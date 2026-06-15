સીરી AI સબ્સ્ક્રિપ્શન: Apple ચાર્જ કરશે પૈસા? જાણો શું છે હકીકત
WWDC 2026માં બતાવેલા Siri AI સુધારા બાદ હવે Appleનો નવો પ્લાન સામે આવ્યો, એપલની એડવાન્સ્ડ સીરી AI સુવિધાઓ માટે સબ્સ્ક્રિપ્શન સર્વિસ લાવવાની તૈયારીમાં.
Published : June 15, 2026 at 3:22 PM IST
હૈદરાબાદ: એપલે તાજેતરમાં WWDC 2026માં iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 અને visionOS 27ના લોન્ચ સાથે સીરીના અપગ્રેડેડ વર્ઝનની ઝલક દર્શાવી હતી. કંપનીએ સીરીમાં મોટા સુધારા કર્યા અને સીરી AIને પણ લોંચ કર્યું. એપલ ઇન્ટેલિજન્સ પર આધારિત આ નવું વર્ચ્યુઅલ અસિસ્ટન્ટ ChatGPT જેવા હાલના મુખ્ય AI અસિસ્ટન્ટ્સને ટક્કર આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
હવે, બ્લૂમબર્ગના જાણીતા પત્રકાર માર્ક ગુરમેનનું કહેવું છે કે સીરીના તમામ ફીચર્સનો ઉપયોગ કરવા માટે ભવિષ્યમાં કદાચ પેઇડ સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડી શકે છે. તેમના વિકલી ન્યૂઝલેટર 'પાવર ઓન'ના સવાલ-જવાબ સેશનમાં તેમણે આ સંકેત આપ્યો છે.
એપલનો AI સબ્સ્ક્રિપ્શન પ્લાન શું છે?
માર્ક ગુરમેનના જણાવ્યા અનુસાર, એપલ હાલમાં ગ્રાહકોને સમજાવવાના શરૂઆતના તબક્કામાં છે કે તેની AI ટેકનોલોજી વાપરવા યોગ્ય છે. આ માટે પૈસા લેવાની વાત હજુ ઘણી દૂર છે. જોકે, તેમનું એવું પણ માનવું છે કે આગામી 12 મહિનામાં પરિસ્થિતિ એટલી સુધરી જશે કે આ સર્વિસ ફી લેવા લાયક બની શકે છે. સીરી અને ઇમેજ પ્લેગ્રાઉન્ડ જેવા AI-પાવર્ડ ફીચર્સ માટે સર્વર ચલાવવામાં ઘણા સંસાધનો અને ખર્ચ લાગે છે.
તેમણે કહ્યું કે, "હું જોઈ શકું છું કે સીરીના મૂળભૂત ફીચર્સ (સીરી AI પહેલાના ફીચર્સ અને ડિવાઇસ પરના પર્સનલ કોન્ટેક્સ્ટવાળા ફીચર્સ) હંમેશા મર્યાદા વિના મફત રહેશે." તેમણે ઉમેર્યું કે, "વધુ વાતચીત કરનારા, વિશ્વની માહિતી આપનારા અને જનરેટિવ AI ફીચર્સ પર ધીમે-ધીમે મર્યાદા લાગશે અને પછી તેમના માટે પૈસા ચૂકવવા પડશે, જેમ ChatGPTના કિસ્સામાં થાય છે."
સીરી AIના નવા ફીચર્સ શું હશે?
ગુરમેને આગળ કહ્યું કે, "એપલ હાલમાં iCloud+ સબ્સ્ક્રાઇબર્સને રેટ લિમિટ વધારવાની સુવિધા આપી રહી છે, પરંતુ તેમને લાગે છે કે કંપની કોઈ સમયે આ અદ્યતન AI ફીચર્સ માટે એક અલગ સબ્સ્ક્રિપ્શન લાવશે."
એપલે iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 અને visionOS 27 સાથે નવી સીરી અને વિઝ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ ક્ષમતાઓ રજૂ કરી છે. આ વર્ષના અંતમાં સામાન્ય લોકો માટે ઉપલબ્ધ થશે. સીરી AI અસિસ્ટન્ટ મેસેજ, મેઇલ, ફોટો અને અન્ય ઍપ્સમાંથી ડેટા લઈ શકે છે અને સપોર્ટેડ ઍપ્સમાં કામ કરી શકે છે. તેને અદ્યતન રિક્વેસ્ટને સંભાળવા માટે અનેક સર્વિસની માહિતીને એકસાથે લાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. ડેડિકેટેડ સીરી ઍપ યૂઝર્સને એક જ ઇન્ટરફેસથી નવી વાતચીત શરૂ કરવા કે જૂની વાતચીત ચાલુ રાખવાની સુવિધા આપે છે.
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