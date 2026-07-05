2026 ના અંત સુધીમાં 16 નવી પ્રોડક્ટ્સ લૉન્ચ કરશે Apple, પહેલો ફોલ્ડેબલ ફોન પણ સામેલ
એક અહેવાલ મુજબ, એપલ 2026 ના અંત સુધીમાં 16 નવી પ્રોડક્ટ્સ લોન્ચ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે, જેમાં ફોલ્ડેબલ આઇફોન અલ્ટ્રાનો પણ સમાવેશ થાય છે
Published : July 5, 2026 at 7:27 PM IST
હૈદરાબાદ: એપલ વર્ષોમાં તેના સૌથી વ્યસ્ત ઉત્પાદન ચક્ર માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે. સપ્લાય ચેઇન સ્ત્રોતો અને બ્લૂમબર્ગના માર્ક ગુરમેનને ટાંકીને, મેકરૂમર્સના એક અહેવાલ મુજબ, ટેક જાયન્ટ 2026 ના અંત સુધીમાં 16 નવા ઉપકરણો લોન્ચ કરવાની યોજના ધરાવે છે. આ ઉપકરણોમાં iPhones, Apple Watches, Macs, iPads અને સ્માર્ટ હોમ હાર્ડવેરનો સમાવેશ થાય છે.
મેકરૂમર્સે નોંધ્યું છે કે એપલની નવી Siri ના રોલઆઉટ સુધી ઘણા ઉત્પાદનો અગાઉ વિલંબિત હતા, પરંતુ હવે જ્યારે આસિસ્ટન્ટ બીટામાં છે, ત્યારે તે આગામી મહિનાઓમાં મોકલવાની અપેક્ષા છે.
ફોલ્ડેબલ iPhone Ultra લાઇનઅપનું નેતૃત્વ કરશે
એપલનું સૌથી નોંધપાત્ર લોન્ચ ફોલ્ડેબલ iPhone Ultra હોઈ શકે છે. તેમાં 7.7-ઇંચ ઇનવર્ડ-ફોલ્ડિંગ ડિસ્પ્લે અને 5.3-ઇંચની બાહ્ય સ્ક્રીન હોવાની અપેક્ષા છે. અહેવાલો અનુસાર, આ ઉપકરણમાં ફેસ ID ને બદલે ટચ ID સાથે પાવર બટન હશે અને iOS 27 માં સુધારેલ મલ્ટિટાસ્કિંગને સપોર્ટ કરશે.
એવી પણ માહિતી સામે આવી રહી છે કે એપલ નવા A20 પ્રો ચિપ સાથે iPhone 18 Pro અને iPhone 18 Pro Max લોન્ચ કરશે. અન્ય સંભવિત અપગ્રેડમાં એક નાનું ડાયનેમિક આઇલેન્ડ, સુધારેલ કેમેરા કંટ્રોલ બટન, વેરિયેબલ એપરચર કેમેરા ટેકનોલોજી, એપલની આગામી પેઢીના C2 મોડેમ અને સેટેલાઇટ-આધારિત 5G વેબ બ્રાઉઝિંગનો સમાવેશ થાય છે.
નવી એપલ વોચ અને આઈપેડ
એપલ વોચ સિરીઝ 12 અને એપલ વોચ અલ્ટ્રા 4 માં ઝડપી પ્રોસેસર હોવાની અપેક્ષા છે. અહેવાલો અનુસાર, આમાં ટચ આઈડી અને વધારાના હેલ્થ સેન્સર, તેમજ એપલ મેપ્સ અને સેટેલાઇટ ફોટો શેરિંગ માટે સુધારેલ સેટેલાઇટ સુવિધાઓ શામેલ હોઈ શકે છે.
ટેબ્લેટની વાત કરીએ તો, એપલના એન્ટ્રી-લેવલ આઈપેડમાં એપલ ઇન્ટેલિજન્સ સપોર્ટ સાથે A18 અથવા A19 ચિપ હોઈ શકે છે, જ્યારે આઈપેડ મિનીમાં OLED ડિસ્પ્લે, એક નવું પ્રોસેસર, સુધારેલ સ્પીકર્સ અને સુધારેલ પાણી પ્રતિકાર હોઈ શકે છે.
Macs ને M5 અને M6 અપગ્રેડ મળશે
મેક માટે ઘણા અપડેટ્સ પણ આવી રહ્યા છે. આ વર્ષના અંત સુધીમાં Mac Studio, Mac mini અને iMac માં M5-સિરીઝ ચિપ્સ આવવાની ધારણા છે, જ્યારે Bloomberg રિપોર્ટ સૂચવે છે કે નવી M6 ચિપ સાથે 14-ઇંચનો નવો MacBook Pro પણ આવશે.
આ ઉપરાંત, માહિતી બહાર આવી રહી છે કે Apple 2026 ના અંતમાં અથવા 2027 ની શરૂઆતમાં ફરીથી ડિઝાઇન કરેલું MacBook Ultra વિકસાવી રહ્યું છે. તેમાં OLED ટચસ્ક્રીન, પાતળી ચેસિસ, ડાયનેમિક આઇલેન્ડ અને M5 Pro અથવા M5 Max ચિપ્સ હોઈ શકે છે.
સ્માર્ટ હોમ ડિવાઇસીસ
Apple તેના સ્માર્ટ હોમ ફૂટપ્રિન્ટને વધુ વિસ્તૃત કરી રહ્યું છે. નવા 'હોમ હબ' માં 6 થી 7-ઇંચ ચોરસ ડિસ્પ્લે, A18 ચિપ, Apple Intelligence, FaceTime અને ફરીથી ડિઝાઇન કરેલ Siri અનુભવ હોવાની અપેક્ષા છે. તે એક કેન્દ્રીય સ્માર્ટ હોમ કંટ્રોલર તરીકે સેવા આપશે જેને ટેબલ પર મૂકી શકાય છે અથવા દિવાલ પર માઉન્ટ કરી શકાય છે.
એપલ ટીવી, હોમપોડ અને હોમપોડ મિનીના નવા વર્ઝન પણ વિકસાવવામાં આવી રહ્યા હોવાના અહેવાલ છે, જેમાં ઝડપી ચિપ્સ, વાઇ-ફાઇ 7 સપોર્ટ, સુધારેલ સિરી ઇન્ટિગ્રેશન અને સુધારેલ ઑડિઓ પ્રદર્શનનો સમાવેશ થાય છે.
એપલે આમાંથી કોઈપણ પ્રોડક્ટની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી, જોકે મોટા ભાગનાની જાહેરાત તેના પરંપરાગત પાનખર હાર્ડવેર ઇવેન્ટ્સમાં થવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે કેટલાક લોન્ચ 2027 ની શરૂઆત સુધી વિલંબિત થઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો: