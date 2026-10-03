Meta Muse વિવાદ બાદ Appleએ લીધો મોટો નિર્ણય; Mac પર પ્રાઇવસી થશે વધુ મજબૂત
Apple હવે મેક યુઝર્સને Full Disk Access આપવાની પરવાનગી મેક (Mac) વપરાશકર્તાઓ પાસે સ્પષ્ટપણે અને જાણીજોઈને માંગશે.
Published : October 3, 2026 at 1:37 PM IST
હૈદરાબાદઃ એપલે તાજેતરમાં જ મૈક (Mac) કમ્પ્યુટર્સ માટે 'ફુલ ડિસ્ક એક્સેસ' (Full Disk Access) સુવિધા અંગે એક મહત્ત્વપૂર્ણ ફેરફારની જાહેરાત કરી છે. 'Full Disk Access' એ એક વિશેષ પરવાનગી છે જે અમુક એપ્લિકેશન્સને સમગ્ર મેક પરના ડેટાને એક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ ડેટામાં ફાઇલો, ઈમેઈલ્સ, સંદેશાઓ અને બ્રાઉઝિંગ હિસ્ટ્રી જેવી ખાનગી માહિતીનો પણ સમાવેશ થાય છે. એપલનું કહેવું છે કે, કેટલાક ડેવલપર્સ આ સુવિધાનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે, જેનાથી વપરાશકર્તાઓની સમગ્ર સિસ્ટમ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે અને AI એજન્ટોના આગમન સાથે આ જોખમમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.
ફુલ ડિસ્ક એક્સેસ અને તેની જરૂર
Mac પર iPhone કે iPad જેવી કડક 'સેન્ડબોક્સિંગ' (sandboxing) વ્યવસ્થા હોતી નથી. iPhone કે iPad પર એક એપ બીજી એપના ડેટાને સરળતાથી એક્સેસ કરી શકતી નથી, પરંતુ Macના કિસ્સામાં આવું નથી. પરિણામે, બેકઅપ સેવાઓ જેવા કાર્યો માટે "Full Disk Access" (સંપૂર્ણ ડિસ્ક એક્સેસ)ની જરૂર પડે છે; યુઝર્સ કોઈ એપને તમામ ડેટા એક્સેસ કરવાની પરવાનગી આપી શકે છે.
સમસ્યા ત્યારે ઊભી થાય છે, જ્યારે કોઈ એપ યુઝર્સની સંપૂર્ણ સમજણ વિના આ પરવાનગીનો ઉપયોગ કરે છે. મેટાએ તાજેતરમાં 'Muse' (મ્યુઝ) નામનો એક નવો AI એજન્ટ લોન્ચ કર્યો છે. આ એજન્ટ અંગે કેટલીક ફરિયાદો ઉઠી હતી. કેટલાક યુઝર્સે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, Museએ તેમના અંગત મેસેજો વાંચે છે. તેના જવાબમાં, મેટાએ જણાવ્યું હતું કે યુઝર્સના ખાનગી મેસેજો વાંચવા માટે 'Full Disk Access' અને 'Messages' કનેક્ટર- બંનેને ચાલુ (enable) કરવા જરૂરી છે. આ સુવિધા સંપૂર્ણપણે યુઝર્સની પસંદગી પર આધારિત (opt-in) છે અને તેને કોઈપણ સમયે બંધ (disable) કરી શકાય છે.
એપલનો નવો નિર્ણય કેમ જરૂરી
એપલે પોતાના એક લેટેસ્ટ પોસ્ટમાં બિલ્કુલ સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે, હવે Full Disk Access આપવા માટે યુઝરને ખૂબ જ સ્પષ્ટ અને જાણીજોઈને પગલા ઉઠાવવા પડશે. હવે પહેલાની જેમ ફક્ત એક ક્લિકમાં પરમિશન નહીં મળે. કંપનીનું માનવું છે કે એઆઈ એજન્ટ્સ જેટલા સ્માર્ટ અને સ્વતંત્ર થતા જઈ રહ્યા છે, એટલું જ જોખમ વધતું જઈ રહ્યું છે. જો કોઈ એઆઈ એજન્ટ સંપૂર્ણ સિસ્ટમ સુધી પહોંચી શકે તો તે ફાઈલ્સ, મેલ, મેસેજ અને અહીં સુધી કે બ્રાઉઝિંગ હિસ્ટ્રી પણ આપી શકે છે. તદ્દપરાંત કોમ્યુનિકેશન એપ્સના મામલે આ એ લોકોની પ્રાઈવેસી પણ પ્રભાવિત કરી શકે છે જેનાથી યુઝર વાત કરી રહ્યા હોય.
એપલે ભાર મૂક્યો કે યુઝર્સને આ જોખમોની સંપૂર્ણ જાણકારી હોવી જોઈએ. ત્યાર બાદ જ તે પોતાના ડાટા અને પ્રાઈવેસી વિશે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકશે. કંપનીએ કહ્યું કે તે ડેવલપર્સને પાવરફુલ ટૂલ્સ આપે છે, પણ યુઝર્સની પ્રાઈવેસીની સુરક્ષા પણ એટલી જ જરૂરી છે.
AI એજન્ટ્સના સમયમાં પ્રાઈવેસીનો નવો પડકાર
આજકાલ AI એજન્ટ્સ ઘણા મુશ્કેલ કામ જાતે જ કરી શકે છે, જેમ- સબ્સક્રિપ્શન કેન્સલ કરવું કે કિંમત ઓછી કરાવવી, પણ જ્યારે આ એજન્ટ્સ આખા કોમ્પ્યુટરના ડાટાનો એક્સેસ મેળવી લે છે તો જોખમ ઘણું વધી જાય છે. એપલનું આ પગલું એવા જ જોખમને ઓછું કરવા માટે છે. યુઝર્સે હવે વધારે સાવધાની રાખવી પડશે. તેમણે એ સમજવું પડશે કે ફુલ ડિસ્ક એક્સેસ આપવું કેટલો મોટો અને ગંભીર નિર્ણય છે.
એપલે આ નવું અપડેટ એ લોકો માટે રાહતના સમાચાર છે, જે પ્રાઈવેસીને લઈને ચિંતિત રહે છે. તદ્દપરાંત ડેવલપર્સને પણ હવે વધારે જવાબદારીથી કામ કરવું પડશે. યુઝર્સને સલાહ આપવામા આવે છે કે, કોઈ પણ એપને Full Disk Access આપતા પહેલા સારી રીતે વિચારી લો. અહીં સુધી કે પરમિશન આપ્યા બાદ પણ સમયે-સમયે ચેક કરતા રહો કે કયા એપ આ સુવિધાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
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