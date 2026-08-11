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2026ના અંત સુધીમાં ભારતમાં લૉન્ચ થઈ શકે છે Apple Pay, નહીં મળે UPI સપોર્ટ: રિપોર્ટ્સ

Apple ભારતમાં પોતાના પેમેન્ટ સર્વિસ શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, જેના માટે તે Visa અને Mastercard સાથે વાતચીત કરી રહી છે

Apple ભારતમાં પોતાના પેમેન્ટ સર્વિસ શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, જેના માટે તે Visa અને Mastercard સાથે વાતચીત કરી રહી છે
Apple ભારતમાં પોતાના પેમેન્ટ સર્વિસ શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, જેના માટે તે Visa અને Mastercard સાથે વાતચીત કરી રહી છે (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 9:44 AM IST

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હૈદરાબાદ: એક તાજેતરના અહેવાલ અનુસાર, ટેક દિગ્ગજ કંપની Apple આ વર્ષના અંત સુધીમાં ભારતમાં પોતાની Apple Pay સેવા લોન્ચ કરી શકે છે. અહેવાલ મુજબ, Apple ભારતના ડિજિટલ પેમેન્ટ માર્કેટમાં પ્રવેશવાની તૈયારી કરી રહી છે અને આ માટે Apple Pay સેવા તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે.

લૉન્ચની તૈયારીઓના ભાગરૂપે કંપની નાણાકીય સંસ્થાઓ સાથે ચર્ચા કરી રહી હોવાનું જાણવા મળે છે. જોકે, Appleએ હજુ સુધી આ યોજનાઓ અંગે સત્તાવાર રીતે કોઈ માહિતી આપી નથી. તેમાં લૉન્ચની સંભવિત સમયમર્યાદા અથવા ભારતમાં Apple Pay શરૂ થયા બાદ કયા ફીચર્સ ઉપલબ્ધ થશે તે અંગે પણ કંપનીએ કંઈ જણાવ્યું નથી.

ભારતમાં Apple Pay લૉન્ચ થવાની શક્યતા

બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડના અહેવાલ અનુસાર, Apple સપ્ટેમ્બરના અંતમાં અથવા ઓક્ટોબરમાં ભારતમાં Apple Pay લૉન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. શરૂઆતમાં આ સેવા Visa અને Mastercard જેવા પેમેન્ટ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા ક્રેડિટ કાર્ડને સપોર્ટ કરે તેવી શક્યતા છે.

આ યોજનાથી વાકેફ ત્રણ વ્યક્તિઓએ પ્રકાશનને જણાવ્યું હતું કે Apple ટ્રાન્ઝેક્શનમાંથી થનારી આવકને લઈને મોટા કાર્ડ ઇશ્યૂ કરનારા બેંકો સાથે પણ ચર્ચા કરી રહી છે. આ લૉન્ચ સાથે ભારતના પ્રીમિયમ ક્રેડિટ કાર્ડ માર્કેટમાં Apple Payની હાજરી વધુ મજબૂત બનશે.

યુઝર્સ Apple Walletમાં પાત્ર ક્રેડિટ કાર્ડ ઉમેરી શકશે અને નિયર-ફીલ્ડ કમ્યુનિકેશન (NFC) ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને, સુસંગત પોઈન્ટ-ઓફ-સેલ ટર્મિનલ પર iPhone અથવા iPad દ્વારા કોન્ટેક્ટલેસ પેમેન્ટ કરી શકશે.

અહેવાલમાં એવું પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે લૉન્ચ સમયે UPIની સુવિધા મળવાની શક્યતા નથી, કારણ કે આ સેવા શરૂ કરવા માટે Appleને નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઑફ ઈન્ડિયા (NPCI) અને એક સ્પોન્સર બેંકની મંજૂરીની જરૂર પડશે.

આવી સ્થિતિમાં, એવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે Apple Payની શરૂઆત તે કાર્ડ આધારિત પેમેન્ટ સિસ્ટમ સાથે થશે, જેનો ઉપયોગ Apple અન્ય દેશોના બજારોમાં કરે છે.

અહેવાલો અનુસાર, Apple દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન પર 15થી 20 બેસિસ પોઈન્ટની ફી માગી રહી છે, જ્યારે કેટલાક બેંકો 10 બેસિસ પોઈન્ટની ફી ઈચ્છી રહ્યા છે. આ ફી ગ્રાહકો અથવા વેપારીઓ પાસેથી નહીં, પરંતુ બેંકોની ઇન્ટરચેન્જ આવકમાંથી લેવામાં આવશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે ફેબ્રુઆરી 2026માં બ્લૂમબર્ગના એક અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ભારતમાં પેમેન્ટ સેવા શરૂ કરવા માટે Apple ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd. અને Axis Bank Ltd. સાથે વાતચીત કરી રહી છે. Apple આ યોજના માટે વૈશ્વિક પેમેન્ટ નેટવર્ક કંપનીઓ Mastercard Inc. અને Visa Inc. સાથે પણ ચર્ચા કરી રહી છે.

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