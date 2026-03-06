ETV Bharat / technology

એપલે લોન્ચ કર્યું સૌથી સસ્તું MacBook! iPhone 16 Proની ચિપ સેટવાળુ આવ્યું MacBook Neo

એપ્પલે લેટેસ્ટ MacBook Neo લૉંચ કર્યું છે જેમાં A18 Pro ચિપ, 13-ઇંચ લિક્વિડ રેટિના ડિસ્પ્લે અને 16 કલાક બૅટરી બૅકઅપ મળે છે.

એપ્પલે લૉંચ કર્યું સૌથી સસ્તું MacBook!
એપ્પલે લૉંચ કર્યું સૌથી સસ્તું MacBook! (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 10:28 AM IST

હૈદરાબાદ: ટેક કંપની એપલે ભારત અને ગ્લોબલ માર્કેટમાં તેનું નવું અને સૌથી સસ્તું લેપટોપ લોંચ કર્યું છે જેનું નામ MacBook Neo છે. કંપનીએ આ લેપટોપ ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ, નવા મેક યુઝર્સ, નાના બિઝનેસ અને ફેમિલી યુઝ માટે બનાવ્યું છે. એપ્પલનું આ MacBook અત્યાર સુધીનું આ સૌથી સસ્તું સ્ટાઇલિશ ડિઝાઇન, ઓછું વજન, અને પાવરફુલ પર્ફોર્મન્સ સાથે આવે છે.

MacBook Neo: સ્પેસિફિકેશન્સ અને ફીચર્સ

MacBook Neoને કંપનીએ 4 એટ્રેક્ટિવ કલરમાં લોંચ કર્યું છે, જેમાં Silver, Blush, Citrus અને Indigo કલર ઓપ્સન સાથે આવે છે. MacBook Neoનું પ્રી-ઑર્ડર બુકિંગ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે અને તે 11 માર્ચ 2026થી ગ્રાહકો સુધી પહોંચવાનું શરૂ થઈ જશે.

MacBook Neoની ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો આ લેપટોપ ખૂબ સ્લિમ અને વજનમાં હલકું છે. તેની જાડાઈ 12.7mm અને વજન માત્ર 1.23 કિલોગ્રામ છે. તેમાં 13 ઇંચની લિક્વિડ રેટિના ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી છે, જેનું રેઝોલ્યુશન 2408x1506 પિક્સલ છે. તેના સ્ક્રીનની પીક બ્રાઇટનેસ 500 નિટ્સ છે અને તે 1 બિલિયન કલર સપોર્ટ કરે છે, જેનાથી વિડિયો અને ફોટો ખૂબ શાર્પ અને ક્લિયર દેખાય છે.

ચિપસેટ & GPU

પર્ફોર્મન્સ માટે તેમાં Six Core A18 Pro ચિપસેટ આપવામાં આવી છે. ખાસ વાત તો એ છે કે iPhone 16 Proમાં પણ આ જ ચિપનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. એપ્પલે પહેલી વાર એક આફોનની ચિપ કોઈ મેકબુકમાં લાગાવી છે. તેની સાથે 5 Core GPU અને 16 Core ન્યુરલ એન્જિન પણ મળે છે.

કંપનીનો દાવો છે કે ડેઇલી-લાઇફના કામોમાં તે ઘણા વિન્ડોઝ લેપટોપ કરતા 50% સુધી ફાસ્ટ છે. જ્યારે, AI રિલેટેડ કામોમા તે ત્રણ ગણું ફાસ્ટ પર્ફોર્મન્સ આપી શકે છે.

કેમેરો

MacBook Neoમાં 1080p ફેસટાઇમ HD કેમેરો આપવામાં આવ્યો છે, જેનાથી વિડિયો કૉલિંગ વધુ સારી રીતે થાય છે. તેના ઉપરાંત તેમાં મેજિક કીબોર્ડ, ટચ ID ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર અને મલ્ટી-ટચ ટ્રેકપેડ પણ મળે છે.

બેટરી

બેટરીની વાત કરીએ તો તેમાં 36.5Whની બેટરી આપવામાં આવી છે, જે 20W ચાર્જિંગ સપોર્ટ કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ લેપટોપ એક વાર ચાર્જ કરવાથી ઓછામાં ઓછું 16 કલાક સુધી ચાલી શકે છે.

કનેક્ટિવિટી

કનેક્ટિવિટી માટે તેમાં Wi-Fi 6E અને Bluetooth 6 સપોર્ટ મળે છે. આ લેપટોપ બોક્સમાં જ નવી macOS Tahoe ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સાથે આવે છે.

MacBook Neoની કિંમત

MacBook Neoની શરૂઆતની કિંમત ભારતમાં 69,900 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. તે 2 સ્ટોરેજ ઑપ્શનમાં આવે છે. 8GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ વાળું મોડલ 69,900 રૂપિયામાં મળશે, જ્યારે 8GB RAM અને 512GB સ્ટોરેજ વેરિએન્ટની કિંમત 79,900 રૂપિયા છે.

વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ ઓફર

કંપનીએ વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ ખાસ ઓફર આપી છે. એપ્પલ એજ્યુકેશન સ્ટોર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને 10,000 રૂપિયા સુધીની છૂટ મળશે, જેથી 256GB મોડલ 59,900 રૂપિયા અને 512GB મોડલ 69,900 રૂપિયામાં ખરીદી શકાશે.

