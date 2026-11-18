iCloud, App Store, Apple Pay સહિત Appleની ઘણી સર્વિસીઝ થઈ ઠપ, કંપનીનો સાયબર એટેકનો ઈનકાર
Apple યુઝર્સને કંપનીની ઘણી સર્વિસિઝના ઉપયોગમાં સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો. તેમાં iCloud, App Store, Apple Pay સામેલ છે.
Published : November 18, 2026 at 1:43 PM IST
હૈદરાબાદ: Appleના યુઝર્સને iCloud, App Store, Apple Pay અને અન્ય સેવાઓનો ઉપયોગ કરવામાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. કંપનીએ પુષ્ટિ કરી છે કે આ અવરોધ આંતરિક સોફ્ટવેર અપડેટને કારણે સર્જાયો હતો.
Apple તેની કેટલીક સેવાઓમાં જોવા મળેલી વ્યાપક વિક્ષેપની ઘટના માટે આંતરિક સોફ્ટવેર અપડેટને જવાબદાર ગણાવ્યું છે અને સાયબર હુમલાની શક્યતાને નકારી કાઢી છે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, આ વિક્ષેપને કારણે વિવિધ પ્રદેશોના યુઝર્સો માટે તેમના એપલ એકાઉન્ટ્સ અને સેવાઓ—જેમાં iCloud, App Store અને Walletનો સમાવેશ થાય છે, તેને એક્સેસ કરવામાં મુશ્કેલી પડી હતી.
કંપનીએ જણાવ્યું કે તેની મોટાભાગની સિસ્ટમ્સ સામાન્ય સ્થિતિમાં આવી ગઈ છે અને તે બાકીની પ્રભાવિત સેવાઓને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે.
Fox Businessના અહેવાલ મુજબ, Appleએ જણાવ્યું છે કે, "આજે સવારે એક આંતરિક અપડેટને કારણે કેટલીક સિસ્ટમ્સ બંધ થઈ ગઈ હતી, પરંતુ તેમાંથી ઘણી હવે ફરી કાર્યરત થઈ ગઈ છે. બાકીની સિસ્ટમ્સને પણ શક્ય તેટલી વહેલી તકે ફરી કાર્યરત કરવા માટે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ."
આઉટેજથી કઈ Apple સેવાઓ થઈ પ્રભાવિત
આ વિક્ષેપથી Appleના ઇકોસિસ્ટમની અંદર ઘણી સેવાઓ પર અસર પડી. યુઝર્સે તેમના એપલ એકાઉન્ટમાં સાઇન ઇન કરવામાં અને iCloudનો ઉપયોગ કરવામાં મુશ્કેલીઓની જાણ કરી, જેનો ઉપયોગ ફોટા, દસ્તાવેજો અને અન્ય વ્યક્તિગત ડેટા સ્ટોર કરવા માટે થાય છે.
આઉટેજથી પ્રભાવિત અન્ય સેવાઓમાં Apple Pay, Apple Music, Apple Card, App Store અને Walletનો સમાવેશ થાય છે. કેટલાક યુઝર્સને એકાઉન્ટ વેરિફિકેશન દરમિયાન પણ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો, જ્યારે તેઓ વારંવાર સાઇન ઇન કરવાનો પ્રયાસ કરતા હતા ત્યારે એરર દેખાતી હતી.
એપલના 'સિસ્ટમ સ્ટેટસ' પેજ પર, વપરાશકર્તાઓ તરફથી સમસ્યાઓના અહેવાલો હોવા છતાં, શરૂઆતમાં ઘણી સેવાઓ કાર્યરત તરીકે દર્શાવવામાં આવી હતી.
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