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Appleની પ્રોડક્ટ્સમાં 41%નો તોતિંગ વધારો, ટિમ કુકે 'સો વર્ષમાં આવતું સંકટ' ગણાવ્યું

કંપની અનુસાર, AI ડેટા સેન્ટર્સની વધતી ડિમાન્ડને કારણે મેમરીની કિંમતમાં મોટો વધારો થયો છે પરિણામે પ્રોડક્ટ્સના ભાવમાં વધારો કરાયો

કંપની અનુસાર, AI ડેટા સેન્ટર્સની વધતી ડિમાન્ડને કારણે મેમરીની કિંમતમાં મોટો વધારો થયો છે પરિણામે પ્રોડક્ટ્સના ભાવમાં વધારો કરાયો
કંપની અનુસાર, AI ડેટા સેન્ટર્સની વધતી ડિમાન્ડને કારણે મેમરીની કિંમતમાં મોટો વધારો થયો છે પરિણામે પ્રોડક્ટ્સના ભાવમાં વધારો કરાયો (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 3:47 PM IST

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હૈદરાબાદ: આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સની દુનિયામાં જેમ-જેમ ડેટા સેન્ટર્સની માંગ વધી છે તેમ-તેમ હવે તેની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર પડી રહી છે. AI ટેકનોલોજી માટે ડેટા સેન્ટર્સની જરૂર છે અને તેને કારણે મેમરીની કિંમત વધી રહી છે. પરિણામે તેની અસર ટેક પ્રોડક્ટ્સની કિંમતો પર દેખાઈ રહ્યો છે.

એપલે મેમરી અને સ્ટોરેજ ચિપ્સની કિંમતમાં ધરખમ વધારાને આગળ ધરીને તેના મેકબુક અને આઈપેડ મોડેલ્સના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. એપલે ભારત સહિત વિશ્વભરના બજારોમાં તેના ઉત્પાદનોના ભાવમાં વધારો કર્યો છે, જેમાં કેટલાક મોડેલ્સ તેમના લોન્ચ કિંમતની તુલનામાં 40% થી વધુ વધ્યા છે.

કંપનીની ભારત વેબસાઇટ પર અપડેટેડ કિંમત યાદી અનુસાર, M5 સિરીઝ ચિપ દ્વારા સંચાલિત મેકબુક પ્રોની કિંમતમાં આશરે 20 ટકાનો વધારો થયો છે. M5 પ્રો ચિપસેટ સાથે 14-ઇંચના મેકબુક પ્રોની કિંમત હવે 299,900 રૂપિયા છે, જે લૉન્ચ સમયે 249,900 હતી. iPad Air ની કિંમતમાં પણ વધુ મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે. 13-ઇંચના બેઝ આઈપેડ એરની કિંમત 84,900 થી વધીને 1,19,900 થઈ ગઈ છે, જે લગભગ 41 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.

AI ડેટા સેન્ટર્સની ભૂખ બની કારણ

કાઉન્ટરપૉઇન્ટ રિસર્ચના સહ-સ્થાપક નીલ શાહ કહે છે કે, MacBook Neo, MacBook Air, MacBook Pro અને iPad ની કિંમતોમાં વધારો વૈશ્વિક PC અને ટેબ્લેટ ઉદ્યોગમાં ખર્ચમાં મોટો ફેરફાર દર્શાવે છે, જે સેમિકન્ડક્ટરના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે છે.

એપલે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, AI ડેટા સેન્ટરોના ઝડપી વિકાસને કારણે સ્ટોરેજ ચિપ્સની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જે અસામાન્ય છે. એપલે તેના સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે AI ડેટા સેન્ટરોના ઝડપી વિકાસને કારણે મેમરી અને સ્ટોરેજ ચિપ્સની માંગમાં ધરખમ વધારો થયો છે. કંપનીએ અગાઉ તેના ગ્રાહકોને આ વધારાથી બચાવ્યા હતા, પરંતુ હવે ભાવ વધારાને ટાળવું અશક્ય છે.

એપલના CEO ટિમ કૂકે તાજેતરમાં વૉલ સ્ટ્રીટ જર્નલ સાથેની એક મુલાકાતમાં આ ભાવ વધારાને "અનિવાર્ય" ગણાવ્યો હતો. તેમણે ભારે ભાવ વધારાને "સો વર્ષમાં એક વાર આવતા પૂર" સાથે સરખાવ્યો હતો. મેમરી બનાવનારી કંપનીઓ પોતાની ઉત્પાદન ક્ષમતાનો નોંધપાત્ર હિસ્સો AI ડેટા સેન્ટરો માટે અનામત રાખી રહી છે, જે ગ્રાહક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સેગમેન્ટને પુરવઠો મર્યાદિત કરે છે. મેમરી ચિપ જાયન્ટ માઇક્રોનનું ગ્રોસ માર્જિન ગયા વર્ષે માત્ર 15% થી વધીને 86% થયું છે, જે આ સપ્લાય કટોકટીની ગંભીરતા દર્શાવે છે.

સાયબરમીડિયા રિસર્ચના પ્રભુ રામ માને છે કે, એપલ જેવી કંપનીનો ભાવ વધારો એ સંકેત છે કે સપ્લાય ચેઇન દબાણ એવા સ્તરે પહોંચી ગયું છે જેને સૌથી મજબૂત વ્યૂહરચના પણ સંભાળી શકતી નથી. નીલ શાહના મતે, આગામી બે વર્ષ સુધી આ પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે નહીં, કારણ કે AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને કારણે DRAM, NAND અને કમ્પ્યુટ ચિપ્સની માંગ સતત વધી રહી છે. પરિણામે, આગામી મહિનાઓમાં એપલ ઉત્પાદનોની માંગ પર અસર પડી શકે છે.

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