્લડ પ્રેશરના શરૂઆતના સંકેતો શોધવામાં અને સમયસર તેના વિશે ચેતવણી આપવામાં મદદ કરશે.
હૈદરાબાદ: એપલે હવે તેના ભારતીય વપરાશકર્તાઓ માટે એક મુખ્ય હેલ્થ ફીચર લોન્ચ કર્યું છે, જે ખૂબ જ જરૂરી ફીચર છે. લોકોને હવે એપલ વોચ પર હાઈ બ્લડ પ્રેશર નોટિફિકેશન ફીચર મળી રહ્યું છે, જે લાંબા સમય સુધી તમારા બ્લડ પ્રેશરનું મૂલ્યાંકન કરે છે અને તમને જણાવે છે કે શું તે ક્રોનિક હાઈ બ્લડ પ્રેશર સૂચવે છે. એપલ વોચ પર આ નવી ફીચર તમને કોઈ લક્ષણોનો અનુભવ ન થાય ત્યારે પણ અસરકારક છે. તેથી, એપલ વોચ પર હાઈ બ્લડ પ્રેશર ફીચરને વહેલા નિદાન માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે હાઈ બ્લડ પ્રેશર ઘણીવાર લક્ષણો વિના ચાલુ રહે છે, અને લોકો ડૉક્ટર પાસે જતા નથી.
એપલ વોચ એક ઓપ્ટિકલ હાર્ટ સેન્સરથી સજ્જ છે જે અવલોકન કરે છે કે તમારી રક્તવાહિનીઓ તમારા હૃદયના ધબકારા પર કેવી પ્રતિક્રિયા આપે છે. પછી ઘડિયાળ પૃષ્ઠભૂમિમાં છેલ્લા 30 દિવસના ડેટાનું વિશ્લેષણ કરે છે, અને જો તે વારંવાર સમાન પેટર્ન જુએ છે જે હાઈ બ્લડ પ્રેશર સૂચવે છે, તો તે તમને હાઈ બ્લડ પ્રેશર એલર્ટ મોકલશે. આ પ્રક્રિયાને એપલ વોચનું હાઈ બ્લડ પ્રેશર ફીચર કહેવામાં આવે છે.
એપલ વોચ લોકોના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખશે
જો તમારી પાસે એપલ વોચ હોય અને તે તમને ક્યારેય હાઈપરટેન્શન એલર્ટ મોકલે, તો તેને અવગણશો નહીં, કારણ કે આ માહિતી તમને તમારા સ્વાસ્થ્ય દિનચર્યા બદલવામાં અથવા પ્રારંભિક તબક્કે સમયસર સારવાર શરૂ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. એપલે આ સિસ્ટમને ફક્ત ટેકનોલોજી પર છોડી નથી. આ સુવિધા વિકસાવવા માટે, કંપનીએ 100,000 થી વધુ લોકો સાથે સંકળાયેલા ઘણા સંશોધન અભ્યાસો હાથ ધર્યા, ત્યારબાદ 2,000 થી વધુ લોકો પર ક્લિનિકલ માન્યતા આપવામાં આવી. કંપનીનો અંદાજ છે કે ફક્ત પ્રથમ વર્ષમાં, આ સુવિધા વિશ્વભરમાં 1 મિલિયનથી વધુ લોકોને તેમની નિદાન ન થયેલી હાઈપરટેન્શન સ્થિતિ વિશે ચેતવણી આપશે.
સેન્ટર ફોર ક્રોનિક ડિસીઝ કંટ્રોલના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર પ્રોફેસર ડોરૈરાજ પ્રભાકરને જણાવ્યું હતું કે, "હાયપરટેન્શન એ સૌથી વ્યાપક પરંતુ ઓછા જાણીતા સ્વાસ્થ્ય જોખમોમાંનું એક છે. જો લોકો દરરોજ પહેરતા ઉપકરણો દ્વારા શરૂઆતના સંકેતો શોધી કાઢવામાં આવે, તો તેની સારવારનો માર્ગ ઘણો સરળ બની જાય છે. જો કોઈ વપરાશકર્તાને એપલ વોચ તરફથી હાઇપરટેન્શન એલર્ટ મળે છે, તો AHA (અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશન) ની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, તેમણે આગામી સાત દિવસ માટે સારી ગુણવત્તાવાળા થર્ડ-પાર્ટી BP મોનિટરનો ઉપયોગ કરીને રીડિંગ્સ લોગ કરવા જોઈએ અને પછી ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ."
|કેટેગરી
|આ સુવિધા કેવી રીતે કાર્ય કરે છે
|ડેટા સોર્સ
|એપલ વોચનું ઓપ્ટિકલ હાર્ટ સેન્સર
|ડેટા ક્યુરેશન
|30 દિવસ સુધી પૃષ્ઠભૂમિમાં આરોગ્ય ડેટાનું વિશ્લેષણ કરે છે
|ચેતવણી પદ્ધતિ
|જ્યારે સતત હાઈ બ્લડ પ્રેશર જેવા પેટર્ન મળી આવે છે ત્યારે સૂચનાઓ મોકલે છે
|વૈજ્ઞાનિક માન્યતા
|100,000 થી વધુ લોકોનો તાલીમ ડેટા અને 2,000 થી વધુ લોકોનો ક્લિનિકલ અભ્યાસ
|આગળનાં પગલાં
|7 દિવસ માટે તૃતીય-પક્ષ BP મોનિટરમાંથી રીડિંગ્સ લોગ કરો અને તમારા ડૉક્ટર સાથે શેર કરો
